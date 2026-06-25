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Nové automobily

Škodovku čeká těžké rozhodování. Osud Octavie TDI visí nad propastí, nahradí ji hybrid?

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Škoda Auto v poslední době řeší spoustu otázek spojených s budoucností. Jednou z nich je pokračování naftového motoru TDI pod kapotou Octavie. S příchodem nové emisní normy Euro 7 to má totiž oblíbený agregát pořádně nahnuté. Existuje více variant, včetně té úplně nejradikálnější: český bestseller přestane jezdit na naftu.

Přijde Škoda Octavia o oblíbené motory TDI?
Přijde Škoda Octavia o oblíbené motory TDI?Foto: Škoda Auto
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Vznětové motory jsou už nějaký čas napříč automobilovým světem stále ohroženějším druhem. Vyšší emise či složitější konstrukce nutí výrobce nahrazovat je často podobně úspornými hybridy. A to podle všeho čeká příští rok při modernizaci také Škodu Octavia. Naposledy o tom napsal třeba web Auto.cz.

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Podle něj s přechodem na přísnější emisní předpisy Euro 7 sice dostane český bestseller chystaný full-hybrid koncernu Volkswagen založený na benzinové patnáctistovce TSI, ten nicméně nahradí právě oblíbené naftové dvoulitry aktuálně nabízené s výkonem 85 nebo 110 kW.

Škoda Auto zatím kolem situace trochu mlží a nepouští se do radikálních prohlášení. „Otázka naftových motorů je velmi ožehavá a je jisté, že je budeme i nadále v nabídce udržovat. Neřeknu ale, v jakých modelech,“ řekl Aktuálně.cz k budoucnosti naftové Octavie šéf Škody Auto Klaus Zellmer.

„Abychom splnili normu Euro 7, investovali jsme přes miliardu eur do adaptace motorů nebo kybernetické bezpečnosti. To přitom musíte udělat pro každý jeden motor, takže se zkrátka dostaneme do bodu, kdy se začneme ptát, jestli budeme upravovat každý motor v každé verzi každého auta,“ říká Zellmer.

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Už v minulosti totiž Škoda osekala nabídku naftových verzí třeba právě v Octavii. Vypadla mimo jiné varianta s pohonem všech kol, také sportovní RS přišlo o variantu s motorem TDI.

Podobně jako Zellmer mluví i člen představenstva Škoda Auto pro prodeje a marketing Martin Jahn: „Nemůžeme teď dělat ultimativní závěry, je doba, která vyžaduje extrémní flexibilitu,“ řekl Aktuálně.cz. Česká automobilka podle něj čeká na další vývoj chování zákazníků, ale i legislativců v Evropské unii, až následně by mohlo padnout konečné rozhodnutí.

„Už teď se trh od začátku roku velmi změnil. Válka v Íránu zvedla ceny pohonných hmot a měla naprosto zásadní dopad na chování zákazníků v Evropě, protože nám výrazně klesla poptávka po spalovacích motorech a naopak vystřelila poptávka po elektrických autech. Až válka skončí a ceny půjdou dolů, kdo ví, jestli se ten trend udrží,“ pokračuje Jahn.

Dokazuje to podle něj zmíněnou nutnost flexibility, která bude zásadní v rozhodování o definitivním konci Octavie TDI.

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„Věřím, že pořád budou zákazníci, kteří budou chtít Octavie s turbodieselem a je jen otázka, jestli jich bude 10 tisíc ročně, 20 tisíc ročně nebo dva tisíce ročně. A to určí, jestli se nám takové modely a takové motory vyplatí mít,“ dodává.

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Prostým pohledem do prodejních statistik letos Škoda Octavia zatím za pět měsíců zaznamenala v Česku 7780 registrací, z toho 4240 s benzinovým a 3540 s naftovým motorem. Turbodiesel je nadále oblíbený u flotilových zákazníků, především kvůli úspornosti na delších trasách.

Chystaný full-hybrid se základem ve 110kW 1.5 TSI by přitom mohl, minimálně čistě na papíře, protože v autech zatím nasazený není, s TDI držet spotřebou krok. Volkswagen ho uvede ve verzi se systémovým výkonem 100 nebo 125 kW. Baterka má kapacitu 1,6 kWh, právě energie do ní ukládaná by v nižších rychlostech třeba při jízdě ve městě měla zajišťovat co nejčastěji čistě elektrickou jízdu. To pak povede i k celkovému snížení spotřeby paliva.

Kromě Octavie by se měl full-hybrid objevit i pod kapotou Superbu a Kodiaqu, které zmíněnou 1.5 TSI využívají dnes jako základní motor nabídky.

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Zpátky ale ještě ke kompaktnímu bestselleru, který příští rok projde komplexní modernizací jak techniky, tak i vzhledu. Do nabídky se kromě hybridu vrátí po určité pauze i plug-in hybrid v aktualizované verzi s dojezdem kolem 100 km jen na elektřinu a možností rychlonabíjení na DC stojanech. Stejně to dnes mají Superb a Kodiaq, případně také Volkswagen Golf.

Modernizace by měla Octavii také výrazněji prodloužit životní cyklus: „Pokud bude na trhu zájem a bude legálně možné prodávat Octavii do roku 2035, učiníme tak. Pokud ale zájem klesne a Škoda prodá ročně třeba pět tisíc Octavií, pak ji samozřejmě prodávat nebudeme,“ říká Martin Jahn.

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