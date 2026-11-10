Rozebrali naše auto a prostě ho zkopírovali. Čínský „kreativní“ duch opět řádí a míří k soudu

Čínské automobilky se v Evropě nechvalně proslavily kopiemi nejen evropských, ale i japonských nebo korejských aut. Dobře známé jsou případy neautorizovaných dvojčat Daewoo Matiz nebo BMW X5. V posledních letech tento fenomén výrazně zeslábl, úplně ale nezmizel. Jaguar Land Rover totiž teď rovnou zažaloval automobilku BYD.
Pokud dnes v Číně nějaká automobilka kopíruje, budou inspirací patrně jen dvě auta. Porsche Taycan a Land Rover Defender. Především hranatý off-road se zřejmě automobilkám z říše středu líbí opravdu hodně, protože se jím inspirovalo hned několik z nich.
A některé míří i do Evropy, navíc se prodávají výrazně levněji než originál. To je také případ SUV BYD Ti7, který v Česku zatím není, ale ve Velké Británii už jej značka nabízí.
Jaguar Land Roveru (JLR) se však design auta – například se stejným provedením zadních sloupků nebo „plovoucí střechy“ – líbí jen pramálo, vyrazil proto do boje. Soudní vykonavatelé tak v nizozemských kancelářích BYD, kde má evropská pobočka značky své sídlo, zajistili řadu dokumentů.
Podle britské automobilky ta čínská použila takzvané zpětné inženýrství. Vzala originální Defender, rozebrala ho a využila některé technologie a postupy. O případu informoval deník The Sunday Times, který se pokusil obě automobilky kontaktovat. Ani jedna se k případu nevyjádřila.
Předběžné slyšení je každopádně u soudu v Haagu naplánováno už na tento čtvrtek 12. listopadu.
BYD Ti7 v Číně prodává dceřiná značka Fangchengbao, která nicméně v Evropě zastoupená není a její modely bude prodávat právě BYD, případně Denza. Ti7 je pětimetrové sedmimístné SUV, které používá takzvaný prodlužovač dojezdu. Jeho základem je přeplňovaná benzinová patnáctistovka doplněná dvěma elektromotory. Celkový výkon je 300 kW, přičemž ale spalovací agregát se většinou chová jen jako generátor elektrické energie.
Tu pak ukládá do 35,6kWh baterie, kterou je možné dobíjet i externě. Na jedno nabití ujede Ti7 čistě na elektřinu 119 kilometrů. Je to poprvé, co BYD technologii nazvanou DM-p uvedl do Evropy.
Na britském trhu se SUV prodává od 47 995 liber, asi 1,4 milionu korun, což je skoro o 700 tisíc méně než v případě plug-in hybridního pětidveřového Defenderu. I to je pak výrobci britského originálu samozřejmě trnem v oku.
Defender se obecně stal pro čínské automobilky velkým lákadlem. Obchodní ředitel JLR Lennard Hoornik dříve uvedl, že právě na čínském trhu je bez velkého přehánění přes stovku kopií britského off-roadu. Jak navíc dodává magazín Automotive News Europe, právě Ti7 je z nich nejúspěšnější, protože je osmým nejprodávanějším autem v Číně.
BYD by svou novinku rád postupně uvedl i do dalších evropských zemí, jestli mezi nimi bude i Česko, je zatím otázkou. Nizozemské soudní rozhodnutí by mu v tom ale teoreticky mohlo zabránit. Nicméně Ti7 není poslední kopií Defenderu, která se snaží dostat do Evropy. Geely chystá model Galaxy Cruiser 700, Chery – čínský partner Jaguar Land Roveru, s nímž vzniká značka Freelander – zase brzy i do Česka uvede řadu SUV s logem iCaur.
Dodejme také, že ve Velké Británii jsou čínská auta na rychlém vzestupu. V říjnu se nejprodávanějším autem stalo Jaecoo 7, vzdáleně inspirované Range Roverem, které je v celoročním pořadí zatím na druhém místě. V říjnovém žebříčku byla v nejprodávanější desítce hned tři čínská auta, v tom celoročním jsou zatím dvě.
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