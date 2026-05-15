Tenhle krasavec je ID. Polo GTI. Elektrická novinka dostane uzávěrku diferenciálu

Byli jsme u další premiéry elektrického Volkswagenu v Hamburku. Tentokrát jde o velmi rychlý kus, který má potěšit vyznavače tří ikonických písmen.
Jen dva týdny po premiéře elektrického Pola představuje Volkswagen jeho sportovní verzi. Protože ví, že ikonická písmena GTI by se neměla nadužívat, nejde v jeho případě jen o tužší stabilizátory a silnější motor. Jako správný hot hatch má i elektronicky řízenou uzávěrku předního diferenciálu, která autu pomůže s rychlejším průjezdem zatáček.
Od běžného ID. Pola se GTI liší také adaptivním elektronicky řízeným podvozkem. Má i speciální jízdní profil „GTI“, který se aktivuje tlačítkem na volantu. Jeho stlačením se všechny systémy auta přepnou do dynamického režimu, palubní přístroje získají zvláštní grafiku a ambientní osvětlení ozáří interiér červeně. Trvale k dispozici je v tomto režimu také maximální výkon a točivý moment, úroveň rekuperace lze řídit pádly pod volantem.
Baterie ID. Pola GTI má využitelnou kapacitu 52 kWh a lze ji dobíjet maximálním výkonem 105 kW. To sice nevypadá oslnivě, ale výrobce slibuje stabilní nabíjecí křivku, která si udrží vysoké hodnoty po velkou část nabíjecího cyklu. Dobití baterie z 10 na 80 procent by tak mělo zabrat jen 24 minut. ID. Polo GTI může díky funkci V2L energii také darovat, mimo dosah elektrické sítě jím lze napájet například elektrický gril.
Navenek Polo GTI poznáte podle červené lišty táhnoucí se přes celou příď, která je pro tuto sportovní verzi volkswagenů typická. Na boku si zase všimnete výrazného prahu, zadní část vozu zdobí střešní spoiler a dvoudílný černý difuzor.
Interiéru pak vévodí černá s červenou, na sedadlech najdeme oblíbenou károvanou látku typickou pro 70. léta. Ozdobné rudé prošívání se prolíná celým interiérem, na věnci volantu nechybí ani červená značka v poloze 12 hodin, jaká se používá v motoristickém sportu. A všude, kde to vypadá dobře, samozřejmě spatříte logo GTI, například na hlavových opěrkách nebo volantu, kde je dokonce podsvícené.
Také Polo GTI má svůj „retro displej“, kdy se grafika digitálního štítu pod volantem a středové obrazovky přenese do éry Golfu GTI první generace. Celé to působí mile a vtipně — třeba když si v autě přehráváte písničku, uvidíte na obrazovce magnetofonovou kazetu. Na druhou stranu lze Polo GTI nastartovat vzdáleně pomocí mobilu bez přítomnosti fyzického klíče, což řidiče zase vrátí zpět do současnosti.
Volkswagen ID. Polo GTI, technická data:
Podvozek, motor a pohon: MEB+, synchronní, pohon předních kol
Výkon motoru: 155 kW (226 k)
Točivý moment: 290 Nm
Nejvyšší rychlost: 175 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 6,8 s
Využitelná kapacita baterie: 52 kWh
Max. dobíjecí výkon DC: 105 kW
Dojezd WLTP: 424 km
Délka / šířka / výška / rozvor: 4097 / 1816 / 1515 / 2599 mm
Pohotovostní hmotnost: 1540 kg
Automobilka elektrické Polo postavila vedle jeho dosavadní spalovací verze a tvrdí, že v tom novém je pro posádku víc místa. A to nejen v podélném a příčném směru, ale dokonce i nad hlavou. Objem kufru se prý zvětšil dokonce výrazně, když stoupl z 351 na 441 litrů.
K Polu GTI můžete mít odnímatelné tažné zařízení, které zvládne brzděný přívěs až do hmotnosti 1,2 tuny nebo špičkový audiosystém Harman Kardon s výkonem 425 wattů. Má deset reproduktorů včetně speciálního centrálního pro čistý přenos hlasu a samozřejmě také subwoofer. Volitelně je k dispozici i velká panoramatická skleněná střecha. Novinkou v tomto segmentu je pneumatická masážní funkce předních sedadel, která jsou zároveň nastavitelná ve 12 směrech.
Zatímco standardní verze ID. Pola se v prodeji objeví ještě před letními prázdninami, verze GTI dorazí až v polovině října. Teprve tehdy automobilka zveřejní také jeho cenu.
