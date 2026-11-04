Rozčilení v Německu. Manažeři topícího se obra VW dostanou obří odměny

Volkswagen se topí v krizi. V poslední době jeho zisky spadly v podstatě na nulu, marže neustále klesá a chystá se i zmrazení platů většiny zaměstnanců. Z koncernu se daří v podstatě jen Škodě, nad níž ale také visí hrozba zmrazování platů. Jedna část německého koncernu ale finanční nouzí zřejmě netrpí. Manažeři si i přes mizerné výsledky údajně schválili vysoké odměny.
„Po devíti měsících máme před započtením mimořádných položek marži 3,8 procenta. To je příliš nízko na to, abychom pokračovali v investicích do budoucna,“ přiznal minulý týden finanční ředitel koncernu Volkswagen Arno Antlitz. Německá automobilka minulý týden zveřejnila výsledky svého hospodaření za tři čtvrtletí letošního roku a příliš optimismu čísla nenabídla.
Jestliže totiž započítáme i ony „zvláštní položky“ (do nich patří odpisy podílu v Porsche nebo v souvislosti s propadem na čínském trhu), které přišly ve třetím čtvrtletí, provozní zisk VW v podstatě neexistuje. Za devět měsíců klesl na 0,1 miliardy eur, tedy skoro o 99 procent. A nulová je v podstatě i marže, která se bez odpisu zvláštních položek dostala na zmíněných 3,8 procenta.
Tristní zisky koncernu nicméně podle zjištění německého magazínu Der Spiegel jeho vedení nebrání ve výplatách vysokých odměn. „Vysocí manažeři dostávají standardně platy v řádech milionů eur, a pokud je firma úspěšná, také odměny ve výši několika milionů eur. Otázkou je, jak Volkswagen v současnosti definuje úspěch,“ napsal magazín.
Vzorec k výpočtu výše odměny je poměrně složitý a skládá se z několika komponentů, hlavními položkami jsou ale právě marže a také cash flow, tedy schopnost generovat hotovost.
Podle interních dokumentů, které má Der Spiegel k dispozici, je totiž letošní hranicí úspěchu marže 3,8 procenta. Tedy přesně ta, která je navenek podle Antlitze nedostatečná.
Pokud jí koncern dosáhne, jeho vedení v čele se šéfem Oliverem Blumem a finančním ředitelem Arno Antlitzem dostane bonus v plné výši. Pokud by klesla na 2,8 procenta, klesla by odměna na polovinu. Pokud by naopak vystoupala na 5,8 procenta, manažeři by dosáhli na odměnu ve výši 175 procent.
Der Spiegel kontaktoval i mluvčího Volkswagenu, ten ale odmítl situaci a zjištěná čísla jakkoliv komentovat.
Hlavním problémem je podle německého magazínu snižování nároků na zisk maximální odměny. Protože loni musel koncern dosáhnout marže 5,8 procenta, aby za ni vedení dostalo plnou odměnu. Letošních 3,8 procenta by loni stačilo jen na polovinu z této komponenty. Letos je to jinak.
Němečtí novináři nicméně také připomínají, že se operuje s marží až po započítání zvláštních položek. „A po ztrátách ve třetím čtvrtletí dosáhne druhý největší výrobce aut na světě na celoroční marži nejvýše na úrovni jednoho procenta. Pokud nedojde k zázraku, vrcholní manažeři Volkswagenu za tuto komponentu vzorce nedostanou jediný cent,“ popisuje Der Spiegel.
Více ho ale zneklidňuje výše zmíněné snižování nároků na odměnu spolu s tím, jak hluboko se finančně koncern propadá.
Navíc to není poprvé, kdy je vedení koncernu VW pod palbou kritiky kvůli upravování cílů k získání vysokého bonusu. Začátkem letošního roku Antlitz čelil podezření, že na poslední chvíli záměrně zlepšil cash flow, a tím zajistil mimo jiné i sobě vysoký bonus. Finanční ředitel to ale popíral, navíc situace v automobilovém průmyslu je nadále turbulentní.
Zpráva o snazší cestě k vysokým odměnám přichází nejen ve chvíli zveřejnění špatných finančních výsledků, ale i celkově alarmující situace uvnitř koncernu. V pátek třeba vyšlo najevo, že Volkswagen zastavil vývoj elektrického ID. Golfu, který se bude vyrábět ve Wolfsburgu. Zkrátka na něj teď nemá peníze, jak zaměstnancům na intranetu vysvětlil šéf VW Thomas Schäfer.
Továrna ve Wolfsburgu je zkrátka příliš drahá, jen letos je ve schodku 300 milionů euro. A protože Volkswagen musí v rámci restrukturalizace šetřit, dopadlo to i na jeho hlavní závod.
Restrukturalizace, po spoustě tahanic schválená počátkem září, je další bolehlav vedení celého německého koncernu, kam spadá nejen samotná značka VW, ale i česká Škoda Auto. V rámci dohody s odbory se mají snížit investice, počet zaměstnanců klesne asi o 100 tisíc lidí, portfolio modelů má zeštíhlit až o polovinu a hrozba zavření visí hned nad čtyřmi továrnami v Emdenu, Cvikově, Hannoveru a také závodě Audi v Neckarsulmu. Cílem je vrátit se do černých čísel a dosáhnout marže na úrovni devíti procent.
Kromě toho plánuje vedení VW zmrazit platy všem zaměstnancům na úroveň letošního roku až do roku 2030. Už začátkem října prý koncern vydal pokyn nezvyšovat mzdy. Zmrazení platů by se mělo dotknout všech asi 660 tisíc zaměstnanců, včetně 36,5 tisíce ve Škodě Auto. Její odbory Kovo v čele s Jaroslavem Povšíkem už se vůči tomu stihly vymezit a v případě, že by se české značky dotklo i zmíněné propouštění, pohrozily dokonce stávkou.
Přitom Škoda Auto je pověstným „zlatým vejcem“ koncernu VW. Ostatní značky paběrkují, v Mladé Boleslavi za devět měsíců zvýšili provozní zisk meziročně o 7,4 procenta na 1,92 miliardy eur, tedy téměř 47 miliard korun, a marži z osmi na 8,3 procenta. Volkswagen jako značka osobních aut je na 1,3 procenta.
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