Evropskou unii dlouho zajímaly jen elektromobily vyráběné v Číně, na něž uvalila vyšší cla. Jenže čínské automobilky našly v pravidlech pořádnou díru a místo levných elektroaut zaplavily evropské země plug-in hybridy. S tím by ale měl být už za pár dnů konec, EU totiž připravuje zavedení dovozních kvót. Nebudou platit jen pro auta z Číny.
Pohled do evropských prodejních tabulek je neúsporný. Zatímco mezi elektromobily s výjimkou Tesly Model 3 dominují auta vyráběná v Evropě, mezi plug-in hybridy je to v podstatě čínská invaze. Nejoblíbenějším hybridem do zásuvky je za deset měsíců BYD Seal U, druhý je BYD Atto 2 a třetí Jaecoo 7. Až za nimi jsou auta jako VW Tiguan, BMW X1 nebo Škoda Kodiaq. Mezi deseti nejoblíbenějšími modely je ještě Geely Starray.
Jinými slovy čtyři z deseti nejoblíbenějších plug-in hybridů v Evropě mají jako místo narození Čínu. Mezi mainstreamovými modely je to podle dat společnosti DataForce dokonce šest modelů z deseti. 33 procent všech čínských aut prodaných v Evropě má plug-in hybridní a 21 procent hybridní pohon, dohromady je to skoro 675 tisíc aut.
To znamená meziroční nárůst o 278 procent. Jak přitom zmiňuje oborový web Automotive News Europe, důvod obrovského růstu je jediný: chystané kvóty Evropské unie dohodnuté s Čínou.
Platit začnou už za pár dnů, a sice 1. prosince, na auta dovezená před tímto datem se nicméně vztahovat nebudou. A čínské automobilky se tedy předzásobují ve velkém, takže by letos mohl prodej hybridů a plug-in hybridů z říše středu atakovat hranici 800 tisíc kusů.
V příštím roce ovšem kvůli zastropování spadnou na maximálně 350 tisíc aut. Není to ale tak, že by se Evropská unie rozhodla výrazně zasáhnout do čínského byznysu. Prodejní strop totiž počítá podle čísel z roku 2025, a tehdy čínské automobilky tak vysoké prodeje neměly.
Navíc prodejní strop se nemá podle Automotive News Europe týkat jen plug-in hybridů a hybridů z Číny, ale i dalších zemí mimo Evropskou unii. Auta z Japonska by tak pro příští rok měla mít dovozní limit 310 tisíc kusů, z Turecka 230 tisíc kusů, z Velké Británie 190 tisíc kusů a z Jižní Koreje 105 tisíc kusů.
V následujících třech letech má limit každoročně růst o šest procent, to znamená, že třeba v roce 2030 už by byl limit pro plug-in hybridy a hybridy z Číny na úrovni 417 tisíc kusů a z Velké Británie na úrovni 226 tisíc aut.
Unie věří, že zastropováním dovozu u všech zemí mimo „sedmadvacítku“ vyhoví pravidlům Světové obchodní organizace a vyhne se tak případným problémům.
Ani prodejní stropy nicméně nemusí zaručit, že se rychlý růst čínských plug-in hybridů a hybridů na evropských silnicích zastaví. Mnohé značky už vyrábějí nebo brzy začnou vyrábět přímo v EU. To je třeba případ BYD v Maďarsku nebo Chery ve Španělsku, ve Španělsku postaví továrnu i MG a Geely tam odkoupilo část závodu Fordu. Na čínská auta vyráběná v EU se přitom kvóty nevztahují.
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