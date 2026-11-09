Škoda potvrdila konec naftové Octavie. Víme, kdy přestane přijímat objednávky

Naftová Škoda Octavia definitivně končí. Mladoboleslavská automobilka poprvé potvrdila spekulace, které se objevují už minimálně půl roku. Náhradou za oblíbený pohon především u flotilových zákazníků má být nově benzinový full-hybrid, který stojí prakticky stejné peníze. Důvodem konce motorů TDI má být mimo jiné změna zákaznické poptávky.
„Octavia s naftovým motorem TDI skončí zhruba v polovině příštího roku,“ řekl v pondělí na setkání s novináři, kterého se zúčastnila i redakce Aktuálně.cz, šéf českého zastoupení Škoda Auto Jiří Maláček. Objednávky bude česká automobilka přijímat zhruba do druhého čtvrtletí příštího roku. „Dodávat se tak bude až zhruba do konce roku 2027,“ podotkl Maláček. Příští rok navíc čeká celou modelovou řadu Octavia další modernizace.
V Česku prodala Škoda za deset měsíců letošního roku 15 682 Octavií, z toho 9117 s benzinovým a 6565 s naftovým motorem. Na českém trhu je obecně podle Maláčka zájem o naftovou verzi Octavie vyšší než jinde v Evropě, nicméně i tady prý automobilka sleduje trvalejší pokles zájmu ze strany zákazníků.
Právě změny v preferencích jsou důvodem, proč naftový motor v nabídce Octavie končí. „Je to přirozený vývoj trhu a naftové motorizace jsou už delší dobu na ústupu. V minulosti skončily ve Scale a Kamiqu, ještě předtím v autech velikosti Fabie,“ říká Jiří Maláček. K tomu navíc připočítává i fakt, že roste zájem o elektrifikované pohony, respektive čisté elektromobily.
Výhody naftových motorů podle Maláčka navíc přestávají (mimo jiné i pro firmy, které jsou pro Octavii v Česku stěžejním zákazníkem) převládat nad složitější konstrukcí či vyššími emisemi. Benzinové motory už totiž často dosahují podobné spotřeby, k tomu se navíc v posledních měsících přidává výrazně dražší nafta u benzinových stanic.
Dobře je to viditelné i u nového full-hybridu se základem v benzinové 1.5 TSI, který v Octavii právě dvoulitrové TDI nahradí. Průměrná spotřeba 100kW hybridu je na papíře 4,6 až 4,9 l / 100 km, přičemž emise CO2 dosahují průměru 104 až 111 g CO2 / km. 110kW dvoulitrové TDI má spotřebu 4,4 až 4,8 l / 100 km a průměrné emise 115 až 127 g CO2 / km. Z tohoto srovnání tedy benzinový hybrid vychází výrazně lépe.
Podobné je to i v ceníkovém srovnání. Slabší 100kW hybrid stojí nejméně 744 900 korun, 110kW dvoulitr TDI s automatem ve stejné výbavě Selection přijde na 789 900 korun. Silnější 125kW hybrid pak také ve stejné výbavě stojí 809 900 korun. Pro úplnost můžeme dodat, že slabší 85kW naftový dvoulitr s manuální převodovkou také ve výbavě Selection přijde na 719 900 korun.
Maláček věří, že prodejní podíl turbodieselu (aktuálně se nabízí ve verzi s 85 nebo 110 kW) si u Octavie kromě hybridu podělí i stávající mild-hybridy a čistě benzinové motory. Jestli nakonec dojde i k návratu plug-in hybridu, o němž se také docela nahlas mluví, ale potvrdit nechtěl.
Naopak jisté je, že naftový dvoulitr nadále zůstane v Superbu a Kodiaqu. Tam totiž prodejní pokles Škoda neeviduje, koneckonců v Česku je většina prodaných kusů obou aut právě s naftovým motorem. Turbodiesel si zachová i stávající provedení Škody Karoq, třebaže tam prodejně naopak převládá benzinový pohon v poměru 7770 proti 2892 prodaným kusům.
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