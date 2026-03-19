Takhle může skončit i vaše auto. Polská policie bude jezdit kvůli alkoholu Mustangem

Poláci začátkem roku ještě zpřísnili dopravní předpisy, auta za alkohol za volantem už ale zabavují druhým rokem. Že přitom nejde jen o zbytečnou větu v zákoně, dokazuje policie z Mazovského vojvodství. Ta se pochlubila novým autem, které bude chytat silniční piráty.
V dubnu loňského roku si policejní hlídka ve vesnici Ślubowo všimla červeného auta odstaveného v příkopě. Ford Mustang GT tam „zaparkoval“ 39letý řidič z Varšavy. Když mu policisté dali dýchnout, naměřili více než dvě promile alkoholu v krvi. Přestupek, který muže vyšel opravdu draho.
Nad 1,5 promile totiž policie v Polsku nejen rozdává pokuty a zabavuje řidičáky (řidič Mustangu dostal pokutu 3 tisíc zlotých, do fondu na pomoc obětem trestných činů má poslat 5 tisíc zlotých a tři roky nesmí řídit), ale může také zabavit auta opilých řidičů. Ta pak propadají státu.
Řidič tak během chvíle, soud o konfiskaci rozhodl loni v září, přišel o Mustang GT z roku 2018 s pětilitrovým osmiválcem. Hodnota auta byla podle polských médií asi 150 tisíc zlotých, tedy skoro 860 tisíc korun.
A protože policistům se americké kupé po prohlídce technického stavu hodilo do flotily, rozhodl nakonec okresní soud loni na podzim vyhovět žádosti, že auto propadlé státu poputuje právě k nim. Jinak by šlo do aukce. Následně padlo rozhodnutí poslat ho do Mazovského vojvodství.
Konkrétně bude sloužit u dopravního oddělení ve městě Radom, kde by mělo dohlížet na silniční bezpečnost. Dodejme, že původně červené kupé má výkon 331 kW a manuální šestistupňovou převodovkou. Kromě policejního lakování nechybí ani majáky a další povinná výbava.
Policie z Mazovského vojvodství uvedla, že loni chytla 3547 opilých řidičů, od března 2024, kdy vstoupila v platnost novela zákona o možném zabavení auta, pak alespoň dočasně zabavila 1275 aut. Dodejme, že od letošního ledna může policie přistoupit k zabavení auta také za usednutí za volant i přes zákaz řízení.
V Polsku vyvolal policejní Mustang celou řadu reakcí, něco podobného potkalo před časem i českou policii. Ta totiž do svých řad už v červenci 2022 přidala Ferrari 458 Italia získané v rámci zajištění majetku pocházejícího z trestné činnosti. Používá ho Speciální oddělení dohledu, které působí v celém Česku.
