Volkswagen stojí nad propastí. Skončí až polovina modelů, je v ohrožení Škoda?

Volkswagen je v obrovských problémech a v následujících čtyřech letech ho čeká obrat o 180 stupňů. Bude propouštět, rušit modelové řady a nejspíše i továrny. Restrukturalizace by se navíc měla dotknout všech značek koncernu, tedy i Škody Auto.
Počet modelových řad spadne do roku 2030 na polovinu, komplexnost modelové nabídky na čtvrtinu. Volkswagen nachystal největší restrukturalizační plán své historie ve snaze zastavit propad ziskovosti. A dopadne na všechny značky německého koncernu, škrty se totiž dají očekávat od Audi až po VW. Celkem dnes automobilka nabízí na 150 modelových řad.
Oliver Blume, šéf koncernu, sice specificky nejmenoval, kterých modelů se zeštíhlování nabídky dotkne, u spousty okrajových typů je to nicméně skoro jistota. S potenciálním seznamem modelů „na odstřel“ přišel mimo jiné oborový magazín Automotive News Europe, který neopomenul ani mladoboleslavskou Škodu.
Ta by nicméně podle něj měla být relativně v suchu, její modely totiž pokrývají objemové segmenty, na než se chce Volkswagen zaměřit především. Navíc je to aktuální zachránce koncernu s marží přesahující osm procent. Pokud někde VW vydělává, pak je to právě na Škodovce.
Otázkou je víceméně jen budoucnost tria Fabia, Scala a Kamiq, až skončí jejich aktuální životní cyklus. Ten se díky zmírnění normy Euro 7 povedlo prodloužit, auta dostanou i úspornější mildhybridní pohon. To by jim mělo pomoci dosáhnout minimálně roku 2030. Pokud by však i Škoda musela škrtat, vzhledem k nejnižším prodejům se dá očekávat třeba konec Scaly.
Spíše než modely bude okřídlený šíp dál škrtat jednotlivé verze. Aktuálně nejsilnější spekulací je konec naftových motorů v Octavii.
V nabídce Volkswagenu by mohlo být ohrožené SUV Taigo, které je až příliš podobné T-Crossu a T-Rocu. Jistý je konec T-Rocu Cabriolet, stejně tak nejspíše skončí produkce elektrického SUV-kupé ID.5. Divize užitkových vozů dost možná bude řešit budoucnost modelu ID. Buzz, který je sice v segmentu elektrických dodávek úspěšný, celkově ale zůstává za očekáváním. Škrty se pak dají čekat i v regionálních nabídkách VW třeba v Číně nebo Latinské Americe.
U Audi je jistý konec modelů A1 a Q2, šetření by mohlo dopadnout i na některá SUV-kupé označovaná slovíčkem Sportback. Ve hvězdách je budoucnost Seatu, s nímž se prozatím počítá – nabídne třeba hybridní Leon –, nicméně i ve světle strmého růstu sourozenecké Cupry jeho význam dále slábne. A Porsche? Tam by mohlo dojít ke sloučení Panamery a Taycanu do jednoho modelu. Je jen otázka, s jakým pohonem.
Koncern upravil i svůj produkční plán ze současných deseti milionů aut ročně na devět milionů aut. Spolu s tím se také řeší budoucnost některých výrobních závodů: podle německých zdrojů jsou nejvíce na ráně továrny ve Cvikově, Emdenu, Hannoveru a závod Audi v Neckarsulmu.
Rozhodnutí o možném zavírání nebo omezování kapacit ale zatím nepadlo. Dodejme, že výroba už skončila v Drážďanech a s T-Rocem Cabriolet se příští rok uzavře i kapitola závodu v Osnabrücku.
Kromě kapacit Volkswagen počítá s koncem až 100 tisíc zaměstnanců, přitom v rámci dřívější dohody s odbory mělo postupně zaniknout jen 50 tisíc pracovních míst. Dotknout by se to nicméně nemělo Škody Auto, člen představenstva pro prodeje a marketing Martin Jahn pro Hospodářské noviny minulý týden zopakoval, že závody české automobilky jsou vytížené naplno a k propouštění – i vzhledem k finančním výsledkům – není důvod.
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