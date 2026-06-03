Track Kit pro BMW M2. Jeden z prvních čtyř kusů je v Česku a má unikátní polep

BMW M Performance Track Kit posouvá BMW M2 blíž k závodní technice. Jeden z prvních čtyř exemplářů na světě vznikl v Česku jako součást výročního projektu a zároveň vzdává hold legendám BMW 635 CSI a M3 E30 DTM.
M Performance Track Kit pro model M2 je úprava, která osloví především okruhové nadšence a skalní fanoušky značky. Nový paket přidává agresivnější aerodynamiku, nastavitelný podvozek a posouvá schopnosti vozu. Překvapením však je, že jeden z prvních čtyř exemplářů na světě se představil právě v České republice.
České zastoupení BMW u příležitosti 20 let svého působení na tuzemském trhu připravilo nekonvenční show car, který kombinuje techniku BMW M Performance Parts s odkazem na historii značky v motorsportu.
Výsledné BMW M2 má tedy symbolizovat poctu dvěma ikonám závodní minulosti BMW. Inspirací se stalo BMW 635 CSI, legenda vytrvalostních závodů, a BMW M3 E30 DTM, jeden z nejúspěšnějších cestovních vozů své éry. Jejich vizuální prvky se promítly do specifického polepu vozu, doplněného výrazným číslem 20 jako připomínkou výročí.
Podle tiskového mluvčího BMW Group Česká republika Davida Haidingera vznikl projekt z iniciativy českého zastoupení. „Když jsme se dozvěděli o možnosti získat Track Kit v předstihu, rozhodli jsme se, že právě tohle auto by pro nás mohlo být součástí výročního projektu,“ dodává.
Možnost získat kit v předstihu dostaly jen čtyři země na světě, vedle Česka ještě Německo, Velká Británie a USA. Od července bude k dostání celosvětově.
Jako základ se využilo standardní BMW M2 s pohonem zadních kol poháněné třílitrovým šestiválcem o výkonu 480 koní. Motor ani brzdy se nijak neupravovaly, je však vybavené sadou BMW M Performance Track Kit, která posouvá sériový vůz blíž okruhovému použití, aniž by ztratil homologaci pro běžný provoz.
Paket zahrnuje nastavitelný přední splitter, aerodynamické prvky po stranách karoserie a velké zadní křídlo inspirované závodními vozy BMW M4 GT3 a GT4.
Podvozek využívá mechanicky nastavitelné tlumiče s možností individuálního nastavení komprese a odskoku ve čtrnácti krocích, doplněné o možnost úpravy geometrie a snížení světlé výšky.
Aerodynamické prvky byly vyvíjeny ve větrném tunelu BMW a podle výrobce dokážou při rychlosti 200 km/h generovat přibližně 200 kilogramů přítlaku. Cílem nebylo zvýraznit design, ale zlepšit stabilitu vozu při vysokých rychlostech a při jízdě na okruhu.
Český show car se od standardní konfigurace liší nejen zmíněným speciálním polepem, ale také doplňkovými prvky z programu BMW M Performance Parts. Nechybí karbonový kryt motoru, hasicí přístroj, loketní opěrka nebo speciální koberečky. O kontakt s vozovkou se starají pneumatiky Michelin Pilot Sport 4S.
Dostupnost samotného kitu má svá specifika. BMW umožňuje objednat pouze kompletní balíček, jehož cena pro český trh vychází na 710 875 korun.
Tím ale úpravy nekončí. Pokud se k vozu přidají další prvky M Performance Parts, jako například karbonový kryt motoru za zhruba 39 tisíc korun nebo další doplňky včetně hasicího přístroje, celková hodnota příslušenství se u specifikace podobné českému show caru dostává na 785 tisíc korun.
Výroba kitu je navíc omezená, automobilka počítá s kapacitou zhruba deseti sad týdně a sleduje, jaký zájem mezi zákazníky novinka vyvolá. Současně má také plán s vozem zajet rychlé kolo na německém okruhu Nürburgring.
Český showcar se objeví různých akcích, kde se bude české zastoupení BMW prezentovat, například na MotoGP, nebo karlovarském filmovém festivalu. Poté by ho dealerství BMW Invelt mělo nabídnout k prodeji případným zájemcům.
„Na novém majiteli pak bude, zda na voze tento speciální polep ponechá, nebo ho nechá odstranit. M2 má pod ním červený lak. Osobně bych si přál, kdyby vozu zůstal. Samolepka s číslem 20 odkazující na výročí českého zastoupení by měla jít sundat,“ dodává Haidinger.
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