Překvapení už příští rok. Škodu radikální škrty míjejí, její budoucnost může konkurence závidět

Škoda Auto se v posledních letech vypracovala v jednu z nejdůležitějších součástí koncernu Volkswagen, která mu navíc vydělává víc než třeba Porsche. Aby však pozice udržela, musí neustále přinášet novinky a omlazovat své portfolio. Letošní rok byl bohatý zejména na elektromobily, jak ale dokazují zdroje německého magazínu Automobilwoche, Epiqem a Peaqem modelová ofenziva značky rozhodně nekončí.
Jakkoliv mohla opatrná strategie kolem spalovacích motorů před pár lety působit až zbytečně bojácně, dnes z ní Škoda těží naplno. Silnými prodeji aut jako Octavia, Karoq nebo Kodiaq v Mladé Boleslavi umně vykrývají zatím nižší marže na elektromobilech. Ne snad, že by se v tomto segmentu značce s okřídleným šípem nedařilo: Elroq i Enyaq jsou evropské bestsellery, novinky Epiq a Peaq k tomu rozhodně mají nakročeno.
Ale výraznější zisky čistě z elektrických aut přinese podle dřívějších vyjádření až nejdražší modely značky Peaq. Dohromady to ale funguje náramně a marži přes osm procent české automobilce závidí i Audi nebo Porsche. I letos Škodovka míří k prodeji přes milion aut a dostane se mezi tři nejprodávanější značky v Evropě. K tomu navíc nemusí řešit koncernové problémy se zavíráním továren a nejspíše ani rušením modelových řad.
Německý magazín Automobilwoche teď přišel s jízdním řádem Škody pro další čtyři roky, který by měl získané pozice minimálně udržet. A pár překvapení byste v něm našli. Třeba elektrické modely Elroq a Enyaq podle něj čeká už v příštím roce další modernizace. Jak rozsáhlá, zdroje magazínu neuvádějí.
Dá se očekávat, že se vizuálně pokusí Škoda elektrickou dvojici více sjednotit s Epiqem a Peaqem. Technické změny jsou otázkou, protože Elroq s Enyaqem dostaly letos třeba nový software infotainmentu, funkci V2L nebo možnost ovládání jedním pedálem. Pod kapotu navíc přibyla možnost příplatku za frunk.
Příští rok také dostane další modernizaci bestseller Octavia. Letos se pod její kapotu nastěhoval nový koncernový hybrid založený na benzinové patnáctistovce s výkonem 100 nebo 125 kW, příští rok ho doplní i další vizuální změny. A jak psalo mimo jiné i Aktuálně.cz už dříve, Octavia by mohla právě na úkor hybridů přijít o naftové motory. Naopak dnes už bývalý šéf značky Klaus Zellmer v červnu potvrdil, že se vrátí verze s plug-in hybridním pohonem a elektrickým dojezdem kolem 100 kilometrů.
Rok 2028 bude rokem druhé generace Karoqu, která původně vůbec neměla vzniknout. Okolnosti, mimo jiné zpomalení prodejů aut se spalovacími motory, ale Škodu přesvědčily, že objemový bestseller ještě neskončí. S Kamiqem a Kodiaqem patří k prodejnímu jádru značky.
Šéf technického vývoje Škody Johannes Neft se už dříve vyjádřil, že vývoj auta probíhá „čínskou rychlostí“, tedy ve větším tempu, než bývalo běžné. Mezi prvním návrhem a hotovým autem mají být jen tři roky, dříve to přitom byly čtyři roky. Technika nikoho nepřekvapí, půjde o platformu MQB Evo a pod kapotou se objeví známé spalovací motory pravděpodobně včetně nového hybridu a vylepšeného plug-in hybridu.
Kromě Karoqu za dva roky přijede i modernizace Kodiaqu. Dá se očekávat, že obě SUV budou mít spoustu prvků z jazyka Modern Solid, který zatím značka uplatňuje jen u elektrických modelů.
Vizuálně je v roce 2029 dostane i omlazená Fabia (tady se přitom Automobilwoche trochu rozchází s dřívějšími zákulisními informacemi, podle nichž měla modernizace nejmenší škodovky přijet už příští rok). U ní také dojde k zavedení benzinových mildhybridů, které by se měly objevit i u technicky příbuzných modelů Scala a Kamiq.
Automobilka by si toto trio v nabídce ráda podržela možná i po roce 2030 – dříve se mluvilo až o roku 2034 –, podobně jako stávající Octavii nebo Kodiaq. Nejistá situace kolem konce spalovacích motorů nutí značky využívat již existující populární modely na maximum, protože vývoj úplně nových generací nedává v nejisté době smysl.
Naopak Superb se v jízdním řádu Automobilwoche neobjevuje. U něj to Němci vysvětlují nejistou budoucností, protože segment sedanů a kombi vyšší střední třídy prodejně dlouhodobě padá. A protože v roce 2030 se má objevit elektrické kombi – sériová verze konceptu Vision O na platformě SSP –, které velikostně zapadne někam mezi Octavii a Superb, mohlo by se stát, že právě Superb z nabídky Škody vypadne.
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