Škoda je o krok blíž novému partnerovi. Spojí se s gigantem a chystá i nové modely

Koncern Volkswagen dál usilovně hledá partnera pro svou indickou divizi vedenou Škodou Auto. A jak informují lokální média, dohoda je víceméně na spadnutí. Brzy by mělo dojít ke spojení s indickým průmyslovým konglomerátem JSW Group, což bude mít zásadní vliv i na lokální modely Škoda. V přípravě je prý hned několik novinek.
Indie je pro Škodu mimořádně důležitý trh. Je totiž zodpovědná za vývoj celého koncernu VW v tamním regionu, auta v místních továrnách vyráběná chce značka s okřídleným šípem vyvážet i do okolních států. Už delší dobu je také jasné, že Volkswagen hledá pro svou indickou divizi silného partnera.
Podle indické mutace magazínu Autocar dojde do dvou měsíců ke spojení s tamním konglomerátem JSW Group. Ten se pohybuje v ocelářství, energetice a spolupracuje s čínským koncernem SAIC, vlastníkem MG, i ve výrobě aut.
Vzniknout by měl nový společný podnik, v němž bude mít Škoda s VW 49 procent a JSW Group 51 procent. Podle Autocaru má ve druhé polovině srpna do Indie dorazit delegace Škody a Volkswagenu mimo jiné kvůli jednání o novém společném podniku.
Ten by nemusel zahrnovat jen výrobu, ale i prodeje a marketing. Nezávazné memorandum o porozumění by mezi oběma stranami mělo být podepsáno do dvou měsíců.
Silný lokální partner je pro další rozvoj na indickém trhu velmi důležitý, tím se ostatně zástupci Škoda Auto nikdy netajili.
Německý koncern totiž chystá podle Autocaru další vlnu investicí do elektrifikace a vyšší lokalizace. Teď vyrábí Škoda Auto v Indii tři modelové řady jen pro potřeby tamního trhu – Kylaq, Kushaq a Slavii (Kushaq a Slavia se z rozložených sad montují také ve Vietnamu) – a též velké SUV Kodiaq. Ve všech případech jde ale o auta s benzinovým motorem, zatímco indický trh se postupně otevírá elektromobilům.
Finanční injekce nového partnera má VW pomoci s vývojem elektrické platformy IMP, která sama je derivátem čínského základu CMP, ovšem s vysokým podílem lokalizace a přizpůsobení místním předpisům. Na tomto základě mají vzniknout dvě SUV s logem Škoda Auto a dvě SUV s logem Volkswagenu.
V úvahách ale nadále figurují i auta se spalovacím motorem, konec konců ty jsou pro prodeje v Indii stále stěžejní. Zmíněný magazín s odkazem na své zdroje píše o úvahách větší lokalizace výroby Kodiaqu nebo některých modelů Audi.
Zároveň také existují plány na lokalizaci platformy Kodiaqu, na níž by pak mohlo vzniknout lokálně vyvinuté sedmimístné SUV lépe konkurující místním levnějším modelům. Třída velkých rodinných SUV je navíc v Indii na prodejním vzestupu.
Spolupráce by pak mohla mít ještě jeden rozměr, kterým je export v Indii vyráběných aut i mimo Asii. Už nějakou dobu se spekuluje o tom, že by se levné malé SUV Škoda Kylaq mohlo podívat i do Evropy a nabídnout alternativu zájemcům o levné auto. Dovozu by mohla napomoci i letos počátkem roku podepsaná dohoda mezi Indií a Evropskou unií o volném obchodu, byť jí zatím chybí ratifikace i finální podoba.
Zatímco pro indický byznys Škody a VW by spojení s lokálním gigantem představovalo vítanou pomoc ve vývoji a výrobě, pro JSW Group by znamenalo další posílení svého portfolia v automobilovém průmyslu. A především bez vazeb na Čínu, píše Autocar. Zároveň by konglomerát rád blíže provázal s automobilovou výrobou i další části svého byznysu.
Škoda Auto prodala v Indii v prvním pololetí 38 895 nových aut, což je její doposud nejlepší půlroční výsledek. Přesto za domácími lídry - nejprodávanější značkou je Maruti Suzuki s 1,027 miliony kusů - výrazně zaostává. Bestsellerem je SUV Kylaq. Volkswagen za první pololetí prodal 16 345 nových aut.
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