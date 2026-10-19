Volkswagen se opravdu chystá k nečekanému kroku. Řídnoucí nabídku doplní neznámé modely

Když Volkswagen v létě intenzivně řešil svou budoucnost, objevily se i spekulace o možném dovozu v Číně vyráběných modelů do Evropy. Vedení koncernu se nakonec s odbory domluvilo na ozdravném plánu, chuť prodávat čínská auta ale úplně nezmizela. Na pařížském autosalonu to přiznal šéf německé automobilky.
„Do budoucna se chystáme přivézt jedno či více aut z Číny. Nabízí se tam některé zajímavé modely, které bychom v Evropě nevyvinuli, protože jsou zkrátka příliš velké. Jako třeba ID. Era 9X,“ řekl šéf Volkswagenu Thomas Schäfer na pařížském autosalonu magazínu Autocar.
Bývalý šéf Škody Auto nicméně dodal, že žádný z čínských modelů nemá nahradit stávající evropskou nabídku, naopak ji rozšíří. Vzhledem k tomu, že v rámci restrukturalizace chce koncern Volkswagen napříč svými značkami zrušit až polovinu modelů, je to svým způsobem logické rozšíření nabídky bez výraznější námahy.
Zmíněný model ID. Era 9X je 5,2 metru dlouhé sedmimístné SUV, které pohání sériový hybrid, známý spíše jako prodlužovač dojezdu: to znamená primárně elektrický pohon, kterému ale sekunduje spalovací agregát fungující jako generátor elektrické energie. K tomu má auto velkou baterku a elektrický dojezd v řádu několika stovek kilometrů. Velké SUV je výsledkem kooperace s dlouholetým lokálním partnerem, státním koncernem SAIC.
Volkswagen má v Číně hned několik partnerů, kromě SAIC je to také další státní automobilka FAW, podnik nazvaný Anhui (tam se vyrábí třeba Cupra Tavascan) vznikl ve spolupráci s automobilkou JAC a poměrně čerstvé je partnerství mezi Volkswagenem a Xpengem. To přineslo zatím dva modely: SUV ID. Unyx 08 a velký sedan ID. Unyx 09.
Jako dalšího možného kandidáta na dovoz do Evropy zmiňuje Autocar i elektrické SUV ID. Aura T6, které velikostně stojí mezi evropským ID. Tiguanem a právě modelem ID. Era 9X. Volkswagen ho dělá se zmíněným FAW.
Rozhodnutí, jaký model a hlavně kdy by jej Volkswagen mohl začít z Číny dovážet, zřejmě doposud nepadlo. „Teď začínáme s exportem do zemí globálního jihu, které jsou blíže Číně než Evropa. To znamená třeba Austrálii nebo Střední východ,“ říká Schäfer.
Ten si také pochvaluje, že se VW v Číně povedlo za poslední dva roky výrazně snížit výrobní náklady a tím posílit vlastní konkurenceschopnost. Německá značka byla totiž řadu let čínskou prodejní jedničkou, za poslední dobu ji ale předběhl domácí BYD a dotahují se další čínské značky.
Prodeje Volkswagenu v říši středu navíc dále kontinuálně padají, od ledna do září prodaly značky německého koncernu v Číně 1 378 800 aut. To představuje meziroční propad o 30 procent. Ve druhém čtvrtletí letošního roku byl propad ještě rychlejší, dokonce o 38,5 procenta.
Otázkou dovozu čínských modelů do Evropy je ale jejich adaptace na místní poměry. Ačkoliv aktuální nové modely VW jsou vybavené nejmodernějšími technologiemi a sám Schäfer zdůrazňuje, že technický ředitel značky Kai Grünitz přímo spolupracuje s lidmi v Číně, pořád se vývoj řídí lokálními pravidly. A ta jsou od Evropy zkrátka odlišná.
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