Škoda zlevňuje čtyři své hity. Fabia padá pod 400 tisíc, Karoq má slevu 88 tisíc

Škoda sáhla ke slevám u čtyř svých klíčových modelů. Fabia, Scala, Kamiq a Karoq jsou nyní k dostání ve zvýhodněných verzích Easy. Nejlevnější Fabia stojí 399 900 korun, u Karoqu může sleva dosáhnout 88 tisíc korun. V ceně je navíc metalický lak.
Nová Škoda se nyní dá koupit za částku, která symbolicky začíná trojkou. Bez stokoruny vyjde na 400 tisíc. Automobilka uvedla akční verzi Easy pro čtyři modely – Fabii, Scalu, Kamiq a Karoq. Kromě nižší ceny nabízí také poměrně slušnou základní výbavu.
Model
Cena Easy
Úspora
Fabia 1.0 TSI 70 kW
399 900 Kč
až 53 000 Kč
Scala 1.0 TSI 70 kW/85 kW
449 900 Kč/469 900 Kč
až 26 000 Kč
Kamiq 1.0 TSI 70 kW/85 kW
459 900 Kč/469 900 Kč
až 51 000 Kč/61 000 Kč
Karoq všechny motory
679 900 Kč
až 88 000 Kč
Nejlevnější je samozřejmě Fabia. Ve verzi Easy se nabízí přeplňovaný tříválec 1.0 TSI s výkonem 70 kW a pětistupňovou manuální převodovkou.
Ve standardu jsou LED světlomety vpředu i vzadu, 8palcový virtuální kokpit, tempomat, vyhřívaná přední sedadla nebo elektrické ovládání oken. A především je součástí balíčku také metalický lak. Srovnatelná Fabia Selection i s lakem by vyšla o 53 tisíc korun dráž (bez něj činí sleva 40 tisíc).
O něco větší Scala Easy začíná na 449 900 korunách. Za tuto částku je k dispozici motor 1.0 TSI o výkonu 70 kW a pětistupňová manuální převodovka. Silnější verze stejného motoru s výkonem 85 kW a šestistupňovou převodovkou stojí přesně o 10 tisíc více. U Scaly činí zvýhodnění 26 tisíc korun u obou zvolených motorizací.
Podobnou nabídku má Kamiq. Jeho akční cena začíná na 459 900 korunách za motor 1.0 TSI s výkonem 70 kW. Silnější provedení s výkonem 85 kW stojí 469 900 korun. V závislosti na motorizaci tak zákazník ušetří 51 až 61 tisíc korun.
Kamiq přitom patří mezi nejúspěšnější modely na českém trhu. V letošním prvním pololetí byl třetím nejprodávanějším autem v Česku.
Největší cenové zvýhodnění automobilka připravila pro Karoq. Kompaktní SUV ve verzi Easy začíná na 679 900 korunách. Za tuto částku lze zvolit benzinový motor 1.5 TSI s výkonem 110 kW nebo diesel 2.0 TDI s výkonem 85 kW.
Nabídka ale nekončí u základních motorizací. K dispozici je také výkonnější diesel s výkonem 110 kW a sedmistupňovou automatickou převodovkou, případně i varianta s pohonem všech kol. Maximální sleva u Karoqu dosahuje 88 tisíc korun.
Ani u SUV přitom nejde o úplně základní výbavu. Karoq Easy má ve standardu například 16palcová litá kola, LED světlomety, dvouzónovou klimatizaci Climatronic nebo 8palcový infotainment.
Společným prvkem všech čtyř akčních modelů je metalický lak zahrnutý v ceně. Ten jinak patří mezi položky, za které si zákazník u aut nižších kategorií, jako je zmíněná Fabia, obvykle připlácí.
Škoda zároveň nabízí možnost přidat k vozu balíček předplaceného servisu a prodloužené záruky na pět let nebo 60 000 kilometrů, který vyjde na 5400 korun.
Automobilka uvádí, že akční nabídka Easy je časově omezená. Kdy má ale přesně skončit, tiskový mluvčí Škody Auto Martin Ježek na dotaz neupřesnil.
Míň humoru, víc Kmotra. To je pokračování seriálového hitu Guye Ritchieho Gentlemani
V roce 2024 převedl britský režisér Ritchie svou filmovou gangsterku Gentlemani do seriálové podoby. Spojení starobylé aristokracie, opečovávaných trávníků a ilegální pěstírny marihuany nabídlo osvěžující žánrovou nadsázku, která seriálu na Netflixu zajistila milionovou sledovanost. Druhá řada se fungující koncept snaží překročit.
ŽIVĚ Rusko varuje před americkými raketami v Evropě. Mohou zničit podmínky pro jednání, tvrdí
V současnosti nepanují podmínky pro věcný dialog s USA o strategické stabilitě, uvedlo v pondělí podle agentury Reuters ruské ministerstvo zahraničí. Moskva tvrdí, že rozmístění amerických raketových systémů v Evropě včetně Norska by mohlo zničit všechny zbývající podmínky pro takové jednání.
Tuhle Lindu Sabalenková ještě nezná, věří Lojda Noskové. Wimbledon přinesl změnu
"Asi není potřeba si nalhávat, že Linda Nosková hraje v New Yorku aktuálně nejlepší tenis. Přesto zvládá těžké okamžiky a já věřím, že jí to ještě může hodně pomoct - třeba už ve čtvrtfinále proti Aryně Sabalenkové," hodnotí v komentáři českou jedničku na US Open tenisový expert Aktuálně.cz Dušan Lojda.
„AfD může volit kdokoliv.“ Teď to ale bude mít strana složité, říká diplomat
Alternativa pro Německo získala v zemských volbách rekordní výsledek a Sasko-Anhaltsko může být první spolkovou zemí s premiérem z AfD. Výsledek také otevřel otázku, zda se udrží politická izolace AfD zavedenými německými stranami. Podle českého diplomata a znalce Německa Tomáše Kafky je tato izolace nyní neudržitelná. Zároveň ale dodává, že krajně pravicová strana to nebude mít jednoduché.