Škoda má něco, co Volkswagenu zoufale chybí. Teď se může hodit v Německu

Z postsocialistické značky se Škoda Auto dostala až na automobilový Olymp: je druhou nejprodávanější značkou Evropy. Velký podíl na tom má i jediný Čech v nejužším vedení Martin Jahn. Ten teď ve Škodě končí, přesouvá se do Volkswagenu. „České závody jsou nejlepší, které VW má, a o jejich budoucnost bych se neobával,“ řekl mimo jiné novinářům v posledním rozhovoru v mladoboleslavských barvách.
Škoda Auto v lepší kondici asi nikdy nebyla. Pravidelně bývá označována za hvězdu koncernu Volkswagen, na jednom autě teď vydělává více peněz než Audi nebo Porsche. Přitom ročně prodá přes milion aut a české závody na rozdíl od těch německých může vedení koncernu VW jen chválit.
„Z hlediska nákladů či kvality a pracovní síly patří české továrny k nejefektivnějším v celém koncernu. Jsou to nejlepší závody, které Volkswagen má, a o jejich budoucnost bych se neobával,“ řekl na setkání s médii Hospodářským novinám končící člen představenstva Škody zodpovědný za prodeje a marketing Martin Jahn. Ten se přesouvá do vedení Volkswagenu.
Vzhledem k nízkým výrobním nákladům i možnému zavírání až čtyř továren koncernu VW v Německu přinesla tamní média také spekulaci, že by se dokonce výroba elektrického SUV Volkswagen ID. Tiguan, technického sourozence Škody Enyaq, mohla přesunout do Česka. „Žádná konkrétní rozhodnutí nepadla, ale vyloučit to nejde,“ řekl k tomu Jahn.
Připomněl, že i Škoda už dnes vyrábí auta v cizině, konkrétně Superb v Bratislavě a malý elektrický Epiq ve Španělsku. Kdyby přitom továrny v Pamploně, kde na jedné lince vzniká i sourozenecký Volkswagen ID. Cross nebylo, Epiq by nikdy nevznikl. Ve chválených českých továrnách už totiž není místo. Mladá Boleslav, Kvasiny i Vrchlabí jedou naplno.
Podle Jahna by se tak Škody neměla nijak dotknout ani restrukturalizace, která teď naplno běží v koncernu VW. Znamenat by měla zeštíhlení minimálně o sto tisíc lidí, zmizí polovina modelových řad a v ohrožení jsou čtyři německé továrny VW.
Škoda by bez Epiqu přišla o objemový elektromobil, podle dřívějších zpráv už na něj přijala přes 35 tisíc objednávek. Dá se proto očekávat, že v žebříčku nejoblíbenějších elektromobilů Evropy brzy doplní Elroq a Enyaq. Spokojenost panuje i s největším elektromobilem značky, sedmimístným Peaqem. Podobné auto přitom nikdo napříč koncernem Volkswagen nevyrábí.
Právě o elektromobily roste podle Martina Jahna v poslední době napříč Evropou zájem. Může za to válka v Iránu a skokově zdražující ceny benzinu a nafty. A Škodovka z toho dokáže těžit.
„V některých zemích už jsou dnes prodeje spalovacích a elektrických modelů půl na půl. V celé Evropě se pak blížíme elektrickému podílu 40 procent,“ popisuje situaci Škody. Přitom podobně jako končící prodejní ředitel VW Martin Sander v nedávném rozhovoru pro německý magazín Automobilwoche věří, že tentokrát už je trend rostoucího zájmu o elektromobily nevratný. Zákazníci už jsou definitivně přesvědčení, že do budoucna jsou právě bateriová auta hlavním prodejním směrem.
„Nemyslím si, že až válka skončí, půjdou ceny benzinu rychle dolů. Lidé si už navíc v Evropě na elektromobily zvykli. Ve Skandinávii byla poptávka vždycky velká, teď se to navíc zlomilo i v Německu, Francii nebo Rakousku. Samozřejmě ve střední a východní Evropě bude tempo zavádění elektroaut nadále pomalejší, nicméně i tak se přechod v těchto částech Evropy zrychlil,“ říká Martin Jahn.
Změna zákaznických preferencí s sebou nese i přeskupování portfolia jednotlivých značek. Škodu nevyjímaje. A i když nadále platí, že investice do spalovacích motorů budou pokračovat, některé modely by se z nabídky mohly vytratit. Ostatně média spekulují o možném konci Fabie či Superbu. Pokud by k nim ale skutečně došlo, půjde podle Jahna čistě o rozhodnutí Škody, a nikoliv lidí ve Wolfsburgu.
„Nejsem úplně rád, když se píše, že Němci Škodovce zaříznou Fabii nebo Superb. Škoda bude dělat to, co prodá se ziskem, a o svém portfoliu si rozhodne sama. Superb je třeba skvělé auto, ale pokud lidé přesedají do SUV nebo elektromobilů, jeho třída se zmenšuje. Každý model má nějaký minimální objem objednávek, do kterého se vyplatí jej vyrábět a chystat pro něj facelifty. Pokud ho nedosahuje, pak skončí,“ říká končící člen představenstva značky.
Martin Jahn míří z Mladé Boleslavi do Wolfsburgu, kde v rámci rošády vrcholných manažerů nahradí u Volkswagenu zmíněného Martina Sandera. Ten pro změnu míří k Audi. Jahnova změna je jednou ze dvou, která Škodu v září zasáhla. Na rozdíl od odchodu šéfa značky Klause Zellmera k Volvu šlo ale o plánovanou změnu barev. Jahn navíc bude nově sedět i v dozorčí radě české značky, bude tak mít vliv na výběr Zellmerova nástupce.
Na novou pozici v Německu se Jahn po pěti a půl letech v představenstvu Škody Auto těší, zároveň ji vnímá jako další kariérní výzvu. „Pokud má vedení Volkswagenu pocit, že mohu přispět k tomu, aby značka prošla touto transformací, rád pomohu,“ říká Jahn. „Úspěch Škodovky mě, věřím, opravňuje k tomu si myslet, že vím, co by se mělo dělat,“ dodává. Není bez zajímavosti, že značku Volkswagen od roku 2022 vede Thomas Schäfer, předchůdce Klause Zellmera na pozici šéfa Škoda Auto.
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