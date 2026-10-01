V Česku jsou auta drahá, pojedu pro ně k sousedům. Spočítali jsme, jestli se to opravdu vyplatí

Ceny benzinu a nafty letí nahoru a zpátky se v meziročních srovnáních nedrží ani samotná auta. Po nějakém čase se proto redakce Aktuálně.cz opět rozhodla udělat průzkum trhu. Prošla ceníky pětice vybraných oblíbených osobních aut v Česku a okolních zemích a následně ceny porovnala. A výsledek možná leckoho, i s ohledem na minulost, překvapí.
V podstatě každý zákazník hledá v dnešní době způsob, jak ušetřit. Když to bylo výhodné, jezdilo se nakupovat do Polska, mnozí se přes hranice vydávali i pro levný benzin a naftu. Především v případě paliv už kvůli válce v Iránu dávno neplatí, že by třeba Poláci tankovali radikálně levněji, spíše naopak. Jak je to ale s novými auty? Možná už ledaskoho napadlo, že by třeba stálo za to pro nějaký nový vůz vyrazit mimo Českou republiku.
Jestli je to výhra, jsme se rozhodli porovnat u pěti v Česku populárních modelů: Dacie Duster, Hyundaie Tucson, Škody Octavia, Toyoty Corolla a poprvé jsme do srovnání zahrnuli i čínské SUV Jaecoo 7.
Redakce se vždy snažila vybírat základní verze, výjimkou je Octavia, která se v Německu nabízí už jen s automatickou převodovkou. Proto došlo na volbu verze mHEV s 85 kW, tedy nejbližší základní 85kW verzi s manuálním řazením. Jaecoo 7 se pro změnu v Německu nenabízí jinak než jako plug-in hybrid, ve srovnání jsme ale nakonec nechali poptávanější čistě benzinovou verzi s pohonem všech kol.
Jak se dozvíte i z dalších řádků, už dávno neplatí formulace, že Češi kupují drahé Dacie. Naopak minimálně v případě Dusteru Eco-G 120 dokonce i po přepočtu cen na české 21procentní DPH platí tuzemští zájemci o vůz z okolních zemí nejvíc.
Právě DPH je jakousi alfou a omegou při koupi nového auta v zahraničí. Zaprvé v přehledu jsme všechny vozy přepočetli na zmíněnou českou hladinu DPH ve výši 21 procent. Němci mají totiž „jen“ 19 procent, Poláci se Slováky shodně 23 procent. Snažili jsme se tedy, aby to co nejvíce odpovídalo české ceně. V přehledu jsme vynechali Rakousko, protože to do ceny rovnou promítá i místní ekodaň NoVa.
Všechny ceny jsou platné k době vydání tohoto článku a vycházejí z aktuálních ceníků jednotlivých automobilek. Mimo Německo sázejí mnohé z nich na akční nabídky nespojené s financováním či výkupem starého vozu, což ještě umocňuje rozdíl mezi Českem, Polskem, Slovenskem a právě Německem.
Škoda Octavia 1.5 TSI mHEV Essence
V Česku se Škoda Octavia se základní benzinovou patnáctistovkou o výkonu 85 kW doplněná sedmistupňovým dvouspojkovým automatem DSG prodává za 629 900 korun. A pokud přepočítáme ceny za hranicemi Česka na místní DPH, pak levněji – a to jen opravdu o kousek – koupíte liftback s automatickou převodovkou v Polsku. Navíc tamní, stejně jako slovenské ceny, ještě snižuje aktuální akční nabídka.
V Polsku byste nákupem teoreticky zvládli ušetřit asi 16 tisíc korun, je ovšem otázkou, jestli je to dostatečná suma vzhledem ke složitějšímu vyřízení všech formalit spojených s nákupem nového auta v zahraničí. Naopak nejdražší je jasně Octavia v Německu, přijde tam skoro na 800 tisíc korun.
Cenové srovnání po započtení 21% DPH (přepočet na koruny)
Česko
Slovensko
Polsko
Německo
629 900 Kč
628 552 Kč
613 480 Kč
797 886 Kč
Výbava Essence je napříč zeměmi dost podobná a obsahuje třeba dvouzónovou automatickou klimatizaci, desetipalcovou dotykovou obrazovku, digitální budíky, rádio s osmi reproduktory, sledování mrtvých úhlů, zadní parkovací senzory nebo LED světla.
Dacia Duster Eco-G 120 Essential
Modely rumunské Dacie byly, jak už jsme zmiňovali, ještě před pár lety v Česku z okolních zemí vlastně nejdražší. Dokonce i Němci je kupovali o malý kousek levněji. Jak ale ukazují ceny plynového Dusteru v základní verzi s 90 kW a manuální převodovkou, ty časy zřejmě pominuly.
Na českém trhu stojí Duster ve vstupní výbavě Essential 441 900 korun. Ani na jednom ze tří zahraničních trhů, které ve srovnání nabízíme, přitom na takovou cenu nedosáhnou. Ani po přepočtu na 21procentní DPH. Nejblíže je tomu Slovensko, kde připlatíte lehce přes dvě tisícovky. Polsko i Německo jdou přes „psychologickou“ hranici 450 tisíc korun.
Cenové srovnání po započtení 21% DPH (přepočet na koruny)
Česko
Slovensko
Polsko
Německo
441 900 Kč
444 093 Kč
451 169 Kč
471 432 Kč
Výbava je přitom na všech trzích opět v podstatě stejná. Základní Duster má manuální klimatizaci, zadní parkovací senzory, rádio se čtyřmi reproduktory, místo displeje dokovací stanici na chytrý telefon, tempomat nebo potkávací LED a dálková žárovková světla.
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI
Základní Hyundai Tucson má ve všech čtyřech zemích pod kapotou benzinovou šestnáctistovku o výkonu 110 kW v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou. Na rozdíl od Škody nebo Dacie se ale odlišuje označení vstupní výbavy, ačkoliv její skladba je napříč zeměmi dost podobná.
V Česku zaplatíte za verzi Comfort nejméně 679 990 korun, nicméně na Slovensku je cena i po přepočtu na české DPH o 29 tisíc korun nižší. Není to opět nějaký významný rozdíl, nicméně cenový rozdíl to je. V Polsku je cena základního Tucsonu prakticky stejná jako v Česku, výrazněji tak opět uniká jen Německo, kde ale dovozce na rozdíl od zbytku zemí nenabízí akční pobídky.
Cenové srovnání po započtení 21% DPH (přepočet na koruny)
Česko
Slovensko
Polsko
Německo
679 990 Kč
650 648 Kč
681 705 Kč
905 876 Kč
V Česku a na Slovensku Comfort, v Polsku Modern Plus a v Německu Select. Různá jména základní výbavy korejského SUV, které ale vždy obsahují minimálně manuální klimatizaci, 12,3palcovou navigaci, rádio se šesti reproduktory, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, LED přední světla nebo 17palcová litá kola. Slováci, Poláci i Němci mají třeba vyhřívání předních sedadel, Poláci i Němci dvouzónovou automatickou klimatizaci a Němci navíc třeba také plnohodnotné digitální budíky.
Jaecoo 7 1.6 T-GDI 4×4
Čínská auta jsou poslední dobou velkou kapitolou v podstatě na všech evropských trzích. V Česku bylo dlouho jedničkou MG, letos ho ale z trůnu sesadila Omoda & Jaecoo a mezi modely hlavně Jaecoo 7, které se zabydlelo v nejprodávanější dvacítce. Nabízí se hned v několika verzích, nejjednodušším základem je nicméně čistě benzinová verze s přeplňovanou šestnáctistovkou o výkonu 108 kW v kombinaci s dvouspojkovým automatem a pohonem všech kol.
Rovnou je třeba zmínit, že v Německu tuto verzi nemají a prodávají pouze plug-in hybrid. Ze zbývající trhů je ale Česko se 759 tisíci korunami zase tím nejlevnějším, kde čínské SUV koupit. Na Slovensku mají po přepočtení cenu téměř stejnou, Poláci si připlatí zhruba 60 tisíc korun.
Cenové srovnání po započtení 21% DPH (přepočet na koruny)
Česko
Slovensko
Polsko
Německo
759 000 Kč
758 969 Kč
819 256 Kč
—
Jediná dostupná výbava se v Česku jmenuje Exclusive a obsahuje třeba dvouzónovou automatickou klimatizaci, 14,8palcovou navigaci, rádio s osmi reproduktory, digitální budíky, 540stupňovou kameru, přední a zadní parkovací senzory, průhledový displej, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla, vyhřívaná zadní sedadla, vyhřívání volantu, LED světla nebo 19palcová kola. Na Slovensku má výbava Exclusive stejné složení, v Polsku se jediná výbava jmenuje Offroad, ale i tam je složení stejné.
Toyota Corolla 1.8 Hybrid
Populární je nejen v Česku i japonský hybridní kompakt Toyota Corolla, který má v základu benzinovou osmnáctistovku spolu s elektromotorem o celkovém výkonu 103 kW. Na kola přenáší sílu automatická převodovka. A v Česku koupíte auto momentálně za druhou nejnižší cenu ve sledovaných zemích.
Částku 619 900 korun totiž po všech přepočtech překonává Slovensko, kde se dá hatchback koupit za 576 tisíc korun. To už je docela zajímavý rozdíl, byť je otázka, jestli dostatečný na složitější papírování při přihlašování auta. V Polsku, tradiční baště Toyoty, je základní cena podobná jako v Česku.
Cenové srovnání po započtení 21% DPH (přepočet na koruny)
Česko
Slovensko
Polsko
Německo
619 900 Kč
576 192 Kč
649 243 Kč
827 677 Kč
Základní výbava Comfort nabízí třeba dvouzónovou automatickou klimatizaci, navigaci s 10,5palcovou obrazovkou, rádio se šesti reproduktory, digitální budíky, zadní parkovací kameru, LED přední světla a mlhovky nebo 16palcová litá kola. I na Slovensku a v Polsku se výbava jmenuje Comfort, v Německu je základ nazývaný Active a složení jednotlivých prvků je vždy obdobné.
Jak je to s placením DPH
Jak je vidět, minimálně u sledovaných modelů se dovoz ze zahraničí jen stěží vyplatí. Kdyby ale někdo měl chuť si opravdu nějaký nový vůz – v liteře evropského zákona jde o auto, které nemá najeto více než šest tisíc kilometrů nebo je staré maximálně půl roku – musí počítat s větší byrokratickou zátěží. Problém je hlavně DPH, které se tedy napříč zeměmi odlišuje a na rozdíl od ojetin, kde se platí v zemi nákupu, ho u nového vozu majitel platí v zemi registrace.
Jenomže prodejce, aby měl jistotu, že auto skutečně přihlásíte v zahraničí (jinak by pak DPH musel platit ze svého), může požadovat jako záruku částku rovnající se výši DPH v dané zemi. Po uhrazení DPH v Česku pak nový majitel auta zažádá prodejce o vrácení částky rovné DPH v zemi nákupu zpět. Znamená to však, že si musí vytvořit finanční rezervu, aby byl v jednu chvíli schopen uhradit daň za auto ve dvou zemích.
Majitel nového auta, které nekoupil v Česku, pak musí také sám vyřídit registraci a další formality, které obvykle ze drobný poplatek vyřizuje prodejce. Nejde nicméně o nic složitého.
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