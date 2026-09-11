Ušetříte desetitisíce a dostanete speciální barvu. Akční Škoda Octavia těží z minulosti

Škoda si na začátku září připomíná hned dvě zásadní výročí: 105 a 120 je padesát, Octavii pro změnu třicet. Na oslavu kulatého výročí druhého jmenovaného modelu teď v Mladé Boleslavi přišli s výroční edicí, která kromě výbavy navíc přináší i překvapivý exkurz do minulosti.
S akčními verzemi nových škodovek se v posledních dnech roztrhl pytel. Sotva v Mladé Boleslavi ukázali variantu Easy pro Fabii, Scalu, Kamiq a Karoq, přišli také s akční Octavií. Ta dostala příznačné označení Edice 30 let, což je odkaz na výročí, které bestseller s okřídleným šípem aktuálně slaví.
Zvýhodněný model koupíte jako liftback i kombi, přičemž jeho základem je standardní výbava Top Selection. Ta sama o sobě není žádná chudá příbuzná a obsahuje mimo jiné dvouzónovou automatickou klimatizaci, desetipalcové digitální budíky, vyhřívaná přední sedadla, sklo a volant, bezklíčkové odemykání a startování, sledování mrtvých úhlů, couvací kameru, přední a zadní parkovací senzory nebo elektrické víko kufru.
Edice 30 let tento balíček rozšiřuje o třináctipalcovou navigaci, Matrix LED přední světla s ostřikovači, adaptivní vedení v jízdním pruhu, akustická přední skla, potahy v kombinaci kůže a mikrovlákna, volič jízdních režimů, roletky na zadních oknech, 18palcová litá kola nebo pro kombi o spací paket. Na první pohled výroční verzi prozradí i plaketky na předních blatnících a standardní prémiové lakování.
Právě to je ze všech prvků asi nejzajímavější, protože některé odstíny odkazují do minulosti Octavie. Například béžová se proslavila u druhé generace a k dispozici jsou i další odstíny spojené s třetí nebo současnou, čtvrtou řadou, včetně tmavě zelené.
Mimochodem jen zvláštní lakování stojí u běžných výbav 34 tisíc korun. Paket s navigací a adaptivním vedením v jízdním pruhu pak vychází na 25 tisíc korun, Matrix LED přední světla s voličem jízdních režimů v paketu na 19 500 korun, akustická přední skla na 3 tisíce korun, interiér v kombinaci mikrovlákna a kůže na 23 tisíc a 18palcová kola na 15 800 korun. Dohromady tak jen tyto prvky stojí přes 120 tisíc korun.
Přitom Edice 30 let oproti stupni Top Selection znamená příplatek „jen“ 100 tisíc korun. Pravdou je, že akční verze má k dispozici jen omezenou nabídku motorů. Ta sestává z 1.5 TSI o výkonu 110 kW s manuální i automatickou převodovkou (v případě DSG jde o mildhybrid), 2.0 TSI se 150 kW, automatem a pohonem všech kol a rovněž turbodieselu 2.0 TDI se 110 kW a automatickou převodovkou.
Ceník – Škoda Octavia Edice 30 let
Liftback
Kombi
1.5 TSI / 110 kW
889 900 Kč
919 900 Kč
1.5 TSI / 110 kW mHEV DSG
909 900 Kč
939 900 Kč
2.0 TSI / 150 kW DSG 4×4
1 109 900 Kč
1 139 900 Kč
2.0 TSI / 110 kW DSG
959 900 Kč
989 900 Kč
Základní cena za liftback je 889 900 korun, v případě kombíku počítejte se standardním příplatkem 30 tisíc korun. Standardem je záruka na dva roky bez omezení kilometrů, připlatit si ale lze i za její prodloužení až na pět let nebo 200 tisíc kilometrů.
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