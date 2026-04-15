Proč to nešlo hned? Omlazený Volkswagen ID.3 odstranil chyby, navigaci má jako 007

Na statickou premiéru prudce modernizované ID.3 jsme se s redakcí vypravili až na sever Německa do Hamburku. Ačkoliv na pohled nejde o úplně nové auto, ve skutečnosti jako by se stalo.
Listopad 2019, kdy vyjela první elektrická ID.3, byl posledním měsícem starého poklidného světa. Už za pár týdnů se začalo šuškat o podivné chorobě z čínského Wu-chanu, a když už se covid s velkým hřmotem přehnal, rozhodlo se pro změnu Rusko vybudovat nový světový řád.
Volkswagen do toho musel řešit čipovou krizi a také kritiku, protože jeho první čistě bateriový model nebyl bez chyb. Stručně řečeno, ID.3 neměl od začátku na růžích ustláno.
Laciné plasty, zamrzající software, společná tlačítka pro přední a zadní okna nebo hlasitost rádia ovládaná v noci neviditelným slidem, to všechno byla vděčná potrava pro každého testera. Nálepky, že tohle není ten starý dobrý volkswagen, kam stačí usednout a hned je všechno jasné, se elektrický pionýr nikdy úplně nezbavil.
Když teď nový šéf koncernového designu Andreas Mindt v nenápadné budově hamburských doků mluví o modernizované podobě ID.3, nezapomene zdůraznit, že vše, co řidiče obklopuje, je z měkčených materiálů. Auto má konečně také čtveřici ovladačů na okna, otočný knoflík na ztlumení rádia i nový software. Je to zkrátka opět „True Volkswagen“, jak nazývá novou modelovou kampaň složenou z aut, která se snaží navázat na to nejlepší z minulosti. Další už jsou připravená na startu, značka se ale rozhodla jejich premiéry rozložit postupně do příštích měsíců.
Ačkoliv teď ID.3 získalo přídomek Neo, své typické tvary si zachovalo. Ke změně výrazu si pomohlo jiným tvarem reflektorů a světelnou lištou táhnoucí se přes celou šířku přídě, rozkročenější figuru mají zajistit vertikální otvory pro přívod vzduchu k brzdám, zasazené až na samý okraj předního nárazníku.
A pak jsou tu také technické novinky. ID.3 dokáže nově ze své zásuvky napájet jiné spotřebiče, jeho baterka tedy může sloužit jako obří powerbanka. Auto umí také zcela zastavit pouhým sundáním nohy z plynového pedálu, funkce one pedal je pohodlná zejména při jízdě ve městě. A s městským prostředím souvisí i nová schopnost auta rozpoznat na semaforu červenou a bez asistence řidiče před ní zastavit.
Volkswagen ID.3 Neo: Baterie a dobíjení
Volitelný motor a kapacita baterie:
125 kW (170 k) s baterií 50 kWh (netto)
140 kW (190 k) s baterií 58 kWh (netto)
170 kW (231 k) s baterií 79 kWh (netto)
Dobíjecí výkon:
Baterie 50 a 58 kWh: 11 kW (AC), 105 kW (DC)
Baterie 79 kWh: 11 kW (AC), 183 kW (DC)
Všechno to jsou ale věci, které jsme při statické premiéře vyzkoušet nemohli. Možná i proto nás nejvíce zaujala možnost přenastavit obě digitální obrazovky do stylu 70. let, a to včetně mapových podkladů. O těch si ve skutečnosti motoristé v 70. letech mohli jenom nechat zdát. Simulace obrazu, který jako by pocházel ze staré elektronkové obrazovky, je však natolik přirozená, že člověk o existenci historické navigace vůbec nepochybuje. Ostatně James Bond měl podobnou v Aston Martinu už v 60. letech, tak proč do toho zbytečně šťourat.
Běžné laky zastupuje u ID.3 Neo šedá Moonstone a z minulosti dobře známá červená Tornado: v jejím případě jde o zářivý odstín červené bez vínových podtónů. Metalíz je celkem pět, modrá Norwegian Sea, černá Grenadil, bílá Glacier, stříbrná Scale a olivově tmavá zelená.
Baterie v podlaze mohou být ve třech velikostech, od 50 do 79 kWh, přičemž čas potřebný k doplnění energie se u nich liší jen nepatrně – z 10 do 80 procent by to všechny měly stihnout mezi 26 až 29 minutami.
Předprodej ID.3 Neo odstartuje v Česku koncem dubna, kdy automobilka zveřejní i ceník. První auta dorazí k zákazníkům v červenci.
