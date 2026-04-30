Velký kombík za nečekaně málo peněz. Kia vysílá do Česka novou zbraň proti Octavii

V záplavě pravidelného zdražování už jsme trochu odvykli tomu, že nový model přicházející na trh může být prakticky nejvýhodnější ve své kategorii. Protože přesně to je Kia K4 Sportswagon. Ta vstupuje do „klubu piraň“ mezi kompaktní kombíky, kde je v Česku neohroženým vládcem Škoda Octavia. Korejský model by jí ale jak cenou, tak velikostí kufru rád přidal nějaké vrásky.
Konec výroby Čechy milované Kia Ceed obrečel nejspíše leckdo. Kompaktní rodina v čele s kombíkem léta patřila k tomu nejlevnějšímu, co se v dané kategorii dalo koupit, navíc měla líbivý design a velký kufr, který si nezadal s Octavií. S nástupcem to chvíli vypadalo nejistě, nakonec ale z Mexika přijela Kia K4, navíc kromě hatchbacku i jako kombi Sportswagon. Mimochodem, kombík si vymohla Evropa, jiné trhy ho nedostanou.
Hned na první pohled překvapí novinka velmi odvážným vnějším designem, jaký si nezadá s elektromobily korejské značky. V porovnání se zaobleným Ceedem je K4 hranatější, navíc se světly vpředu i vzadu protaženými až do nárazníků.
Design ale není oproti Ceedu jedinou změnou. Tou je totiž i velikost: K4 svého předchůdce přerostla ve všech směrech. Je o 95 mm delší, z toho 70 mm doputovalo jen do rozvoru náprav. A na místě vzadu před koleny je to opravdu znát; kde se někdo mohl v předchůdci cítit stísněně, tady už se Kia prakticky dostala na úroveň Octavie.
Zavazadlový prostor se paradoxně trochu zmenšil, protože K4 má 604 až 1439 litrů a Ceed měl 625 až 1694 litrů. Jenomže u Ceedu se do objemu počítal i velký prostor pod podlahou. K4 sice pod ní také něco málo má, jedná se ale několik menších přihrádek třeba na krycí roletku. V konečném součtu by tak nad dnem podlahy měla být novinka o kousek lepší.
Potěší dále pravidelný tvar kufru, navíc po sklopení sedadel nevznikne nepraktický schod. Méně potěší snad jen litrový mild-hybrid, protože technika spojená s elektrifikací včetně 48V baterie kufr smrskne na 482 až 1317 litrů.
Nicméně K4 nepřerostla jen Ceed, ale k největším autům patří i mezi ostatními kombíky. Je třeba stejně dlouhá jako Octavia, oproti které má ale výrazně delší rozvor. Ostatně v této disciplíně ji poráží jen dvojice od Stellantisu Opel Astra a Peugeot 308. Podívejte se do přiložené tabulky.
Rozměrové srovnání s konkurencí
Model
Rozměry (d/š/v)
Rozvor
Kufr
Hyundai i30 Kombi
4585/1795/1465 mm
2650 mm
602/1650 l
Kia K4 Sportswagon
4695/1850/1435 mm
2720 mm
604/1439 l
Opel Astra ST
4642/1860/1443 mm
2732 mm
597/1634 l
Peugeot 308 SW
4636/1852/1454 mm
2732 mm
551/1449 l
Seat Leon Sportstourer
4642/1799/1448 mm
2686 mm
620/1600 l
Škoda Octavia Combi
4698/1829/1468 mm
2667 mm
640/1700 l
Toyota Corolla TS
4650/1790/1435 mm
2700 mm
596/1606 l
Volkswagen Golf Variant
4635/1789/1459 mm
2669 mm
611/1645 l
Pod kapotou jsou výhradně benzinové motory, ale pro příznivce co nejjednodušší techniky má Kia dobrou zprávu. Základní model s přeplňovaným litrovým tříválcem o výkonu 85 kW se nabízí s manuální šestistupňovou převodovkou. Ta také umožnila vytasit novému kombi jeden z jeho největších trumfů, velmi sympatickou základní cenu.
509 980 korun je po akčním Hyundai i30 Kombi (který je nicméně o generaci starší) druhá nejnižší základní cena, za níž na českém trhu koupíte nové kompaktní kombi. Navíc bez kompromisu v otázce kufru, vnitřního prostoru i základní výbavy. Nechybí manuální klimatizace, navigace, parkovací senzory vpředu i vzadu nebo bezklíčové odemykání. Ostatně na výbavu všech nabízených verzí se podívejte do boxu.
Výbava Kia K4 Sportswagon
Základní výbava Comfort (od 509 980 Kč) obsahuje manuální klimatizaci, rádio a navigaci s 12,3palcovou obrazovkou, LCD displej budíků, couvací kameru, přední a zadní parkovací senzory, bezklíčové odemykání a startování, adaptivní tempomat, volant potažený umělou kůží, LED přední světla, střešní ližiny nebo 16palcová ocelová kola s kryty (u 1.6 T-GDI jsou lité disky).
Výbava Spin (od 529 980 Kč) přidává dvouzónovou automatickou klimatizaci s ovládáním přes vlastní displej, vyhřívání sedadel a volantu nebo 16palcová litá kola. Verze Exclusive (od 554 980 Kč) má navíc plně digitální přístrojovku, automatické stěrače nebo sledování mrtvých úhlů se zamezením kolizí při couvání.
Výbava Top (od 614 980 Kč) přihazuje bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, čalounění umělou kůží, elektrické sedadlo řidiče, zadní LED světla nebo přední mlhovky. A konečně vrcholné provedení GT-Line (od 754 980 Kč) má sportovní doplňky karoserie a interiéru, audio Harman Kardon s osmi reproduktory, elektrické víko kufru nebo 17palcová litá kola.
Pokud navíc k prodejci přivezete protiúčtem své staré auto, odečtěte si od ceny dalších 20 tisíc korun v podobě výkupního bonusu.
Výhodnou cenu naznačuje dobře i následující tabulka, z níž vyplývá třeba propastný rozdíl mezi cenami K4 a Octavie. Výhodou českého modelu může být různorodější nabídka motorů, protože nechybí naftový čtyřválec nebo pohon všech kol.
Cenové srovnání s konkurencí
Model
Motor
Cena od
Kia K4 Sportswagon
1.0 T-GDI / 85 kW MT
509 980 Kč
Hyundai i30 Kombi
1.0 T-GDI / 85 kW MT
489 990 Kč
Opel Astra ST
1.5 CDTI / 96 kW AT
599 990 Kč
Peugeot 308 SW
1.2 Hybrid / 100 kW DCT
710 000 Kč
Seat Leon Sportstourer
1.5 TSI / 85 kW MT
601 900 Kč
Škoda Octavia Combi
1.5 TSI / 85 kW MT
639 900 Kč
Toyota Corolla TS
1.8 Hybrid / 103 kW CVT
707 900 Kč
Volkswagen Golf Variant
1.5 TSI / 85 kW MT
703 900 Kč
Kia totiž kromě základního litru s manuálem nabízí už jen tři další jednotky a vždy s automatickou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Základní litr s 85 kW je v takovém případě opatřený zmíněnou mildhybridní technologií. Ta přidává k základní ceně nejméně 65 tisíc korun.
Čtyřválec 1.6 T-GDI se nabízí sice s automatem, nicméně bez mildhybridní pomoci. Ten má 110 kW, ve dvou nejvyšších výbavách se pak nabízí i verze se 132 kW. Obě smazávají menší handicap základního litru v podobě horší dynamiky, zároveň ale i na papíře mají trochu vyšší spotřebu paliva.
Na konci roku pak nabídku doplní ještě klasický hybrid, jehož starší generaci donedávna nabízelo SUV Niro. V K4 ale Korejci slibují vyšší výkon elektrického motoru i větší baterii.
Ceník – Kia K4 Sportswagon
Comfort
Spin
Exclusive
Top
GT-Line
1.0 T-GDI / 85 kW
509 980 Kč
529 980 Kč
554 980 Kč
614 980 Kč
—
1.0 T-GDI MHEV / 85 kW DCT
574 980 Kč
594 980 Kč
619 980 Kč
679 980 Kč
754 980 Kč
1.6 T-GDI / 110 kW DCT
614 980 Kč
634 980 Kč
659 980 Kč
719 980 Kč
794 980 Kč
1.6 T-GDI / 132 kW DCT
—
—
—
744 980 Kč
819 980 Kč
Jak se novinka chová na silnici? Ke krátkému svezení jsme dostali verzi s nejsilnějším 132kW čtyřválcem. A s ním jede Kia K4 opravdu velmi dobře. Auto je dynamické z místa i pružně, jde za plynem a i zatáčky projíždí s jistotou. Podvozek je tuhý, nikoliv však nekomfortní a klasickou českou asfaltku s mnoha dírami vyžehlí nadprůměrně. Zaujala nás šířka interiéru, provedení palubní desky bez velkého středového tunelu pak pomáhá pravému kolenu řidiče.
Klasicky velmi citlivě jsou v modelech Kia nastaveny asistenční systémy, které pípají při sebemenším náznaku nepozornosti. Před jízdou je zkrátka potřeba některé z nich vypnout. Pochválit můžeme pozici za volantem nebo šířku jeho věnce (samotný design dvouramenného volantu je nicméně diskutabilní), trochu utopený je naopak pětipalcový displej pro ovládání klimatizace mezi budíky a navigací.
Jak prozradil šéf českého zastoupení Kia Arnošt Barna, do K4 Sportswagon vkládá automobilka velké prodejní naděje. Protože je auto větší než Ceed, chtějí si Korejci kromě rodin více sáhnout i na segment fleetových zákazníků.
Kombík má celkově dělat 75 až 80 procent prodejů řady K4, pomoci mu má i nízký 20tisícový příplatek oproti krátké variantě. Příští rok, který bude pro řadu K4 v Česku první kompletní, by se značka ráda dostala až na pět tisíc prodaných aut. Letos počítá s prodejem tří až čtyř tisíc kusů svého kompaktu. První kombíky už jsou k dispozici u prodejců, dodací lhůty se pohybují mezi dvěma až třemi měsíci.
