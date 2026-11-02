Volkswagen hledá cestu z krize přes auta z Číny. Začíná být jasno, kde by se mohly vyrábět

Volkswagen hledá cestu ven z krize a kromě možného zavírání továren a škrtání spousty modelů to mají být i auta z Číny. Už dříve vyšlo najevo, že by jimi německá automobilka ráda doplnila své evropské portfolio. Teď navíc začíná být jasno, kde by se čínské volkswageny modely mohly vyrábět.
Čínské volkswageny jsou o krok blíže Evropě. Podle informací, které přinesl německý oborový magazín Automobilwoche chce VW montovat v Číně vyvinuté modely v Turecku. Tam sice zatím továrnu nemá, koncem minulého týdne ale uzavřel dohodu se svým lokálním importérem Doğuş Otomotiv, která by měla zahrnovat i výrobu osobních aut.
Podle informací Automobilwoche by se v Turecku měly dělat modely vyvinuté v rámci společného podniku Volkswagenu se státním koncernem FAW. Kromě něj německá automobilka v Číně spolupracuje i s koncernem SAIC a značkami JAC a Xpeng, v níž má i minoritní vlastnický podíl.
S FAW dnes Volkswagen vyrábí třeba Magotan, což je lokální verze devátého Passatu s karoserií sedan, menší sedan Sagitar nebo SUV Talagon. Ani jedno z aut v Evropě VW neprodává a na jejich lokální produkci existuje poměrně malá šance.
Naopak větší šanci by mohlo mít hlavně elektrické SUV ID. Aura T6. To je letošní novinka s délkou 4811 mm. Je tedy větší než ID.Tiguan a představovalo by konkurenci mimo jiné Škodě Peaq. Na čínském trhu se nabízí se dvěma bateriemi a dojezdem až 660 kilometrů podle lokálního testovacího cyklu.
Právě model ID. Aura T6 by odpovídal zhruba měsíc starým slovům šéfa VW Thomase Schäfera. Ten na pařížském autosalonu potvrdil, že Volkswagen bude do Evropy dovážet „jedno či více aut z Číny“, ovšem s tím, že tato auta mají nabídku rozšířit, nikoliv nahradit některý ze stávajících modelů. Velké elektrické SUV by tak tomu odpovídalo.
Potenciálně zajímavé by mohly být i levné modely značky Jetta, která vznikla ve spolupráci FAW a VW. Ta letos prochází v Číně výraznou restrukturalizací a v budoucnu by mohla nabízet mimo jiné dostupné elektrické SUV.
V Turecku by se auta z Číny měla podle Automobilwoche dělat z rozložených CKD sad. Zároveň není samozřejmě zcela jisté, že by se tam vyráběné modely dostaly i do Evropy, nicméně informace koreluje s vyjádřením šéfa Volkswagenu o nabídce čínských modelů evropským zákazníkům. Zároveň také značka změnila svou strategii „z Číny pro Čínu“ na „z Číny pro Čínu i svět“.
Ostatně modely VW a Jetta vyráběné v Číně začíná německá automobilka postupně vyvážet i na trhy na Středním východě nebo ve Střední Asii. Důvodem je i klesající poptávka na čínském trhu.
Výrobu aut v Turecku zvažoval Volkswagen už v minulosti. Spekulovalo se i o tom, že by se tam vyráběly i modely Škoda Auto. Plány nakonec vedení německého koncernu zastavilo v létě 2020 kvůli propadu poptávky vinou koronavirové pandemie. Teď tedy německá automobilka vlastní závod v Turecku nemá, nicméně tam pro ni Ford vyrábí užitkový Transporter. Momentálně je mimochodem Volkswagen na tureckém trhu s osobními auty dvojkou za Renaultem.
Kromě celých modelů by Volkswagen chtěl v Evropě nasadit i čínský software v některých modelech VW, Cupra a Škoda. Minulý týden tuto informaci přinesl německý Manager Magazín. Mělo by se jednat o řešení vyvinuté ve spolupráci s Xpengem.
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