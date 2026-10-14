Ve hře je 75 tisíc pracovních míst. Evropa bojuje za evropská auta, možná ale příliš pozdě

Evropská unie zatížila elektromobily z Číny dodatečnými cly, teď se domluvila na omezení dovozu hybridů ze stejné země, v boji proti levné konkurenci ale pořád tahá za kratší konec provazu. A tak i samotné evropské automobilky volají po rychlejším zavádění dalších opatření. Klíčový je hlavně plán nazvaný „Vyrobeno v Evropě“, který udává, kolik procent každého vozu by mělo být vyrobeno v EU.
Levná čínská auta představují pro evropské výrobce pořádný bolehlav a zdaleka už nejde jen o elektromobily. Číňané totiž zaplavili trhy, včetně českého, i dostupnějšími plug-in hybridy, hybridy a mnohdy i čistě spalovacími auty. V době, kdy Evropská unie utahuje šrouby a jednotlivé značky tak musejí čím dál častěji sahat po sice čistější, ale i dražší elektrifikované technice.
Zároveň je ale naprosto jasné, že si evropské automobilky (i politici) ohrožení levnou čínskou produkcí naplno uvědomují. Zavedly se dodatečná cla na elektromobily, omezuje se dovoz zmíněných hybridů i plug-in hybridů a šéfové největších evropských koncernů Volkswagen, Renault a Stellantis (ty dohromady tvoří asi 60 procent evropského autoprůmyslu) volají po rychlejší implementaci plánu „Vyrobeno v Evropě“. Ten je klíčovou součástí zákona o zrychlení průmyslu, který Evropská komise předložila v březnu a teď se o něm jedná.
Zjednodušeně jde o to, že automobilky mají mít jasně dané, kolik procent z každého auta musí být navrženo, vyvinuto a vyrobeno v Evropě za využití evropských dodavatelských řetězců. Současný návrh říká, že 70 procent všech aut prodaných v EU by mělo být ze 70 procent „evropských“. Někteří dokonce navrhují, že by nejméně mělo být auto „evropské“ z 75 procent.
Advokátem za vyšší podíl je především šéf jednoho z největších evropských dodavatelů Valeo Christophe Perillat. Každý procentní bod pod 75 procent podle něj znamená zavírání továren a ztrátu 15 tisíc pracovních míst. Pět procentních bodů by podle jeho propočtů tedy znamenalo nutnost zrušit kvůli zavírání továren v celé Evropě až 75 tisíc pracovních míst.
Automobilky, které by kýženého podílu dosáhly, by nadále měly nárok na různé pobídky, daňové úlevy a další finanční výhody. Ty jsou pro průmysl extrémně důležité a nikdo o ně nechce přijít. Dokazuje to ostatně třeba i Velká Británie, která přitom není součástí Evropské unie.
Právě pro země mimo EU by mohla nová pravidla představovat problém. Mimo jiné právě Perillat lobuje za to, aby pravidlo o evropském původu zahrnovalo jen 27 členských států. Bez Velké Británie, Turecka nebo třeba Maroka, kde přitom dnes spousta nejen evropských výrobců auta pro Evropu vyrábí. V Británii mají závody třeba Nissan nebo Toyota, v Turecku vyrábí Ford či Hyundai a v Maroku zase Renault či Stellantis.
„Pokud chcete ztrátu pracovních míst, zahrnete do Evropy i Maroko,“ cituje šéfa firmy Valeo oborový magazín Automotive News. Perillat argumentuje tím, že náklady na výrobu jsou v Maroku oproti třeba Německu desetinové. „Pamatujte, že říkáme, jen 75 procent auta musí být vyrobeno v Evropě, zbylých 25 procent může být odkudkoliv,“ dodává.
Představitelé Velké Británie už v minulých týdnech uvedli, že by se rádi v pravidlech proti čínským autům sladili s Evropskou unií. Ta pro ostrovní stát představuje dlouhodobě stabilního partnera s řadou obchodních dohod. Ve hře je tak třeba zavedení stejných dodatečných cel na elektromobily. Dodejme přitom, že právě ve Velké Británii zažívají čínské automobilky letos velký prodejní boom a SUV Jaecoo 7 patří mezi vůbec nejprodávanější modely tamního trhu.
Christophe Perillat nevyloučil, že by právě Británii i další země, které mají s EU obchodní dohody, nakonec do pravidel „vyrobeno v Evropě“ časem zahrnul. Muselo by ale dojít ke sjednocení nákladové stránky na výrobu.
Evropské politické a průmyslové špičky nicméně o zavedení pravidel zatím jednají a rychlost implementace je značně nejistá. Všímá si toho třeba i agentura Reuters, která se ve svém textu odkazuje na některé experty, podle nichž možná podobná pravidla nebudou mít na čínské výrobce vůbec vliv. Ti totiž postupují v otázce evropské výroby rychleji než politici.
BYD sice zatím odkládá start výroby v Maďarsku, kde už má hotovou továrnu, jeho viceprezidentka Stella Li nicméně francouzské televizi BFM na probíhajícím pařížském autosalonu přiznala, že značka už hledá lokalitu pro další továrnu. A Francie je prý kvůli nízkým cenám energií jedním z favoritů. Kromě toho vyrábí BYD i v Turecku.
Další čínská automobilka Changan chce začít auta v Evropě vyrábět začátkem příštího roku. Do roku 2028 jich má lokálně produkovat 180 tisíc ročně, o dva roky později už 350 tisíc. Evropskou továrnu hledá i Xpeng, pro nějž aktuálně vyrábí auta rakouská Magna Steyer, GAC nebo Chery. Poslední jmenovaná značka uzavřela předběžnou dohodu s Nissanem o využití jeho závodu v Sunderlandu. Záležet ale zřejmě bude i na nastavení evropských pravidel.
Koncern Chery nicméně už vyrábí ve Španělsku v bývalé továrně Nissanu, ve stejné zemi postaví svůj evropský závod i MG. Další čínské značky využívají kapacity evropských výrobců. Leapmotor bude dělat auta v závodech Stellantisu ve Španělsku a Itálii, francouzské kapacity stejného koncernu využije pro změnu Dongfeng pro svá prémiová auta Voyah.
Geely může vyrábět u Volva, které mu patří, a před časem se domluvilo i s Fordem na využití volných kapacit v jeho španělském závodě ve Valencii. Zároveň auta některých evropských značek budou na oplátku využívat čínskou techniku.
„Čínští výrobci a dodavatelé dílů jsou v Evropě vítáni, musí ale vyrábět za stejných podmínek jako evropští výrobci,“ řekl na summitu v rámci pařížského autosalonu zmíněný šéf Valea Christophe Perillat. Důležité je podle něho srovnání nákladových složek.
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