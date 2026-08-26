„S takovým šéfem nemůžete pracovat.“ Zaměstnanci Volkswagenu odmítají ozdravný plán

Šéf Volkswagenu Oliver Blume v úterý 25. srpna začal ve Wolfsburgu kolečko po německých továrnách. Zaměstnancům chce vysvětlovat plány na restrukturalizaci, které poslední týdny rezonují prakticky celým Německem. V hlavním závodě VW se mu nicméně dostalo nesouhlasných projevů zaměstnanců, někteří jej dokonce vybučeli.
„Musíme stát při sobě,“ řekl Oliver Blume během projevu k více než deseti tisícům zaměstnancům, kteří se shromáždili v hale číslo 1 ve Wolfsburgu. Mnozí z nich si přinesli plakáty a kartony se vzkazy, jimiž chtěli dát najevo nesouhlas s plány na restrukturalizaci německého koncernu, jiní Blumeho vybučeli. S pískáním organizátoři zjevně počítali, členové představenstva, kteří se závodní rady zúčastnili, dostali možnost použít hluk potlačující sluchátka. Nakonec prý ale nebyly potřeba.
Tvrdé restrukturalizační plány zahrnují snížení počtu modelový řad na polovinu, propouštění i snížení výrobních kapacit na asi devět milionů aut ročně. Největším strašákem je však zavírání továren.
Blume podle německých médií zopakoval, že příčinami nynější krize jsou cla, geopolitická situace i nástup nových konkurentů, především z Číny.
„Zhruba polovina z nezbytných opatření zasáhne Německo,“ řekl podle deníku Handelsblatt šéf VW ve Wolfsburgu. Už dříve se Volkswagen dohodl s odbory, že postupně zanikne 50 tisíc pracovních míst, Blume už delší dobu v souvislosti s novými škrty mluví o dalších asi 50 tisících: podle aktuálního vyjádření by tak o práci v Německu mělo přijít asi 25 tisíc lidí. Dalších 25 tisíc pak celosvětově.
Propouštět by se nicméně mělo především mimo lidi přímo na výrobních linkách. Handelsblatt píše hlavně o manažerských a korporátních pozicích či zaměstnancích ve vývoji či prodeji.
Už dříve vyplynulo, že Volkswagen se potýká s vysokými režijními náklady, které jsou asi o 30 procent vyšší než u konkurenčních firem. To chce šéf VW svým novým plánem změnit. Závody především v Německu vyrábějí auta velmi draze. Zatímco by se vedení VW chtělo dostat v průměru na tři tisíce euro za vozidlo, třeba v Hannoveru jde o sumu přesahující 10 tisíc euro. Nákladovým šampiónem je mimo jiné Škoda Auto, která se v českých závodech dokáže držet s vytyčeným průměrem.
Blume každopádně uvedl, že pokud by vedení VW nepřistoupilo k žádným opatřením v německé výrobě, znamenalo by to v nákladech každoročně navíc 1,5 miliardy euro.
Kromě propouštění hrozí i zmíněné zavírání továren, ohrožené jsou závody v Emdenu, Cvikově, Hannoveru a Neckarsulmu, kde vyrábí Audi. U nich je problém prosperita po roce 2030. Blume v projevu k zaměstnancům poprvé uvedl, že řešení pro tyto čtyři továrny se má objevit během následujících šesti až dvanácti měsíců. Kompletní uzavření je ale až tou poslední a nejméně preferovanou variantou. I z hlediska nákladů.
Už koncem minulého týdne členka dozorčí rady VW a šéfka odborů IG Metall Christiane Bennerová ostře kritizovala plány vedení koncernu VW a teď se k ní přidala i vedoucí podnikových odborů Volkswagen Daniela Cavallová. Ta totiž uvedla, že pokud by došlo k uzavření čtyř zmíněných závodů, znamenalo by to ztrátu dalších 40 tisíc pracovních míst. Dohromady by tak Volkswagen mohl jen v Německu během několika let propustit až 115 tisíc lidí.
Cavallová volila podle účastníků na adresu Blumeho ve Wolfsburgu ostrá slova: „Nemůžete pracovat se šéfem, který svým lidem neříká, co se děje,“ cituje ji zmíněný Handelsblatt. „Naše důvěra ve výkonnou radu a především jejího předsedu Olivera Blumeho je zničená. Zatím ne neopravitelně, ale zničená,“ dodala šéfka podnikových odborů. Někteří odboráři podle zahraničních médií dokonce vyhrožují stávkou, pokud Blume ze svých plánů neustoupí.
Pohled odborů je fundamentálně odlišný od pohledu vedení Volkswagenu. Ten chce nedostatečnou marži navýšit razantními škrty a zvýšením efektivity, koncern by se měl stát rychlejším a levnějším. Naopak odbory nejprve chtějí jasný plán do budoucna, až podle toho se má určit, kolik zaměstnanců bude potřeba propustit.
„Než dozorčí rada plány schválí, musí je vedení koncernu upravit a vysvětlit. Jakých modelů se dotknou a jak bude vytyčených cílů dosaženo,“ uvedla minulý týden pro WirtschaftsWoche Christiane Bennerová. Ostatně dozorčí rada (kromě Bennerové v ní sedí třeba i Daniela Cavallová nebo předseda vlády Dolního Saska Olaf Lies, který vedení VW také veřejně kritizuje) už Blumeho plán v červenci odmítla, takže kromě zaměstnanců jej bude muset znovu obhajovat i před ní.
Podle zdrojů, na které se odvolává oborový magazín Automotive News Europe, prý odbory spolu s vládou Dolního Saska připravily na příští zasedání dozorčí rady 4. září vlastní plán restrukturalizace, kterým chtějí jít přímo proti výkonné radě a Oliveru Blumemu.
Šéf koncernu VW se objeví ještě v Emdenu a Cvikově, do dalšího ohroženého závodu v Hannoveru zamíří v příštím týdnu finanční ředitel Arno Antlitz.
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