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Nové automobily

Větší než Octavia, jen za méně peněz. Dacia má svatý grál českých rodin, navíc i ve čtyřkolce

Dacia Striker
Dacia Striker
Dacia Striker
Dacia Striker
Dacia Striker
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29 fotografií
Dacia představila kombi Striker, kterým míří na Škodu Octavia. |
Foto: Dacia
Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Že Škodu Octavia nečeká klidné spaní, naznačila Dacia poprvé už na jaře, kdy se vytasila s prvními obrázky modelu Striker. Ten kombinuje prvky kombi a SUV s klasicky atraktivní rumunskou cenovkou. Teď se novinka konečně představuje podrobně včetně interiéru nebo použitých motorů a je jisté, že přinese i pro Dacii spoustu dosud zapovězených prvků.

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Vnější design Dacie Striker není tajemstvím už nějaký ten pátek, nicméně nadále zůstává pohledem na fotografie atraktivní. Pomáhají nová světla s optikou ve tvaru písmene T, která se stanou poznávacím znamením příštích dacií, i velká kola se 17 až 19 palci. Že bude kombík robustní, napovídá plastové obložení spodní části karoserie.

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Ono nebude úplně samoúčelné, protože verze s pohonem všech kol není jen na polní cesty. Má světlou výšku 20 cm, to je jen o dva centimetry méně než v případě plnohodnotného SUV Bigster. I předokolka má stále nadprůměrných 19 centimetrů, což je mezi kompaktními kombíky spíše výjimka.

I jinak bude Striker s délkou 4620 mm a rozvorem náprav protaženým na 2704 mm zdatným konkurentem Octavie, Golfu nebo nové Kie K4 Sportswagon. Délkou rozvoru dokonce Octavii Combi poráží, 600litrovým základním objemem kufru se jí pak až nebezpečně blíží. Velmi konkurenceschopná hodnota ale nebude platit pro všechny verze. Druhý elektromotor u čtyřkolky sníží objem o 20 litrů, plynová verze díky nádrži na LPG přijde dokonce o 50 litrů.

Rozměrové srovnání s konkurencí

Model

Rozměry (d/š/v)

Rozvor

Kufr

Dacia Striker

4620/1824/1525 mm

2704 mm

600/1600 l

Hyundai i30 Kombi

4585/1795/1465 mm

2650 mm

602/1650 l

Kia K4 Sportswagon

4695/1850/1435 mm

2720 mm

604/1439 l

Opel Astra ST

4642/1860/1443 mm

2732 mm

597/1634 l

Peugeot 308 SW

4636/1852/1454 mm

2732 mm

551/1449 l

Seat Leon Sportstourer

4642/1799/1448 mm

2686 mm

620/1600 l

Škoda Octavia Combi

4698/1829/1468 mm

2667 mm

640/1700 l

Toyota Corolla TS

4650/1790/1435 mm

2700 mm

596/1606 l

Volkswagen Golf Variant

4635/1789/1459 mm

2669 mm

611/1645 l

Příliš nepotěší ani schod, který vznikne po sklopení sedadel. Prostor tím ale naroste zhruba na 1600 litrů. Jako první model značky má Striker bezdotykové otevírání kufru: stačí pár vteřin počkat méně než metr od auta s handsfree kartou v kapse. Rovněž poprvé dostane některá z Dacií praktický organizér pod podlahou kufru spojený s dvojitou podlahou (pak vznikne po sklopení sedadel rovná ložná plocha). Stejně jako bezdotykové otevírání je součástí vyšších výbav vozu.

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Interiér vizuálně nepřináší oproti Dusteru, Bigsteru nebo Sanderu vlastně žádné překvapení. Pocitovou kvalitu zvyšuje textilní dekor palubní desky, nechybí klaviatura fyzických tlačítek třeba pro ovládání klimatizace a všechny verze dostanou 10,1palcový centrální displej. Jestli s navigací, záleží na zvolené výbavě.

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Přesto tu pár důležitých novinek je. Mezi ně patří třeba nová přístrojová deska se sedmipalcovým displejem, který ovšem využívá optickou reflexi. To znamená promítání nejdůležitějších informací pomocí 3D plovoucího obrazu. Před spolujezdcem je pro změnu praktická polička třeba na mobil.

Nové je tvarování sedadel vpředu s výraznějším bočním vedením, vzadu pak nechybí loketní opěrka s držáky nápojů. Poprvé se u rumunské automobilky objevuje funkce Autohold, po níž majitelé především Bigsteru a Dusteru s automatem volali už dlouho, premiéru slaví i panoramatická střecha u nejvyšších výbavových stupňů. Dále si všimněte integrované škrabky v boční části palubní desky a několika úchytů pro příslušenství v rámci systému YouClip.

Pod kapotou se budou střídat tři pohonné jednotky. Základem je u Dacie již tradičně verze na LPG v kombinaci s mildhybridní tříválcovou dvanáctistovkou. Mild hybrid-G má výkon 103 kW a k dispozici bude se šestistupňovou manuální i automatickou převodovkou.

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Následují dvě hybridní verze, každá ale technicky úplně odlišná. Hybrid 155 je full-hybrid s pohonem předních kol kombinující zážehovou osmnáctistovku s elektromotorem a startér/generátorem. K tomu má automat se čtyřmi stupni pro spalovací a dvěma stupni pro elektrický motor a baterku s kapacitou 1,4 kWh. Dohromady má výkon 116 kW a v čistě městském provozu jezdí hybridní Striker až 80 procent času na elektřinu. Jak víme z jiných modelů značky, není to číslo hozené do větru. Hybridní dacie umí být velmi úsporné.

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Pod označením Hybrid 150 4x4 se ukrývá ve skutečnosti mildhybrid s pohonem všech kol. Základem je tedy 48V mildhybridní tříválcová dvanáctistovka o výkonu 103 kW vpředu s elektromotorem o výkonu 23 kW na zadní nápravě. Pohon je spojený se šestistupňovým dvouspojkovým automatem, přičemž maximální kombinovaný výkon je 110 kW.

Čtyřkolka má volič pěti jízdních režimů, zadní elektromotor se pak umí v režimech Auto, Eco a Snow (doplňují je ještě režimy Mud/Sand a Off-road) připojovat až do 140 km/h. Nechybí asistent jízdy z kopce, čili v kombinaci s 20centimetrovou světlou výškou nepůjde v terénu o úplné „ořezávátko“.

Mimochodem v budoucnu by Striker měl kromě elektrifikovaných pohonných jednotek dostat i čistě elektrickou verzi.

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Jak je u Dacie zvykem, v nabídce budou čtyři výbavové stupně Essential, Expression, Journey a Extreme. Základní cena se má vejít pod 25 tisíc eur, tedy asi 605 tisíc korun. V Česku by to mohlo být i výrazně méně, uvážíme-li, že SUV Bigster se stejným plynovým mildhybridem začíná na 556 900 korunách. Objednávky přijímá dovozce od podzimu.

Jisté je, že Octavia Combi bude se startovací cenou 639 900 korun dražší. Na druhou stranu třeba nová Kia K4 Sportswagon startuje na 509 980 korunách a Hyundai i30 Kombi se momentálně dostane dokonce pod půl milionu.

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