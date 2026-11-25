Mezi odbory a Volkswagenem to v Německu vře. V úterý 24. listopadu se v Emdenu odehrálo první kolo vyjednávání o výši platů a odměnách. Trvalo hodinu a půl a odboráři po něm na adresu německé automobilky použili mimo jiné spojení „vyhlášení války“. Nelíbí se jim požadavky automobilky a reálně proto hrozí, že v lednu začnou stávkovat.
„Tento katalog hrůz (seznam úsporných opatření VW - pozn. red.) není základem pro vyjednávání, ale vyhlášení války,“ nebral si servítky hlavní vyjednavač odborů IG Metall Thorsten Gröger. „Nenecháme se vydírat, abychom udělali ústupky,“ dodal po jednání s Volkswagenem v závodě v Emdenu. Nad ním mimochodem spolu s Cvikovem, Hannoverem a závodem Audi v Neckarsulmu visí hrozba uzavření. Rozhodovat se o něm bude příští rok.
Co vlastně Volkswagen v rámci úsporných opatření požaduje? Především zmrazení platů pro roky 2027 a 2028, prolomení 35hodinového pracovního týdne a v podstatě úplné zrušení všech bonusů. Zaměstnanci by například přišli o roční odměnu rovnající se 27,5 procenta z průměrného měsíčního platu nebo šesti dnům dovolené navíc i pravidelný měsíční příplatek 167 eur.
Vedení Volkswagenu chce dále zrušit třeba roční bonus ze zisku, narozeninový bonus, placené 20minutové pauzy v třísměnném provozu a na Vánoce a Nový rok by si museli zaměstnanci brát dovolenou, už by nešlo o volný den. Prolomení 35hodinového týdne by pak znamenalo, že v případě nedokončené práce by zaměstnanci museli pracovat přesčas bez nároku na mzdu, naopak pokud by bylo práce méně a pracovní týden by se zkrátil, dostávali by méně peněz. Platit to má jak pro lidi v administrativě, tak i na výrobních linkách.
Změnit se mají i procesy při nabírání učňů a v roce 2024 vyjednané každoroční navyšování platů o 5,5 procenta od roku 2031 také vedení značky hází do koše. Požadavky odborů? Přesně opačné včetně třeba pětiprocentního růstu mezd.
Oborový magazín Automobilwoche na konto vyjednávání poznamenal, že jediné, na čem se obě strany shodly, je skepticismus. Ani VW, ani odbory podle něj nevěří, že by letos mohlo dojít k nějaké shodě. Druhé a poslední kolo jednání je na programu 15. prosince ve Cvikově.
Pokud by k dohodě nedošlo, už dříve odbory varovaly Volkswagen, že od 1. ledna může docházet k výstražným stávkám. To IG Metall ve svém posledním prohlášení potvrdil.
Mimochodem před včerejším jednáním protestovalo v Emdenu asi 4500 lidí. Někteří z nich dokonce přinesli rakve s logem VW jako pomyslné rekvizity, jiní přišli převlečení za smrtky.
Odbory už dokonce stačily vyčíslit možné dopady navržených škrtů. Některé nejhůře placené pozice by se podle nich mohly dostat až někam k hranici státem garantované minimální mzdy. Celkově by se podmínky ve Volkswagenu výrazně zhoršily, přičemž deník Handelsblatt podotýká, že německá automobilka byla dlouhodobě mezi Němci považována za jednoho z nejlépe platících zaměstnavatelů v zemi.
„Koncern Volkswagen si v dobrých časech mohl dovolit hodně a zaměstnanci z toho vždy těžili,“ citují německá média jednu z vyjednavaček VW Kerstin Schulzovou. Podle ní jsou úsporná opatření důležitá pro to, aby mohl koncern zachovat co nejvíce pracovních míst. V Německu ale plánuje ve značce VW propustit dalších 12 tisíc lidí.
Škrty ve Volkswagenu mohou dopadnout i na Škodu Auto, přestože česká automobilka přiváží do koncernu momentálně nejvíce peněz. Marže 8,3 procenta mluví za vše. Šéf odborů Kovo Jaroslav Povšík už ale dříve uvedl, že možné zmrazení platů a seškrtání bonusů by se mohlo dotknout i 36,5 tisíce zaměstnanců okřídleného šípu.
„Pokud bychom nedostali adekvátní odměnu – peníze za práci – jednoduše bychom přibrzdili, a to v rámci zákonů České republiky, a dokonce i stávajících dohod,“ řekl Povšík v nedávné době. Myslel tím třeba omezení flexibility zaměstnanců, mohla by také skončit účast na dobrovolných přesčasech v létě či o víkendech.
„Za práci se prostě platí a z dobrých výsledků plynou bonusy či jiné motivační odměny, prémie a dobrý sociální program,“ dodal předseda odborářů.
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