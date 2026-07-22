Škoda jako poslední záchrana VW? Vyrábí levně, mohla by dostat i výrobu volkswagenů

Situace Volkswagenu je nadále napjatá. Koncern řeší, kde ušetřit, což se může dotknout i továren. „Hodnotíme, co je nejlepší pro koncern, nezávisle na zájmu jednotlivých značek,“ hlásí produkční ředitel VW Christian Vollmer. A těžit by z toho mohla Škoda Auto: ta je totiž nejen „dojnou krávou“ koncernu, ale i šampiónem v nákladech. Ve hře je i to, že by se v Česku mohly vyrábět volkswageny.
Zatímco člen představenstva Škoda Auto pro prodej a marketing Martin Jahn hlásí, že továrny české automobilky jsou plně vytížené a žádné zavírání jim nehrozí, německé závody Volkswagenu jsou na tom o poznání hůř. Hannover, Emden, Cvikov a také továrna Audi v Neckarsulmu jsou podle zpráv německých médií z minulých dnů v ohrožení.
Může za to efektivita výrobních nákladů. Produkční ředitel VW Christian Vollmer totiž v rozhovoru pro oborový německý magazín Automobilwoche uvedl, že cílem je vynaložit v průměru na výrobu jednoho auta tři tisíc eur, asi 72,5 tisíce korun. Teď je koncern asi tisíc eur nad touto hodnotou.
A mohou za to právě především německé továrny, i když loni výrobní náklady osekaly zhruba o dvacet procent. Podle interních informací získaných Automobilwoche se totiž jen továrna v Cvikově alespoň blíží kýžené hranici: teď se pohybuje kolem čtyř tisíc eur (necelých 97 tisíc korun).
Hannover však vyrábí auta dokonce za více než 10 tisíc eur (to je přes 240 tisíc korun), v Emdenu, Neckarsulmu a také hlavní továrně ve Wolfsburgu se VW pohybuje mezi těmito částkami.
Nákladovým mistrem je v rámci koncernu opět Škoda Auto. Podle německého magazínu továrny v Česku dosáhly průměrných třech tisíc eur, v Kvasinách jsou prý náklady na jedno auto ještě o třetinu nižší. Dobře si vedou i závody v Bratislavě a maďarském Györu, kde vyrábí Audi. V souhrnu: továrny v bývalém socialistickém bloku s výrobními náklady takový problém nemají, německé továrny je ale sotva dostihnou.
Škoda z toho přitom podle Automobilwoche může výrazně těžit. Němci totiž spekulují, že by se do Česka mohla přesunout výroba příští generace elektrického SUV ID.4. Ta projde letos modernizací, přejmenuje se na ID. Tiguan a bude se vyrábět v Emdenu.
Odpovídá to prohlášení Christiana Vollmera, podle něhož si vedení bude vyhodnocovat, co je nejlepší pro koncern jako celek spíše než pro jednotlivé značky. A továrny s vyšší nákladovou efektivitou by tak mohly dostat na starost výrobu dalších modelů.
Na druhou stranu cílem německého koncernu je také vyhnout se úplnému zavírání továren. Proto například pro závod v Osnabrücku hledá Volkswagen další využití s výrobou pro obranný průmysl. Tam nicméně čerstvě narazil na odpor svého třetího největšího akcionáře: státního katarský fondu Qatar Investment Autority, který má 17 procent hlasovacích práv.
Podle německého deníku Bild se totiž v Osnabrücku měly dělat komponenty pro izraelskou protivzdušnou obranu Iron Dome. To se ale Kataru, vlastníkovi zmíněného fondu, nelíbí a dohodu zablokoval. Jak píše Bild, Katar čelí dlouhodobé kritice za financování a spojenectví s teroristickou skupinou Hamás působící v pásmu Gazy.
Mimo to už Volkswagen uzavřel skleněnou manufakturu v Drážďanech a závod Audi v Bruselu, ve Cvikově a Wolfsburgu počítá se zavíráním výrobních linek. V bývalé továrně Trabantu dokonce začal zavádět program rozebírání a recyklace starších aut, který má do roku 2030 dosáhnout limitu 15 tisíc vozidel ročně.
Řešením by pro některé závody mohla být i výroba modelů dříve určených jen pro Čínu. Alespoň to naznačují některé zdroje německých médií.
Volkswagen čeká výrazná restrukturalizace, roční celosvětová produkce klesne z deseti na devět milionů a počet modelových řad napříč všemi značkami má klesnout o polovinu. Do toho se počítá s koncem velkého počtu zaměstnanců. Mluví se o 100 tisících lidech, některé spekulace posledních dnů toto číslo zvýšily dokonce na 140 tisíc. Dříve přitom dohoda s odbory znamenala do roku 2030 jistý zánik jen 50 tisíc pracovních míst.
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