Premiéra SUV, která zajišťují Mercedes-Benzu úspěch. Prohlédli jsme si naživo GLE a GLS

Mercedes-Benz přichází s modernizovanými SUV modely GLE a GLS, které posouvají luxusní SUV zase o kus dál. Jak působí naživo, co všechno se změnilo a proč nejde jen o běžný facelift?
SUV modely GLE a GLS jsou pro Mercedes-Benz naprosto zásadní. I když šéf prodejů v německé automobilce Mathias Geisen nechce prozradit konkrétní čísla, přiznává jasně: „Ano, jsou to bezesporu naše nejziskovější auta, a proto nám na pokračování jejich úspěchu záleží,“ dodává v debatě s novináři po oficiální premiéře.
Proto je v pořadí druhý, ale tentokrát opravdu velmi rozsáhlý facelift těchto modelů tak důležitý.
Slavnostní ceremoniál se konal posledního března přímo v továrně Mercedesu u americké Tuscaloosy, a to při příležitosti vyrobení v pořadí už pětimiliontého SUV, které sjelo ze zdejší linky. Závod značka postavila před 30 lety a pustila zde výrobu tehdy prvního SUV, třídy M.
V Tuscaloose se vyrábí pouze SUV modely, aktuálně GLE, GLE Coupé a GLS. Vedle toho také elektrické varianty EQE a EQS. V plánu je tu také montovat americká verzi jednoho z nejúspěšnějších vozů, modelu GLC.
Začátky Mercedesu v USA
Letos Mercedes-Benz slaví 140 let od chvíle, kdy Carl Benz a Gottlieb Daimler změnili svět svými vynálezy, které předznamenaly vznik spalovacího automobilu. Právě Benz Paten-Motortwagen je oficiálně považován za moderní automobil se spalovacím motorem, nikoliv motorizovaný kočár, který získal patent a navíc se obchodně uchytil.
Pouhé dva roky poté, v roce 1988, se americký výrobce pian William Steinway spojil s Gottliebem Daimlerem a založili společnost Daimler Motor Company na Long Island City v New Yorku. Společnost, kterou dnes známe jako Mercedes-Benz, byla prvním zahraničním výrobcem aut, která se usadila ve Spojených státech. Závod v Tuscaloose byl první továrnou, kterou Mercedes-Benz postavil mimo domácí Německo.
Vazby na americký průmysl jsou silné, pro značku jde o druhý světový trh v žebříčku prodejů po Číně.
Dnes pracuje v odvětvích spojených s automobilovým průmyslem více než 11 milionů Američanů. Tento sektor přispívá 5,4 % k americkému HDP. A v zemi s více než 237 miliony řidičů s řidičským průkazem a největší a nejrozsáhlejší silniční sítí na světě jsou auta součástí každodenního života.
Co je na GLE a GLS nového
Ač to tak možná nevypadá, automobilka se chlubí, že na novinkách změnila 3000 dílů. Snahou je udržet si prestiž v segmentu prémiových vozů. Vozy prošly rozsáhlou proměnou v řadě oblastí, od designu přes techniku až po software a interiér.
Začněme u exteriéru, facelift přinesl přepracovanou přední část s výraznější mřížkou chladiče a novými LED světlomety, které používají techniku micro‑LED pro vyšší jas, kdy světlomety dostaly větší světelné pole i složitější grafiku a celkově působí modernější a výrazněji identifikovatelně jako Mercedes. Zadní světla mají výrazný motiv hvězdic, který vizuálně spojuje SUV s nejnovější designovým jazykem značky.
Interiér se dočkal zásadních změn směrem k digitálním technologiím. Novinkou je pokročilý systém MB.OS a velká digitální plocha MBUX Superscreen, která integruje několik displejů pod jedním sklem, dostal také vylepšené materiály.
Pod kapotou a na podvozku se rovněž upravovalo, motorová nabídka splňuje přísnější emisní normy, agregáty jsou elektrifikované – od vznětových a zážehových šestiválců až po silný osmiválec s výkonem 537 koní a točivým momentem 750 Nm.
Na variantě z dílen Mercedes-AMG zaujmou kola. „Jde o novinku, kterou nabízíme nejprve právě s tímto modelem. Specifický design středu se objeví na 22palcových disích, u jiných rozměrů k dispozici zatím není,“ říká technický inženýr Steffen Nowack z Mercedes-AMG.
Důvod je podle něj především konstrukční a designový. „Design kola je definován paprsky, ale také středem. Naši designéři tedy zvolili různá řešení. Jde o kované ráfky, nikoli slitinu hliníku,“ upřesnil.
Zásadní novinky se ale odehrávají především pod kapotou. „Evropané to už znají, ale my vůbec poprvé představujeme GLE plug-in hybrid pro Američany. A je to skutečně použitelný hybrid,“ zdůraznil s tím, že elektrický dojezd se zvedl na 106 kilometrů, což umožňuje každodenní jízdu čistě na elektřinu.
Ve srovnání s předchozí generací jde podle něj o znatelný posun: „Je agilnější. Má větší výkon a soustředíme se také na odpružení a všechny pohonné systémy, které k tomu patří.“
Právě jízdní vlastnosti byly jedním z hlavních cílů vývoje. „Nejvíce jsme u GLE a GLS zapracovali na širším rozpětí mezi komfortem a sportovností. Máme zcela nový systém ESP a nové programy pro pohon všech kol,“ vysvětluje produktový manažer vrcholných SUV modelů Rahman Tasdemir. Výsledkem má být i lepší dynamika.
Velkou roli hrály také emisní normy. „Řadový šestiválcový motor jsme přepracovali, aby splňoval normu Euro 7,“ uvedl Tasdemir a dodal, že právě kombinace vyššího výkonu a přísnějších emisí byla jednou z hlavních výzev.
Zajímavé rozdíly pak panují mezi jednotlivými trhy. Například výrazná osvětlená hvězda na kapotě u modelu GLS a znak přímo v masce GLE zůstávají výsadou USA. „Evropský zákon nám to nedovoluje, což je škoda, máme na to pozitivní ohlasy,“ vysvětluje Tasdemir, zatímco evropské modely se liší i detaily ve světelné grafice, například modrými prvky v předních světlometech.
„Jsme ale především rádi, že můžeme pro GLE nabídnout motor V8 s větším výkonem,“ říká manažer.
Důležité přitom je, že automobilka nepřestává sázet na širokou nabídku. „Věříme, že každý motor, který máme v ceníku pro GLE i GLS, si umí najít svého kupce. Různé trhy mají různé požadavky a očekávání, proto nabízíme vše, co zákazníci chtějí,“ vysvětluje s tím, že například v USA jsou velmi populární silnější šestiválec a osmiválec, zatímco v Evropě dominují právě naftové šestiválcové jednotky a plug-in hybrid.
Jednou z technologicky nejzajímavějších novinek je ale podvozek. „Máme nový systém odpružení. Funguje s E-Active Body Control a Airmatic a dokáže díky datům upravit nastavení podvozku ještě před překážkami, například retardéry,“ říká.
Výsledkem je podle něj výrazně plynulejší a komfortnější jízda. Systém je dostupný jako volitelná výbava, přičemž standard se liší podle modelu – GLS má vzduchové odpružení už v základu, zatímco u GLE je za příplatek.
Rozdíly mezi jednotlivými trhy pak zůstávají i nadále důležité. V USA je u GLS velmi populární konfigurace 2+2+2.
GLS je ostatně prodejně úspěšné i na českém trhu. „Díky oblibě tohoto prémiového SUV se Česko dlouhodobě řadí v prodejích mezi top 10 celosvětových trhů,“ libuje si tiskový mluvčí českého zastoupení Josef Hlávka. Aktuální GLS přitom startuje na částce necelých 3,3 milionu korun.
Ceny pro modernizovanou variantu ale ještě nevyly zveřejněny. „Ještě nemáme konkrétní termín, kdy se otevřou objednávky pro nové verze obou modelů, nicméně v plánu jsou ve druhé polovině tohoto roku,“ uzavírá Hlávka.
