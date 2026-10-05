Škodovka má svůj první full-hybrid. Zásuvku nepotřebuje a jezdí hluboko pod pět litrů

Nový typ pohonu kombinující benzin a elektřinu dostává jako první Škoda Octavia. Umí jezdit v režimu paralelního i sériového hybridu a v nabídce bude ve dvou výkonových verzích.
Škoda Octavia rozšiřuje nabídku pohonných jednotek o nový full-hybridní systém. Ten představuje mezistupeň mezi mírně elektrifikovanými mild-hybridy a zásuvkovými plug-in hybridy. Hlavní výhodou nového pohonu je schopnost jízdy na elektřinu bez nutnosti nabíjení ze zásuvky – auto si elektřinu vyrábí samo rekuperací při brzdění nebo s pomocí spalovacího motoru.
Základem hybridní Octavie je benzinový motor 1.5 TSI, který podle zvolené verze disponuje výkonem 96 nebo 110 kW. Společně s ním ústrojí využívá dva elektromotory, konkrétně generátor o výkonu 110 kW a trakční elektromotor se 125 kW. Součástí hybridu je také NMC baterie o kapacitě 1,6 kWh umístěná pod zadními sedadly a jednostupňová automatická převodovka TQ250.
Výsledný systémový výkon je podle verze 100 kW nebo 125 kW, přičemž kombinovaná spotřeba paliva podle cyklu WLTP začíná na 4,3 litru na sto kilometrů. Maximální rychlost je v obou případech omezena na 180 km/h.
Sympatickou vlastností nového ústrojí je schopnost fungovat v sériovém i paralelním režimu. V sériovém uspořádání, které Octavia preferuje v městských rychlostech přibližně do 60 km/h, není spalovací motor propojen s koly a slouží pouze k pohonu generátoru pro výrobu elektřiny, zatímco samotný pohyb auta zajišťuje výhradně elektromotor.
Ve vyšších rychlostech vůz přechází do paralelního režimu, kdy se benzinový motor spojí s koly přes spojku a převodovku. Elektronika pak sama automaticky kombinuje sílu obou motorů, umožňuje plachtění s vypnutým spalovacím motorem i plynulou rekuperaci podle zvoleného jízdního režimu.
Hybridní verze je k dispozici v karosářských variantách liftback i kombi s výbavou Selection nebo Sportline. V základní výbavě nabídne například sedmnáctipalcová kola Mensa nebo třináctipalcovou obrazovku infotainmentu. Nebude chybět ani označení Hybrid na zádi.
Zástavba baterie pod zadní sedadla a prostoru pod podlahou zavazadelníku si současně vyžádala určité ústupky v praktičnosti. Oproti čistě spalovacím verzím se mírně snížil objem kufru, u liftbacku na 460 litrů a u kombíku na 485 litrů. Objem benzinové nádrže je pak rovných 40 litrů.
Cenu nové hybridní Octavie zveřejní automobilka v polovině října, současně s tím se otevře i konfigurátor pro objednávky. K zákazníkům se první vyrobené hybridy dostanou ještě letos v prosinci.
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