„V továrnách Volkswagenu nastane peklo.“ Zaměstnanci dál brojí proti radikálním škrtům

Kam přijeli, tam je vypískali. Vedení Volkswagenu postupně navštívilo všechny továrny v Německu včetně těch, kterým hrozí v rámci úsporného plánu uzavření. A s podporou radikálních škrtů se nesetkali ani u zaměstnanců, ani u vlivných odborů. Situace zůstává napjatá, pro velký a důležitý závod v Hannoveru dokonce německý koncern za pár let nemá žádné využití.
Když 31. srpna přijel do továrny Volkswagenu v Hannoveru finanční ředitel německého koncernu Arno Antlitz, dočkal se od zaměstnanců několikaminutového nesouhlasného pískání. Závod divize užitkových vozů, který zaměstnává asi 12 tisíc lidí, patří v úsporných plánech VW mezi nejohroženější. „Vyrábíme dobrá auta, ale kvůli vysokým nákladům nevyděláváme dost,“ řekl podle německého Manager Magazinu Antlitz zaměstnancům.
Naráží na problém, o němž se mluví již řadu měsíců. Výrobní náklady na jedno auto jsou v německých továrnách Volkswagenu vysoké, mimo jiné i kvůli štědrým kapacitám, ale nízkému vytížení. Loni se v Hannoveru vyrobilo kolem 113 tisíc aut, linky jsou ale dimenzované na výrazně vyšší číslo. Jedno auto prý stojí v továrně divize užitkových vozů přes 10 tisíc eur. VW by se přitom dlouhodobě chtěl dostat na více než třikrát nižší sumu.
Ale především: Antlitz zaměstnancům neuměl nabídnout jistotu do příštích let. Vedení koncernu Volkswagen totiž aktuálně nemá ekonomický plán pro továrnu pro začátek 30. let, kdy skončí životní cyklus stávající generace lehkých užitkových vozů. V Hannoveru se momentálně vyrábí modely ID. Buzz, Multivan a z něj odvozená California.
Pokud by se pro továrnu skutečně nenašel vhodný výrobní automobilový program, mohla by se transformovat na výrobu něčeho jiného. Antlitz prý jako příklad uvedl Osnabrück, kde by mohla pokračovat vojenská výroba.
Setkání se zaměstnanci tak skončilo vlastně dost podobně jako minulý týden v případě hlavního závodu ve Wolfsburgu, respektive dalších dvou ohrožených továren ve Cvikově a Emdenu. Tam zavítal přímo šéf koncernu VW Oliver Blume a dočkal se podobného přijetí jako Antlitz v Hannoveru.
Při příjezdu do Emdenu čekal na Blumeho velký transparent se vzkazem: „Zdravíme, pane Blume. Východní Frísko stojí za svou továrnou. Co na to Volkswagen?“ Ve Wolfsburgu šéfa VW vypískali.
Oba nejvyšší muži v čele mamutího německého koncernu také musí čelit politikům jednotlivých spolkových zemí a především vlivným odborům jak uvnitř automobilky, tak i v případě organizace IG Metall. Zástupci obou organizací pravidelně trhají radikální úsporné plány a před jakýmkoliv propouštěním požadují jasnou vizi do budoucna. Nelíbí se jim také styl komunikace vedení.
Právě v Hannoveru předseda místní zaměstnanecké rady Stavros Christidis podle magazínu Der Spiegel po vedení Volkswagenu požadoval dodržení slibu, že se po roce 2031 vrátí na výrobní linky populární užitkový Transporter. Ten se v aktuální generaci T7 přesunul do Turecka, protože ho pro VW vyvinul a vyrábí Ford.
Oblastní manažer odborů IG Metall pro Dolní Sasko, kde leží továrna v Hannoveru, Thorsten Gröger zase vedení koncernu připomněl dohodu z roku 2024. Už tehdy se v rámci úsporných opatření odbory s koncernu VW dohodly, že postupně do roku 2030 zanikne 50 tisíc míst, teď k nim ale Blume a spol. přidávají dalších asi 50 tisíc a k tomu konkrétní hrozby na zavírání velkých továren. A to se odborům nelíbí.
„Zaměstnanci svou část dohody splnili, teď je řada na představenstvu,“ řekl v projevu před zaměstnanci Gröger. Ten chce podle Manager Magazinu řešit situaci konstruktivně. „Pokud ale představenstvo půjde dále špatným směrem, nebojíme se ani konfliktu,“ pohrozil. O možné stávce zaměstnanců kvůli úsporným opatřením psala německá média už minulý týden po návštěvě Olivera Blumeho ve Wolfsburgu.
Pokud by prý vedení VW chtělo zpochybňovat předchozí dohodu, pak se „ve všech továrnách rozpoutá peklo,“ rozvášnil se Thorsten Gröger. Mimochodem vedení Volkswagenu čeká už v pátek 4. září další jednání o úsporných plánech s dozorčí radou, v níž mají zástupce samozřejmě i odborové organizace. Ta už jednou návrh opatření smetla ze stolu, ve světle posledních dnů tak vedení VW nečeká nic jednoduchého.
Antlitz v Hannoveru znovu zopakoval Blumeho slova, že zavírání továren je až tím posledním řešením, které ale zároveň nikdo nechce. O osudu jednotlivých závodů prý zatím rozhodnuto nebylo, k řešení by mělo dojít v příštích šesti až dvanácti měsících. Faktem zůstává, že ani jeden z dotčených závodů nemá jasný plán po roce 2030.
Vedle Emdenu, Hannoveru a Cvikova je v ohrožení i továrna Audi v Neckarsulmu. Právě v něm se podle Automobilwoche možná rozhoří spor o výrobu modelu Q4 e-tron. Ten v současnosti vzniká ve Cvikově spolu s VW ID.3 a Cuprou Born. Kompaktní sourozenci se však příští rok definitivně přesunou do Wolfsburgu, a Audi tak zůstane v továrně osamocené. Podle plánů zatím do roku 2030.
Předseda zaměstnanecké rady v Neckarsulmu Alexander Reinhart by si ovšem uměl představit i jiný plán. „Musíme myslet na modely naší značky a Audi Q4 e-tron je konkrétní možnost,“ řekl Automobilwoche. „Každý ze závodů potřebuje své řešení a víme, že možnost produkce Q4 e-tron nebude bez konfliktu,“ dodal Reinhart.
V jeho očích by továrnu Audi kromě produkce masového elektromobilu – tedy Q4 e-tron – zachránila i nová generace A8, o níž ale zatím nebylo rozhodnuto, a produkce malého elektrického sportovního auta. Sériová verze Conceptu C by se přitom měla podle stávajících plánů vyrábět v Heilbronnu.
Aktuálně se v Neckarsulmu vyrábí modely A5 a A6, stávající A8 letos končí. Zajištěná je budoucnost továrny, která teď operuje zhruba na 75 procent ze své roční kapacity 225 tisíc aut, do roku 2033.
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