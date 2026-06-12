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Nové automobily

Řidiči dali jasnou odpověď: tato auta jsou nejlepší. Vítěz překvapil úplně všechny

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Takový výběr jako dnes na trhu s novými auty nikdy nebyl. Se stále přibývajícím počtem modelů je ale těžší se vyznat v tom, co vlastně koupit. Proto na popularitě získávají průzkumy spokojenosti řidičů, kteří krok do neznáma a investici do nového modelu udělali. Jeden z nejrespektovanějších žebříčků vydávají už 25 let ve Velké Británii. A letošní vítěz překvapí snad každého.

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O co jde

MG ZS
MG ZSFoto: MG

Driver Power. Žebříček nejlepších nových aut na trhu, který nerozhodují prodejní statistiky, hvězdičky bezpečnosti ani litry v zavazadlovém prostoru. Jedná se o průzkum na základě zpětné vazby od reálných lidí, kteří si nové auto pořídili v posledních dvou letech. Každým rokem ho vyhlašuje britský magazín Auto Express. Letos je to jubilejní 25. ročník, do něhož se zapojilo přes 100 tisíc řidičů.

Ti hodnotili svá auta v celkem deseti hlavních kategoriích sahajících od pohonného ústrojí přes prostornost, jízdní vlastnosti až po spolehlivost nebo poměr ceny a výbavy. Každá z kategorií má ještě několik dílčích hodnocení a celé to dá nakonec dohromady průměrnou známku každého modelu.

Jak vypozorovali i lidé z Auto Expressu, průměrné hodnocení nového auta letos spadlo na 84,2 procenta. Přitom ještě v roce 2024 bylo na 89,6 procenta. Nižší hodnocení nová auta dostávají především v oblasti spokojenosti s bezpečnostní výbavou, multimediálním systémem a celkovým provedením interiéru.

Žádný z modelů v žebříčku se letos nepřehoupl přes hodnocení 90 procent, mezi padesáti modely pak není jediná škodovka. Vzhledem k tomu, že se jedná o auta koupená za poslední dva roky, nestihl se do výsledků propsat nástup čínských aut, i na britském trhu především Jaecoo 7, které je letos třetím nejprodávanějším novým autem ostrovní země.

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Z čínských modelů v žebříčku zatím jsou jen MG: celkově 22. skončila druhá generace modelu HS, 48. je elektrické MG4 a 50. je druhá generace SUV ZS, populární v široké míře i na českém trhu. Majitelé u něj nepříjemně překvapila vyšší spotřeba i hluk motoru, častěji než předpokládali, také auto potřebovalo do servisu. Naopak nejpozitivněji z celého auta vidí prostor vzadu a prvky usnadňující převoz dětí. I tam ale dosáhlo ZS sotva průměrných známek.

Na dalších stránkách se podívejte na desítku nejlepších nových aut, která si podle britských řidičů aktuálně můžete koupit.

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