Proč je toto auto miláček Čechů i světa? Nová Toyota RAV4 má nečekaně dlouhou záruku

Jsou auta, která v očích zákazníků nestárnou, a takovým případem je i Toyota RAV4. Ačkoliv byla loni výběhovým modelem, zvládla se stát nejprodávanějším novým autem na světě. Při uvedení šesté generace jsme se tak snažili zjistit, čím japonské SUV dokázalo pobláznit nejen celý svět, ale i Česko. Vyjma Corolly není žádná Toyota populárnější.
Celosvětově přes milion kusů, z toho skoro 2,9 tisíce v Česku. Toyota RAV4 byla loni prodejně mimořádně úspěšná, a to navzdory loučení páté generace, pro niž to byl poslední prodejní rok. Vždyť na trh přijela už v roce 2019, přičemž za tu dobu se měnila spíše v detailech. Lekce dlouhověkosti by japonské SUV mohlo vyučovat. A těží z nich i nová šestá generace.
Ta vyměnila vnější design, který je teď o něco dynamičtější a připomíná zbytek nabídky. Toyota hlásá inspiraci žralokem kladivounem, ta je viditelná především v přední části. Karoserie je rovněž o něco hranatější, jenže celkový koncept RAV4 se nemění.
Někteří rivalové přijíždějí se třemi řadami sedadel, Japonci zůstávají věrní pětimístnému uspořádání. Výrazný nárůst velikosti? Ani to se RAV4 netýká: šestá generace je dokonce úplně stejně velká jako předchůdce. Na délku má 4600 mm, na šířku 1855 mm, na výšku 1680 mm a mezi nápravami 2690 mm.
Na zadních sedadlech je tak místa pořád hodně; před koleny i nad hlavou. Chodidla navíc zasunete pod přední sedačku, sedák vzadu zase slušně podepírá stehna. Jen kufr se o něco zmenšil a v případě hybridu má standardních 514 litrů a u plug-in hybridu je to 446 litrů. Sklopením sedadel vznikne rovná plocha.
Mnoha úprav se dočkaly použité motory. Asi už jste se dovtípili, že RAV4 bude k dispozici jako hybrid a plug-in hybrid. Obě verze mají 2,5litrový benzinový atmosférický čtyřválec, který mezigeneračně trochu zeslábl na 105 kW (posílily ale elektromotory). Obě verze pak budou v nabídce s pohonem předních nebo všech kol. Předokolka u dobíjecího hybridu přitom slaví premiéru.
Ono těch premiér je více, protože třeba baterka v útrobách se zvětšila téměř o třetinu na 22,7 kWh, takže SUV ujede jen na elektřinu až 137 kilometrů. Nabíjení navíc bude poprvé možné i u rychlonabíječek, RAV4 zvládá až 50 kW a z 10 na 80 procent se tak dostane za půl hodiny. Zrychlilo se i domácí nabíjení a ze 6,6 je standardně nyní 11 kW, takže plné nabití zabere tři hodiny.
Plug-in hybrid s pohonem předních kol má celkový výkon 200 kW a s pohonem všech kol díky dodatečnému elektromotoru vzadu 227 kW. Na silnicích v okolí Malagy, kde jsme auto zkoušeli poprvé, přitom plug-in hybridní čtyřkolka dynamicky příjemně překvapila (papírově zrychluje na 100 km/h za 5,8 vteřiny). Rozjezdy obstarává elektromotor, který se hlavně ve městě a na okreskách také stará primárně o pohon. Do té doby, než mu dojde energie, pak se zapojí i spalovací agregát.
Celé ústrojí umí fungovat v několika jízdních režimech, mimo jiné spoluprací s cloudovou navigací a dokáže ušetřit elektřinu, aby pak v nízkoemisních zónách – pokud se do nich auto podle navigace chystá – mohlo SUV jezdit jen na elektřinu. To se nicméně českého trhu, vzhledem k absenci nízkoemisních zón, netýká.
Řidič sám může jako jeden z jízdních režimů zvolit uchování elektřiny na později, může si ale vynutit i plně elektrickou jízdu, případně nechat rozdělení na automatice podle stylu jízdy. Spalovací motor také umí pracovat jako generátor energie.
Protože testovací trasa vedla převážně mimo dálnice a pohon jsme nechali v automatickém režimu, využívala RAV4 až na opravdu malé procento při prudší akceleraci jen elektrický pohon. A to i když jsme jezdili po připravené terénní vložce. Šlo sice spíše o šotolinovou cestu s několika stoupáními nebo lehčím křížením náprav, nicméně zadní elektromotor se v těchto situacích ukázal být více než užitečným pomocníkem.
Klasický hybrid, původem z minulé generace, nicméně přepracovaný dle aktuálních emisních norem, ve svých útrobách vozí baterii s kapacitou 1,09 kWh a i u ní si lze v nízké rychlosti vynutit jízdu čistě na elektřinu. Jen nebude mít příliš dlouhého trvání. Hlavní výhodou pohonu je kromě plynulých elektrických rozjezdů především spotřeba. Ve městě či při nižší zátěži totiž umí elektromotor velmi šikovně pomáhat spalovacímu.
Papírově tak předokolka začíná na 5,2 l/100 km a čtyřkolka na 5,7 l/100 km. My jsme s předokolkou na 44kilometrové trase po městech a okreskách s výrazným převýšením dosáhli průměru 5,8 l/100 km.
Zatímco hybridní RAV4 s pohonem předních kol má celkem 136 kW, dodatečný elektromotor vzadu zvedne systémový výkon na 143 kW. Za 0 na 100 km/h SUV zrychluje za 8,0, respektive 7,7 vteřiny.
Podvozek je bez ohledu na pohon naladěný jako skvělý kompromis mezi komfortem a jistými jízdními vlastnostmi. Těm napomáhá i v porovnání s předchůdcem tužší karoserie. Ani při prudším průjezdu zatáčkami na tom RAV4 navzdory rozměrům i pohotovostní hmotnosti – ta začíná na 1625 kg u hybridní předokolky a končí u 1985 kg u plug-in hybridní čtyřkolky – není vůbec špatně.
Kdo chce přece jen trochu sportovnější svezení, měl by zvolit provedení GR Sport mimo jiné se zesílenou výztuhou zadního zavěšení, jinak naladěným elektronickým posilovačem řízení nebo tlumiči se zvýšenou tlumicí silou. Na jízdě je to znát, auto je pocitově tužší a na silnici lépe sedí.
Interiér, jinak asi místo největších změn, těží z nové soustavy obrazovek: před řidičem jsou 12,3palcové budíky, centrálně pak dokonce 12,9palcový displej. Volant je posazený o 40 mm níže než u předchůdce, pozici za ním ale najdete rychle. Navíc Japonci upustili od konceptu z Priusu nebo bZ4X s výše posazeným malým displejem budíků.
Přístrojový štít navíc umí promítat obraz z navigace, která je standardní výbavou všech verzí šesté RAV4. Navigace je online, přičemž aktualizace jsou bezplatné na deset let. Nový je software multimediálního systému, slavící u Toyoty premiéru. Má rychlejší odezvu, je intuitivnější a nabízí i větší paměť. Poprvé pak nabídne model japonské automobilky vestavěný přehrávač Spotify. Na rok bude zdarma, pak se bude za pokročilý balíček online služeb, jehož je součástí, platit 249 korun měsíčně.
Výbava Toyota RAV4
Základní výbava Comfort obsahuje automatickou dvouzónovou klimatizaci, multimediální systém s 12,9palcovou obrazovkou, navigací a rádiem se šesti reproduktory, digitální budíky, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, bezklíčové odemykání a startování, kožený volant, elektrické sedadlo řidiče, sledování mrtvých úhlů, upozornění na dopravu při couvání, elektrické víko kufru, LED světla, střešní ližiny nebo 18palcová litá kola. Plug-in hybrid má ještě vyhřívaný volant.
Výbava Style přidává vyhřívaný volant, čelní sklo a trysky ostřikovačů, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla, elektrické sedadlo spolujezdce, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů nebo 20palcová litá kola.
Z výbavy Style pak vychází dvě provedení: GR Sport přihazuje exteriérové doplňky karoserie, sportovní sedadla (ovšem bez ventilace) či volant, audio JBL s devíti reproduktory, průhledový displej, střešní okno, 360stupňovou kameru a u plug-in hybridu DC nabíjení. Executive naopak přidává průhledový displej, 360stupňovou kameru, automatické parkování, audio JBL s devíti reproduktory, Matrix LED přední světla, vyhřívaná zadní sedadla, kožené čalounění nebo panoramatickou střechu.
Dealeři v Česku už na šestou Toyotu RAV4 přijímají objednávky. První hybridní auta přijedou v dubnu, v srpnu budou následovat plug-in hybridy s pohonem všech kol a v lednu příštího roku plug-in hybridy s pohonem předních kol. Většina aut jsou zpočátku zákaznické objednávky, na sklad nejde nic.
Cena startuje na 1 090 000 korunách u hybridní předokolky, což je o 25 100 korun více než u předchůdce. Toyota nicméně přidala spoustu výbavy včetně elektrického kufru, sledování mrtvých úhlů nebo upozornění na dopravu při couvání.
Ceník – Toyota RAV4
Comfort
Style
GR Sport
Executive
2.5 Hybrid / 136 kW
1 090 000 Kč
1 240 000 Kč
—
1 340 00 Kč
2.5 Hybrid AWD / 143 kW
1 160 000 Kč
1 310 000 Kč
1 410 00 Kč
1 410 00 Kč
2.5 PHEV / 200 kW
1 230 000 Kč
1 380 000 Kč
—
1 480 000 Kč
2.5 PHEV AWD / 227 kW
1 300 000 Kč
1 450 000 Kč
1 550 000 Kč
1 550 000 Kč
Nejlevnější hybridní čtyřkolka stojí 1,16 milionu korun. Plug-in hybrid začíná na 1,23 milionu, jako čtyřkolka pak na 1,3 milionu korun. České zastoupení značky přitom nabádá zájemce, aby s objednávkou neváhali. Alokace, zejména hybridu, pro rok 2026 už jsou téměř vyprodané a minimálně na začátku prodeje ani nepůjdou auta na sklad. Mělo by jít o zákaznické vozy.
S dostupností souvisí i záruka, kde má RAV4 také jedno konkurenční eso. Standardní na auto je na tři roky nebo 100 tisíc km, pohon je krytý zárukou na pět let nebo 100 tisíc km, stejně jako baterie. Ovšem při dodržování každoročního servisu akumulátoru a za minimální příplatek v řádu stokorun je dostupná prodloužená záruka na baterii v délce deseti let nebo až milionu kilometrů.
