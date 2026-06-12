Řidiči dali jasnou odpověď: tato auta jsou nejlepší. Vítěz překvapil úplně všechny

Takový výběr jako dnes na trhu s novými auty nikdy nebyl. Se stále přibývajícím počtem modelů je ale těžší se vyznat v tom, co vlastně koupit. Proto na popularitě získávají průzkumy spokojenosti řidičů, kteří krok do neznáma a investici do nového modelu udělali. Jeden z nejrespektovanějších žebříčků vydávají už 25 let ve Velké Británii. A letošní vítěz překvapí snad každého.
O co jde
Driver Power. Žebříček nejlepších nových aut na trhu, který nerozhodují prodejní statistiky, hvězdičky bezpečnosti ani litry v zavazadlovém prostoru. Jedná se o průzkum na základě zpětné vazby od reálných lidí, kteří si nové auto pořídili v posledních dvou letech. Každým rokem ho vyhlašuje britský magazín Auto Express. Letos je to jubilejní 25. ročník, do něhož se zapojilo přes 100 tisíc řidičů.
Ti hodnotili svá auta v celkem deseti hlavních kategoriích sahajících od pohonného ústrojí přes prostornost, jízdní vlastnosti až po spolehlivost nebo poměr ceny a výbavy. Každá z kategorií má ještě několik dílčích hodnocení a celé to dá nakonec dohromady průměrnou známku každého modelu.
Jak vypozorovali i lidé z Auto Expressu, průměrné hodnocení nového auta letos spadlo na 84,2 procenta. Přitom ještě v roce 2024 bylo na 89,6 procenta. Nižší hodnocení nová auta dostávají především v oblasti spokojenosti s bezpečnostní výbavou, multimediálním systémem a celkovým provedením interiéru.
Žádný z modelů v žebříčku se letos nepřehoupl přes hodnocení 90 procent, mezi padesáti modely pak není jediná škodovka. Vzhledem k tomu, že se jedná o auta koupená za poslední dva roky, nestihl se do výsledků propsat nástup čínských aut, i na britském trhu především Jaecoo 7, které je letos třetím nejprodávanějším novým autem ostrovní země.
Z čínských modelů v žebříčku zatím jsou jen MG: celkově 22. skončila druhá generace modelu HS, 48. je elektrické MG4 a 50. je druhá generace SUV ZS, populární v široké míře i na českém trhu. Majitelé u něj nepříjemně překvapila vyšší spotřeba i hluk motoru, častěji než předpokládali, také auto potřebovalo do servisu. Naopak nejpozitivněji z celého auta vidí prostor vzadu a prvky usnadňující převoz dětí. I tam ale dosáhlo ZS sotva průměrných známek.
Na dalších stránkách se podívejte na desítku nejlepších nových aut, která si podle britských řidičů aktuálně můžete koupit.
O co jde
Driver Power. Žebříček nejlepších nových aut na trhu, který nerozhodují prodejní statistiky, hvězdičky bezpečnosti ani litry v zavazadlovém prostoru. Jedná se o průzkum na základě zpětné vazby od reálných lidí, kteří si nové auto pořídili v posledních dvou letech. Každým rokem ho vyhlašuje britský magazín Auto Express. Letos je to jubilejní 25. ročník, do něhož se zapojilo přes 100 tisíc řidičů.
Ti hodnotili svá auta v celkem deseti hlavních kategoriích sahajících od pohonného ústrojí přes prostornost, jízdní vlastnosti až po spolehlivost nebo poměr ceny a výbavy. Každá z kategorií má ještě několik dílčích hodnocení a celé to dá nakonec dohromady průměrnou známku každého modelu.
Jak vypozorovali i lidé z Auto Expressu, průměrné hodnocení nového auta letos spadlo na 84,2 procenta. Přitom ještě v roce 2024 bylo na 89,6 procenta. Nižší hodnocení nová auta dostávají především v oblasti spokojenosti s bezpečnostní výbavou, multimediálním systémem a celkovým provedením interiéru.
Žádný z modelů v žebříčku se letos nepřehoupl přes hodnocení 90 procent, mezi padesáti modely pak není jediná škodovka. Vzhledem k tomu, že se jedná o auta koupená za poslední dva roky, nestihl se do výsledků propsat nástup čínských aut, i na britském trhu především Jaecoo 7, které je letos třetím nejprodávanějším novým autem ostrovní země.
Z čínských modelů v žebříčku zatím jsou jen MG: celkově 22. skončila druhá generace modelu HS, 48. je elektrické MG4 a 50. je druhá generace SUV ZS, populární v široké míře i na českém trhu. Majitelé u něj nepříjemně překvapila vyšší spotřeba i hluk motoru, častěji než předpokládali, také auto potřebovalo do servisu. Naopak nejpozitivněji z celého auta vidí prostor vzadu a prvky usnadňující převoz dětí. I tam ale dosáhlo ZS sotva průměrných známek.
Na dalších stránkách se podívejte na desítku nejlepších nových aut, která si podle britských řidičů aktuálně můžete koupit.
10. Peugeot 3008 - 86,14 %
Jako správný Francouz zaujal i třetí Peugeot 3008 svým šarmem, lépe řečeno vnějším designem. Mezi všemi hodnocenými auty skončil v této kategorii dokonce druhý, v hodnocení designu interiéru ale moc nezaostal: celkově skončil na šestém místě.
To jej spolu s vnitřním prostorem, praktičností a prvky ulehčujícími přepravu dětí vyneslo na celkové desáté místo. Protože třeba pohonné ústrojí dosáhlo jen průměrného hodnocení (především tříválcový mildhybrid se majitelům tolik nezamlouvá), podobně tak kvalita zpracování a spolehlivost. A taky by mohl být levnější.
9. Hyundai Tucson - 86,18 %
SUV, které bude Čechy určitě zajímat. Nejen kvůli popularitě, ale především proto, že se stále ještě aktuální čtvrtý Tucson vyrábí v moravskoslezských Nošovicích. A zřejmě dobře, protože kvalita zpracování dosáhla u řidičů nadprůměrného hodnocení. Ještě lépe je pak na tom celkové provedení interiéru, žádný z hodnocených modelů na tom není lépe.
Pomáhají komfort předních sedadel, dětské funkce i praktičnost a velikost zavazadlového prostoru. Mezi padesátkou hodnocených modelů hledá v těch atributech Tucson jen těžko konkurenci. Naopak ovládací prvky jsou vysoce průměrné a majitelům se vůbec nelíbí ani vyšší spotřeba nebo celkový poměr ceny a užitné hodnoty.
8. Opel Mokka - 86,31 %
Mokka druhé generace je v nabídce Opelu (v Británii Vauxhallu) takové nenápadné auto. Prodejně se mu ale daří, v Česku jde o nejoblíbenější model značky, a i hodnocení majitelů bývá obecně docela vysoké. Čeho si cení? Třeba jízdních vlastností, z padesátky aut v průzkumu Driver Power prý dokonce žádné nejezdí lépe. Líbí se i vnější vzhled a i provozní náklady včetně pojištění jsou docela nízké.
Samozřejmá jsou i nějaká ale. Tím největším je vnitřní prostor, a to ať už na zadních sedadlech, nebo v zavazadlovém prostoru. Malé SUV se zkrátka nezapře.
7. Peugeot 2008 - 86,40 %
Jen o pár setin lépe než Mokka skončil koncernový sourozenec, druhá generace Peugeotu 2008. Ten sice nemá nejlepší jízdní vlastnosti mezi hodnocenými auty, velice nadprůměrné (kombinace komfortu či řízení) podle řidičů ale ano. Vysokého hodnocení se dočkaly i vnější a vnitřní design.
Mokku francouzský lev o několik příček porazil jak prostorem vzadu, tak i velikostí kufru. Nicméně ani tady nejde o nějaké vysoce nadprůměrné hodnocení. Překvapivě nízké jsou provozní náklady a dobře je na tom - na rozdíl od dalších modelů značky - 2008 i poměrem ceny a nabízené hodnoty.
6. BMW řady 1 - 86,64 %
Na trhu už je sice nějakou chvíli čtvrtá generace BMW řady 1, do žebříčku se ale ještě protáhl předchůdce - ono současná generace staví na minulém třetím vydání, takže některé aspekty se asi nebudou tolik odlišovat. Majitele německý kompakt uhranul komfortem předních sedadel, protože žádné jiné auto z průzkumu nedostalo v této oblasti vyšší hodnocení.
Nepřekvapí i vysoké hodnocení jízdních vlastností, multimediálního systému i interiéru jako celku. Mezi nejlepšími se drží řada 1 i v otázkách kvality výroby a spolehlivosti. Naopak vnitřní prostor, hlavně velikost zavazadelníku, jsou terčem nesmlouvavé kritiky. A provozní náklady jsou také vyšší, než by řidičům bylo milejší. I tak je ale „jednička“ rovněž nejlepším rodinným autem.
5. Opel Frontera - 86,86 %
Opel, v tomto případě přeznačený na Vauxhall, se ve Velké Británii těší popularitě jak prodejní, tak zjevně i vlastnické. Mezi nejlepší pětku totiž pronikly hned dva její modely, prvním je SUV Frontera uvedené před dvěma lety. Vnitřní prostor a praktičnost jsou podle majitelů asi nejsilnější stránkou modelu, především pak jeho zavazadlový prostor.
Celkově druhé nejvyšší skóre si SUV připsalo za prostor na zadních sedadlech a třetí nejvyšší hodnocení ze všech si odvezlo za komfort předních sedadel. Vysoko na žebříčku kvalit Frontery stojí i jízdní vlastnosti, spotřeba a celkové provozní náklady.
Jenže téměř u dna žebříčku se Frontera ocitla hned v několika ukazatelích. Téměř nejhorší byla v otázce spolehlivosti, jen o chloupek výše v kvalitě zpracování a majitele vůbec netěší ani funkčnost audiosystému. I tak je ale Frontera podle hodnocení nejlepším malým SUV letošního roku.
4. Ford Kuga - 87,30 %
Dalším i v Česku velmi populárním modelem je třetí generace Fordu Kuga. Vysokého hodnocení se dočkal praktický interiér s dostatkem místa vpředu i vzadu, navíc i s nadprůměrným výhledem z obou řad sedadel. Kromě toho pochvalu si vysloužila i velikost kufru. Až na kvalitu jízdy pak Kuga nadchla i jízdními vlastnostmi, speciálně pak brzdami. Lepší má podle majitelů jen Mazda CX-30.
Najdou se samozřejmě i neduhy. Vnější design je spíše individuální estetická záležitost, ale kvalita interiéru pod průměrem všech aut už nikoliv. Vyšší jsou i provozní náklady.
3. Opel Grandland - 87,77 %
Ještě výše než Frontera se z Opelů (Vauxhallů) dokázala umístit druhá generace modelu Grandland. Mimo jiné také sourozenec Peugeotu 3008. S ním také sdílí kritiku mířící na pohonné ústrojí, majitelům se příliš nelíbí především podprůměrná akcelerace.
Jenže výraznější slabiny prý Grandland nemá. Naopak téměř nejlepší je auto v otázce vnitřního prostoru včetně kufru nebo prvků usnadňujících převoz dětí. Vedle spousty místa si majitelé pochvalují i nízké provozní náklady, snad s výjimkou vyšší spotřeby (a tím i nižšího dojezdu) elektrické verze. Celkově ale Opel zabodoval téměř ve všech kategoriích: má i nadprůměrný multimediální systém nebo bezpečnostní výbavu. A k tomu ještě podle majitelů i dobře vypadá. Celkově tedy třetí místo a také ocenění pro nejlepší středně velké SUV.
2. BMW řady 2 - 88,19 %
Příliš nepřekvapí, že na BMW majitelé hodnotí vysoko jízdní vlastnosti. Druhá generace řady 2 si ale vysloužila vysoké známky i za zvuk motoru a kvalitu interiéru. Vůbec nejlepší je ze všech hodnocených aut multimediální systém, stejně je na tom uživatelská přívětivost ovládání klimatizace a celkově dalších funkcí.
Také nepřekvapí, že kupé nezískalo tak vysoké hodnocení třeba za praktičnost a vnitřní prostor, především v otázce prvků usnadňujících převoz dětí, příliš se ale nelíbí ani vnější design. Nicméně úplný propadák není řada 2 nikde, takže celkově získala druhé místo i titul krále mezi kupé.
1. Tesla Model 3 - 88,55 %
Na automobilku Elona Muska se především kvůli osobě majitele snáší mnohdy oprávněná kritika. Jenže politické názory a činy majitele jsou jedna věc, kvalita aut jeho značky druhá. A Tesla ukazuje, že to druhé vyrábět umí. Elektrický pohon jí třeba zajistil maximálních 100 procent v hodnocení plynulosti pohonného ústrojí. Dodejme, že žádné jiné auto v žádné ani dílčí kategorii plné hodnocení nedostalo.
Dohromady Model 3 vyhrál devět celkových nebo dílčích kategorií a Tesla bodovala i tam, kde třeba dříve tápala. Řeč je o kvalitě zpracování a spolehlivosti. Kdysi byla na chvostu, teď patří mezi vůbec nejlepší. A superlativy pokračují třeba na adresu asistenčních systémů, ovládacích prvků (třebaže většina je integrovaná do dotykového displeje) nebo dojezdu: žádné elektrické auto nezískalo více bodů, byť oproti soupeřům se spalovacím motorem pořád něco málo na nejvyšší příčky chybí.
Co se moc nelíbí, je vnější design. A také brzdy by mohly být výrazně lepší. I tak to ale stačí na první místo a také titul pro nejlepší manažerské auto.
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