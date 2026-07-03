Prodává se za 170 tisíc, Škoda uvažuje o jeho dovozu z Indie do Evropy. Čeká ale ‚na rozhodnutí Bruselu‘

Automobilka už analyzuje, zda se vyplatí přivézt do Evropy modely vyráběné v Indii. Podle člena představenstva Martina Jahna bude rozhodující budoucnost emisních pravidel i obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Indií. Generální ředitel Škody Klaus Zellmer připouští, že právě indický Kylaq by mohl zaplnit cenovou mezeru pod Fabií.
Škoda Auto připouští, že by do budoucna mohla do Evropy dovážet levnější vozy vyráběné v Indii.
Zatímco generální ředitel automobilky Klaus Zellmer tuto možnost veřejně označil naposledy v červencovém rozhovoru pro britský magazín Autocar za jednu z cest, jak zaplnit cenovou mezeru pod modelem Fabia, člen představenstva pro prodej a marketing Martin Jahn v rozhovoru pro Hospodářské noviny potvrzuje, že automobilka už má spočítané různé ekonomické scénáře.
Současně ale myšlenku, že by se auta z Indie mohla v Evropě objevit už brzy, uvádí jediný český člen v představenstvu realisticky na pravou míru. „Zatím to moc reálné není, ale prověřujeme všechny možnosti. Úpravu aut, aby splnila evropské požadavky, jsme si ale spočítali. Nicméně je tam příliš mnoho neznámých,“ dodává pro HN.
Definitivní rozhodnutí však podle něj bude záviset především na budoucích pravidlech Evropské unie pro emise oxidu uhličitého a na podobě obchodních vztahů mezi Unií a Indií.
„Pokud budou pravidla nastavená tak, že po roce 2030 by to nebylo ekonomické, tak nemá cenu, aby se tu indická auta prodávala dva roky,“ dodal Jahn.
Indické SUV za 170 tisíc
Zellmer pro Autocar mluví především o malém modelu Kylaq. Ten se prodává na indickém trhu v přepočtu za 170 tisíc korun. Kylaq je malé SUV vyvinuté speciálně pro indický trh, kde je důležité, aby se model vešel do kategorie rámované délkou čtyři metry.
V Indii se Kylaq prodává s benzinovým litrovým tříválcem TSI o výkonu 85 kW. Kombinovaný je se šestistupňovou manuální převodovkou, případně šestistupňovým automatem s měničem točivého momentu (nikoliv tedy ústrojím DSG, jaké nabízí značka v Evropě). Navzdory délce těsně pod čtyři metry má Kylaq rozvor náprav stejný jako Fabia a nabídne kufr o objemu 446 až 1265 litrů.
Že je právě Kylaq jedním z modelů, u nichž automobilka zkoumá, zda by se po nezbytných úpravách mohl v budoucnu objevit také na evropských trzích, se spekuluje už dlouho, v rozhovoru pro magazín Automotive News Europe to Zellmer připustil například už v květnu (psali jsme zde).
Zmíněný magazín si také zaspekuloval, kolik by pak Kylaq mohl po úpravách podle evropské legislativy stát a dospěl k částce 15 tisící eur, tedy asi 365 tisíc korun. Aktuálně nejlevnější škodovkou v Evropě je Fabia za necelých 400 tisíc.
Levné modely zmizely
Evropský automobilový trh v posledních letech přišel o většinu nejlevnějších modelů. S postupným zpřísňováním bezpečnostních a emisních předpisů zmizely vozy segmentu mini a jejich nástupci prakticky nevznikají. I do je důvod, proč Škoda vidí ve své nabídce pod Fabií prostor, který by v budoucnu mohly zaplnit vozy vyráběné v Indii.
„Když se podíváte na základní Fabii a pak se podíváte na cenu modelu Kylaq v Indii, je mezi nimi obrovská mezera. Je to obchodní úvaha, kterou stojí za to prověřit,“ řekl v rozhovoru pro britský magazín Autocar generální ředitel Škody Klaus Zellmer.
Současně upozornil, že případný evropský model by musel projít rozsáhlými úpravami, aby splnil zdejší bezpečnostní a emisní předpisy.
Jahnova odpověď nicméně naznačuje, že největší překážkou není samotná technika. Na dotaz, zda by indické modely dokázaly splnit emisní normu Euro 7, Jahn pro Hospodářské noviny stručně odpověděl: „Všechno jde.“ Klíčovou otázkou tak podle něj zůstává ekonomická návratnost celého projektu.
Indie přitom zůstává jedním z nejdůležitějších mimoevropských trhů Škody. Přestože automobilka zatím nedosahuje objemů, které si před několika lety stanovila, podle Jahna se její pozice zlepšuje. „Loni jsme prodeje zdvojnásobili,“ říká.
Letos automobilka podle něj prodává mírně více než loni a nadále chce být nejúspěšnější evropskou značkou na indickém trhu. Pomoci tomu mají nejen Kylaq, ale i modernizované modely Kushaq a Slavia.
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