Téměř senzace, píší v Rusku. AvtoVAZ omladil Ladu Nivu, získala dotykovou obrazovku

V rámci probíhajícího Petrohradského ekonomického fóra se představila modernizovaná Lada Niva Legend. Výčet změn je poměrně dlouhý, přesto svým způsobem úsměvný.
Dobrá zpráva pro fanoušky starých dobrých časů. Na pohled se toho na autě, které příští rok oslaví 50. narozeniny, mnoho nezměnilo. Zaujmou snad jen „originální dvoubarevná šestnáctipalcová kola“, jak je popisuje tisková zpráva automobilky. Celkově prý Niva získala 100 nových a 60 vylepšených dílů a komponentů.
Ve srovnání s 1187 zlepšeními, se kterými kdysi přišla Škoda Auto při přechodu z Favoritu na Felicii, vskutku nejde o žádnou revoluci. Ale i tak – poměrně zásadně se jeví informace, že část karoserie je nyní pozinkovaná. Konkrétně čelo, kapota, střecha, zadní dveře a zadní nárazník. U Nivy, jejíž majitelé bojují s těžkou korozí už po pár letech provozu, jde jistě alespoň o částečnou úlevu.
Další změnu najdeme pod kapotou. Sem se nyní nastěhoval osmiventilový čtyřválec 1,8 pocházející z Nivy Travel. Díky tomu vzrostl točivý moment o 24 Nm a současně se prý snížila spotřeba „o tři až 30 procent“ v závislosti na jízdním režimu.
Z modelu Niva Travel také pochází přední zavěšení kol s vpředu umístěným stabilizátorem a ventilované brzdové kotouče. Stejně tak ovšem i uchycení rozvodovky na třech místech místo dvou, které by mělo snížit vibrace převodovky, pro Nivu tak typické.
A konečně i samotné ovládání převodovky se dočkalo změn. Místo samostatných pák pro redukční převod a uzávěrku mezinápravového diferenciálu je nyní na středovém tunelu už jen jedna páka, která obě funkce kombinuje.
Ostatně s klíčky k autu je to teď podobně. Zatímco dosud existovaly dva různé klíče pro dveře a zapalování, nyní už jsou zámky sjednoceny. Spínací skříňka pod volantem se navíc přesunula z levé strany na pravou, což přivítají zejména praváci. S ergonomií souvisí i přesun řadicí páky převodovky blíže k řidiči.
Vylepšen měl být i systém topení a klimatizace, auto dostalo nový kryt sání vzduchu na kapotě. Jako zásadní zpráva se však jeví osazení středového panelu přístrojové desky multimediálním systémem s dotykovou obrazovkou – až dosud Niva používala klasické autorádio s analogovými tlačítky. Korespondenta nejstaršího ruského motoristického časopisu Za rulem změna každopádně zaujala natolik, že omlazenou Nivu neváhal nazvat „téměř senzací“.
ŽIVĚ Ukrajina zahájila se státy EU první kroky přístupového jednání, zní z Kyjeva
Členské státy EU daly zelenou zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat týkajících se přístupových rozhovorů, napsala ve středu pozdě večer na sociální síti X ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. Ukrajina zahájila rozhovory o přistoupení k EU v létě 2024, více než dva roky po začátku ruské invaze na Ukrajinu, a dosud je blokovalo Maďarsko.
ŽIVĚ Izrael a Libanon se dohodly na obnovení příměří, v Libanonu budou bezpečné zóny
Izrael a Libanon se ve středu dohodly na prodloužení křehkého příměří a zřízení několika bezpečnostních zón na libanonském území, kam by nesměli vstoupit příslušníci militantního hnutí Hizballáh. Podmínkou příměří je úplné zastavení palby ze strany hnutí a vyhoštění všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Lítání. Obě země také odsoudily útoky Íránu na země v regionu.
Rosomák se topí v krvi, Krata střídá manželka. Sony ukázalo, na co se letos můžeme těšit
Nový Wolverine, návrat Onimushy, překvapení v podobě nového God of War nebo další ukázka očekávaného Phantom Blade Zero. State of Play nabídlo jednu z nejzajímavějších prezentací Sony za poslední roky a ukázalo, že majitelé PlayStationu se letos rozhodně nudit nebudou. Vedle velkých blockbusterů se dostalo i na závodní novinky, horory s dinosaury nebo návrat legendárního Raymana.
Jestli dusil přítelkyni, se už nikdo nedozví. V cestě za zlomením kletby mu stojí Menšík
Má zlato z olympijských her, dvakrát ovládl Turnaj mistrů, ale na grandslamový triumf stále čeká. V Paříži může německý tenista Alexander Zverev vystoupit ze stínu, dát zapomenout na staré soudní procesy a ovládnout French Open. Proti ale bude v pátek Jakub Menšík.
„Nejsem žádná Babišova podržtaška." Kontroverzní poslanec ANO odmítá, že by jen plnil rozkazy
Poslance ANO Denise Doksanského ve sněmovně jen tak nepřehlédnete – ať už kvůli jeho charakteristickému účesu, nebo kontroverzím, které ho provázejí. Pozornost vzbudily spory o školné v jeho škole i billboard hnutí ANO na tamní budově. Sám říká, že není „uhlazovač“. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví o tom, proč stojí za Andrejem Babišem, o nálepce potížisty i o své dlouholeté podpoře Izraele.