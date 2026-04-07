V Česku ho vídáte na každému rohu. Čínské SUV si poprvé připsalo velký prodejní zářez

V Česku je na silnici nepřehlédnutelné, ve Velké Británii mu zase novináři říkají dostupný Range Rover. Jaecoo 7 každopádně patří k čínským autům, která zkrátka evropské zákazníky dokázala zaujmout. Dokonce natolik, že v březnu se na jednom z největších trhů s novými auty stalo dokonce vůbec nejprodávanějším modelem.
České prodejní statistiky zatím za první dva měsíce letošního roku evidují 385 prodaných Jaecoo 7. A to není vůbec špatné číslo, protože to čínské SUV řadí na celkové patnácté místo tabulek: dokonce před Škodu Enyaq, Kiu Sportage, Ford Kuga nebo nedávný čínský bestseller MG ZS. To už najednou není nejoblíbenějším autem z říše středu.
Jaecoo jako značka dokonce v Česku předjelo i doposud suverénní MG, které bylo dlouho jedinou čínskou automobilkou, která dokázala prodávat větší množství aut a nepaběrkovala u nízkých desítek kusů.
Mnohem větší zářez si teď ale Jaecoo 7 připsalo ve Velké Británii, která je podle ACEA po Německu a Itálii třetím největším trhem pro nová auta v Evropě. Za březen se podle tamního Společenství výrobců a prodejců aut SMMT stalo nejprodávanějším novým autem na britském trhu.
Stačilo na to 10 064 kusů, dosavadní britská jednička Ford Puma zaznamenala 9193 kusů a třetí Nissan Qashqai 8718 kusů. Za první čtvrtletí je pak Jaecoo ve Velké Británii druhým nejprodávanějším autem, před ním je pouze Ford Puma. Rozdíl mezi oběma SUV je přitom méně než šest stovek prodaných kusů.
Raketového nástupu čínského SUV si všímá mimo jiné britský magazín Autocar. Ten připomíná, že značka ve Velké Británii prodává teprve od ledna loňského roku, už ale dokázala prodejně porazit zavedené výrobce jako Citroën, Mazda nebo Mini.
Podobně jako na českém trhu hraje Jaecoo i u britských zákazníků na cenovou notu v kombinaci s bohatou výbavou. SUV 7 tam začíná na 29 210 librách (asi 822 tisíc korun) s hybridním pohonem. Čistě benzinový motor je o pár set liber dražší, plug-in hybrid pak atakuje v přepočtu hranici jednoho milionu korun.
Podobně velká Škoda Karoq začíná na britském trhu na necelých 31 tisících librách (asi 871 tisíc korun), dražší než Jaecoo 7 je i další konkurent Nissan Qashqai a menší Ford Puma startuje na 27 145 librách (asi 764 tisíc korun). Kromě ceny pomáhá i dlouhá záruka na sedm let nebo 100 tisíc mil.
Britská média pak s železnou pravidelností kvůli vnějšímu designu pro čínské SUV používá přirovnání jako „nízkorozpočtový Range Rover“ nebo „Range Rover za polovinu ceny“. Na rozdíl od jiných čínských aut tak Jaecoo pomáhá i vnější design.
