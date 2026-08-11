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Nové automobily

Radikální škrty mají zachránit Volkswagen. Okrajové modely to mají spočítané, které to budou?

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Restrukturalizace koncernu Volkswagen běží naplno a vedení hledá, jak ušetřit desítky miliard eur. Jednou z cest je radikální zeštíhlení portfolia, které VW naznačil už před měsícem. Německá média teď přišla s dalšími detaily, které budou německou automobilku zřejmě pořádně bolet.

Výroba Škody Peaq v Mladé Boleslavi, ilustrační foto.
Výroba Škody Peaq v Mladé Boleslavi, ilustrační foto.Foto: Škoda Auto
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Snížit počet modelových řad o polovinu, komplexitu modelové nabídky dokonce o 75 procent. To vše do roku 2030. Takový je plán, s nímž přišel šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume začátkem července, když odprezentoval restrukturalizační plán na ozdravení mamutí automobilky. Oborový magazín Automobilwoche teď přišel s dalšími informacemi, jež vyplývají z interních dokumentů, které získal.

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Například pro roky 2024 až 2028 se počítalo, že koncern investuje 180 miliard eur. Později částka pro roky 2026 až 2030 spadla na 160 miliard eur a teď už se mluví o investicích jen v řádu 130 miliard eur na budoucí pětileté období. To už je i pro tak velký koncern významná redukce investic.

Dotknout se má především okrajových modelů. Strategie Volkswagenu obsadit téměř každou skulinu na trhu se v zrcadle finančních problémů neukázala jako životaschopná. Finanční ředitel Arno Antlitz tak ve zmíněném interním dokumentu píše, že pozici hlavního inovátora si VW udrží jen tím, že sníží šířku své nabídky. Zjednodušit se mají i výrobní procesy a celkově více se má koncern zaměřit na to, co jeho zákazníci opravdu kupují.

Jakých aut by se redukce investic mohla dotknout, Automobilwoche nepíše, nicméně nabízí se různé variace typu SUV kupé, případně snížení počtu kombi či sedanů. Jistý je konec třeba otevřeného Volkswagenu T-Roc.

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Německý deník Bild přišel zhruba před měsícem také s interním seznamem modelů, které v rámci redukce nabídky mají skončit. Mezi nimi byla třeba Škoda Fabia, ale bez bližšího vysvětlení. Teoreticky by se mohlo jednat o to, že by malý hatchback nedostal přímého nástupce.

Šéf odborů a člen dozorčí rady Škody Auto Jaroslav Povšík pro Seznam Zprávy v polovině července uvedl, že Fabia je vzhledem k platformě MQB A0 pevně spojená i se Scalou a Kamiqem, nelze je tedy od sebe úplně oddělit. „Ano, tyto modely na bázi klasických spalovacích motorů budou odcházet, ale my uděláme vše pro to, aby to bylo co nejpozději,“ řekl Povšík.

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Přitom v blízké budoucnosti by všechny tři modely měly dostat elektrifikovaný mildhybridní pohon, který by jim měl pomoci s adaptací na přísnější emisní limity. Nepřímo by pak mohl Fabii nahradit v nabídce elektrický Epiq, čím dál silněji se spekuluje i o možnosti dovozu levného benzinového SUV Kylaq z Indie.

Dále seznam zveřejněný Bildem zahrnuje Volkswageny Jetta a Taos, prodávané mimo jiné v Severní Americe, Audi Q5 Sportback a Q6 Sportback e-tron (to by spadalo do teorie Automobilwoche o okrajových modelech) a Porsche Taycan, Cayenne Coupé a doposud nepředstaveného spalovacího nástupce řady 718. Vedení koncernu údajně po jediné generaci zařízne také elektrickou Cupru Raval.

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Vedle redukce modelového portfolia má náklady snížit i větší standardizace platforem, ještě intenzivnější sdílení dílů napříč koncernem i větší využívání umělé inteligence. Celé by to mělo nejen šetřit peníze, ale také urychlovat vývoj, což je jedna z disciplín, v níž Volkswagen výrazně zaostává za čínskou konkurencí. Ostatně třeba u chystané druhé generace Škody Karoq mluví zástupci značky otevřeně o zrychleném vývoji „čínskou rychlostí“.

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Nadále se také interně řeší využívání továren a otázka případného zavírání některých z nich. Rozhodnutí ale podle Automobilwoche doposud nepadlo. Pořád je tedy jednou z možností výroba původně čínských aut v některém závodě s nižším vytížením.

Zároveň se vzhledem k nižším nákladům na výrobu spekuluje i o tom, že by třeba výrobu příští generace elektrického Volkswagenu ID.4 mohla dostat na starost v jednom z českých závodů Škoda Auto. Koncern totiž bude upřednostňovat co nejnižší náklady a v tomto ohledu jsou závody v bývalém socialistickém bloku efektivnější než ty v Německu.

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