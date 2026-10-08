Škoda má další problémy. Po elektromobilech musí omezit i výrobu oblíbeného SUV

Škoda Auto musí omezovat výrobu. Už v minulém týdnu vyšlo najevo, že se problém týká populárních elektromobilů Elroq a Enyaq. Důvodem jsou chybějící kabelové svazky, byť to automobilka oficiální cestou nepotvrdila. Kromě aut do zásuvky by se zpomalení výroby mělo nově týkat i oblíbeného spalovacího SUV Kodiaq.
„Z důvodu nedostatku dodavatelských dílů se bohužel musí rušit některé směny (na lince M13 v Mladé Boleslavi – pozn. red.) a zaměstnanci jsou na překážkách na straně zaměstnavatele,“ napsal ve čtvrtek magazín Škodovácký odborář vydávaný odbory Kovo MB. Stejný čtrnáctideník v aktuálním čísle rovněž dodal, že „zásah do dodávek dostal také Kodiaq v Kvasinách“.
Spalovací SUV se tak přidává k elektromobilům Elroq a Enyaq, u nichž se problémy s výrobou objevily minulý týden. Oba elektrické modely se vyrábí na zmíněné lince M13, podobně jako Octavia, jestli se ale problém s nedostatkem dílů týká i jí, Škodovácký odborář nekonkretizuje. Naopak u sedmimístného Peaqu, který sdílí stejné místo produkce, se zatím problémy neobjevují.
Škoda Auto oficiálně nekomentovala důvod, proč k odstávkám u elektromobilů došlo, server Seznam Zprávy uvedl, že důvodem jsou chybějící kabelové svazky od společnosti Kromberg & Schubert ze závodu v ukrajinském Žytomyru. Na jeho továrny zaútočili Rusové. Že jde u Elroqu a Enyaqu o kabelové svazky potvrdil i Škodovácký odborář.
Ani důvod omezení výroby Kodiaqu, případně jak dlouho bude problém trvat, automobilka na dotaz Aktuálně.cz neupřesnila. „Škoda Auto aktuálně eviduje omezení na straně jednoho ze svých dodavatelů komponent a přijímá opatření k zajištění kontinuity výroby a dodávek. Díky flexibilnímu výrobnímu systému upravujeme výrobu v dotčených provozech tak, aby byl dopad na produkci co nejmenší,“ uvedla značka v prohlášení.
„Vzniklou situaci řešíme také částečnou redukcí počtu směn, a to v závislosti na aktuální disponibilitě dílu pro jednotlivé modely,“ dodala Škoda Auto.
Podle informací Aktuálně.cz by nicméně důvodem omezení výroby měl být také nedostatek kabelových svazků, podobně jako u elektromobilů Elroq a Enyaq.
Pro Škodu je výpadek nepříjemný především proto, že jde o Elroq i Kodiaq. Po Octavii jde o dva nejprodávanější modely značky v Evropě, Elroq i Enyaq navíc výrazně bodují mezi elektromobily, kde jsou podle analytické firmy Dataforce oba modely mezi pěti nejprodávanějšími. Elroq je druhý jen za Teslou Model Y, Enyaq pátý. O oba vozy je větší zájem než o elektromobily mateřského koncernu Volkswagen.
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