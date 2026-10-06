Říkají mu Range Rover z Temu, zákazníky to neodrazuje. Čínské auto ovládlo velký evropský trh

Protože má nápadně podobný design, říkají mu britská média Range Rover z Temu. Čínskému SUV Jaecoo 7 ale nelichotivá přezdívka příliš vadit nemusí. Už podruhé během jednoho roku totiž ovládlo prodejní statistiky evropského trhu, který patří mezi vůbec největší. Britové nicméně už pokukují po tom, jak čínskou invazi zbrzdit.
Jaecoo 7 je nejprodávanější auto Velké Británie. Poprvé mohla tato věta zaznít v březnu letošního roku, kdy se stalo vůbec poprvé, že nějaké čínské auto vyšplhalo v prodejním žebříčku takto vysoko. Nejen na Ostrovech, ale vlastně i v celé Evropě. Ačkoliv totiž Velká Británie už nějakou dobu nepatří do Evropské unie, v Evropě jako takové jde po Německu o druhý největší trh s novými auty. Letos zatím rostoucí skoro o deset procent.
Březnový úspěch si Jaecoo 7, které se nabízí s čistě benzinovým motorem, jako hybrid i plug-in hybrid, zopakovalo v září, kdy s 10 814 prodanými kusy opět ovládlo prodejní statistiky. Uvedlo to místní Společenství výrobců aut a dílů SMMT. Předčilo Teslu Model 3 na druhém a Ford Puma na třetím místě.
Zmíněnému Fordu výrazně dýchá Jaecoo 7 na záda, i pokud jde o celkové registrace za leden až září. Puma je sice po devíti měsících s necelými 43 tisíci prodanými kusy na prvním místě, čínské SUV jí ale s necelými 39,5 tisíce kusů je v patách. Třetí je v celkovém ročním pořadí Kia Sportage, která lehce překročila hranici 37 tisíc prodaných kusů.
Zářijový úspěch čínského vozu navíc přichází ve chvíli, kdy jde celý britský trh nahoru. V devátém měsíci letošního roku se na něm prodalo přes 350 tisíc nových aut, meziročně o dvanáct procent více.
Agentura Bloomberg si všímá, že Jaecoo, prodávající ještě menší SUV Jaecoo 5 a větší Jaecoo 8, jako značka pak měla v září 4,3procentní prodejní podíl. To je pro zajímavost více než v případě Škoda Auto s 3,9 procenty nebo Toyoty se čtyřmi procenty. Jedním z prodejních argumentů mladé automobilky jsou oproti konkurenci velmi příznivé ceny.
Čínské automobilky celkově ve Velké Británii nouzí o zákazníky netrpí. Jen v září jejich tržní podíl dosáhl 23 procent, protože kromě Jaecoo se velmi dařilo i BYD (to má dokonce s 20 tisíci prodaných aut vyšší tržní podíl než Jaecoo), Chery, Omodě nebo tradičně i MG. To má výhodu v britských kořenech, byť je to dnes už stoprocentně čínská automobilka.
Zmíněný Bloomberg si nicméně všímá toho, že na rozdíl od Evropské unie nejsou na britském trhu čínská elektroauta zatížená dodatečnými cly. To pomáhá především BYD, které mělo v září třetí a čtvrtý nejprodávanější elektromobil a mezi auty do zásuvky se mu daří i v celoročních prodejích.
Nemusí to ale platit dlouho, protože britská vláda by si na čínské elektromobily ráda posvítila stejně jako Evropská unie. Agentura Reuters s odvoláním na lokální zdroje uvádí, že ve hře je zavedení podobných dodatečných cel až ve výši 45 procent. Britští politici by se tím rádi vyhnuli problémům spojeným se zaváděním iniciativy „Made in EU“.
Ta má za cíl snížit závislost evropských výrobních závodů na čínských komponentech. Brusel už totiž pohrozil automobilkám, které z Velké Británie vyváží auta do EU (mimo jiné Nissan nebo Jaguar), že by v případě vyhýbání se clům mohly mít problémy se zařazením do evropských kvót. Vedení EU se podle Reuters obává, že pokud by Velká Británie nezavedla cla, mohlo by to otevřít vrátka čínskému dovozu.
Britský premiér Andy Burnham už dříve uvedl, že by jeho země měla být důvěryhodným partnerem pro EU a vyloučení z evropských pravidel by mohlo způsobit značné škody na domácím autoprůmyslu.
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