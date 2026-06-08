Putinova značka Aurus má nový model. Sešup do nicoty už nemohl být větší

Zatímco AvtoVAZ předvedl na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu Ladu Nivu s dotykovou obrazovkou, prezidentská značka Aurus dokázala, že umí vymyslet novou masku chladiče.
Také ruské automobilky mají své generální ředitele, například ten ze značky Aurus se jmenuje Andrej Pankov. A na ekonomickém fóru SPIEF, které tentokrát v Petrohradě „slavnostně zahájily“ ukrajinské drony nad místním přístavem, měl krátký proslov. Přítomní se z jeho úst dozvěděli, že nový model Senat 900 je určen pro vládní úředníky a že bude stát něco mezi osmi až dvanácti miliony rublů. A kdyby snad někdo nevěděl, kam tenhle velký sedan se splývavou zádí zařadit, dostalo se mu ujištění, že novinka jde ve šlépějích známých sovětských limuzín Čajka.
Nezasvěcencům se na okamžik mohlo zdát, že Aurus všem pochybovačům vytřel zrak. Ještě v březnu automobilka posílala zaměstnance na neplacenou dovolenou, aby se jen o tři měsíce později vytasila se zbrusu novým modelem, který má pod kapotou vidlicový šestiválec s výkonem 326 koní a jehož podvozek je standardně vybaven vzduchovým pérováním.
Ve skutečnosti však Aurus, vlastněný „skupinou soukromých investorů“, nyní zcela rezignoval na vlastní vývoj. Místo toho se rozhodl v bývalé továrně Toyoty v Petrohradě montovat čínská auta Hongqi H9 pod vlastní značkou. Aby toho nebylo málo, Aurus už napříště nebude Aurus, přejmenuje se a nově si bude říkat jednoduše Senat.
Celý příběh této trochu záhadné automobilky tedy dostává typicky ruskou tečku. Před osmi lety vznikla jen proto, že Vladimir Putin už dál nechtěl jezdit v mercedesech. A skutečně se jí s pomocí západních součástek podařilo v krátké době postavit hned dva modely, v obou případech nepokrytě inspirované vozy Rolls-Royce, alespoň pokud jde o design.
Jenže po roce 2022 bylo pro Aurus čím dál těžší sehnat ke stavbě auta nedostatkové západní součástky, většina z nich byla zatížena sankcemi a dovoz přes prostředníky kusovou výrobu neúměrně prodražoval. Kolik aut od té doby vzniklo, není známo, některé zdroje uvádějí až desítky kusů ročně.
U nového Senatu 900, který je věrnou kopií čínské Rudé vlajky, nedostatek dílů nehrozí – což je v pátém roce „speciální vojenské operace“ nezpochybnitelná výhoda. A našlo by se dokonce i pár drobností, které jej od čínského protějšku odlišují: Upravená přední maska a přední nárazník, stejně tak i jiné hlavní světlomety. Ruští úpravci si tentokrát dali práci i s výměnou loga na volantu, což u montáže čínských aut pod vlastní ruskou značkou není pravidlem.
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