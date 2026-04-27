Poslední Volkswagen s Kabaňovým podpisem. Zvláštní liftback znáte i z Evropy

Před více než rokem vyměnil Jozef Kabaň Volkswagen za mamutí čínský koncern SAIC, jeho rukopis je ale na německých autech vidět dodnes. Dokonce tak moc, že teprve před pár dny se objevil poslední VW, na který měl slovenský designér vliv. Liftback ID. Unyx 07 navíc sice v Evropě nepotkáte, bude ale i tak až nebezpečně povědomý.
V Pekingu se v těchto dnech koná největší autosalon na světě s téměř 1500 vystavenými auty. A hned na dvou na sobě nezávislých stáncích je vidět rukopis slovenského designéra Jozefa Kabaně. Zatímco značky čínského státního koncernu SAIC, kam spadá mimo jiné i MG, kde Kabaň aktuálně působí na pozici viceprezidenta pro design, ukazuje první auta s jeho vlivem, na stánku Volkswagenu je naopak vidět poslední model, pod nímž je alespoň částečně podepsaný.
Na liftbacku ID. Unyx 07 je přitom jiný designový rukopis hodně vidět. Oproti dalším novým elektromobilům, které Volkswagen na pekingské přehlídce představil, totiž působí úplně odlišně. Není hranatý jako velké SUV ID. Era 9X nebo kompaktní elektrické SUV ID. Aura T6, ani tolik výstřední jako SUV ID. Unyx 08. Jinak také první Volkswagen vzešlý ze spolupráce s Xpengem.
ID. Unyx 07 totiž vychází ještě z předchozí designového stylu německé automobilky, který reprezentuje model ID. Unyx 06 (a prodejně není příliš úspěšný, za posledního půl roku si ho koupilo necelých 5,5 tisíce zákazníků): SUV, které je v Evropě známé jako Cupra Tavascan. Hodně nadneseně je tak „poslední Kabaňův Volkswagen“ takovým Tavascanem liftback.
Přední světla na rozdíl od dalších elektromobilů VW nejsou moderně rozdělená, ale moduly pro dálkové, potkávací i denní svícení mají v jediném světlometu. Vpředu nechybí podsvícená lišta mezi nimi, vzadu kromě lišty mezi světly svítí i logo. Auto má zatím vysouvací kliky dveří, tomu ale nová čínská bezpečnostní legislativa brzy udělá přítrž. Německá automobilka je nicméně na tu chvíli připravená.
S délkou 4853 mm a rozvorem náprav 2826 mm je ID. Unyx 07 zhruba o 10 cm kratší než evropský elektrický liftback ID. 7. Zároveň je ale větší než zmíněné SUV ID. Unyx 06. Kufr má přitom až 1580 litrů po sklopení zadních sedadel.
Základem je samozřejmě platforma MEB, ačkoliv na konkrétní technická data byl Volkswagen zatím docela skoupý. Jisté je, že o pohon se stará jediný elektromotor se 170 kW pohánějící zadní kola. Podle dostupných informací vozí auto v útrobách 59,9kWh LFP baterii, která mu v čínském testovacím cyklu dává dojezd 558 kilometrů. Tady je nutné dodat, že oproti evropskému cyklu WLTP je ten čínský výrazně benevolentnější a auta v něm dosahují mnohem lepších hodnot dojezdu.
Zajímavý je kromě exteriéru i interiér vozu. Ani ne tak designem, ale spíše softwarovou platformou. Na ní totiž Volkswagen spolupracuje s Xpengem a ID. Unyx 07 má být jedním z prvních modelů německé značky, který ji dostane. Napravit má hlavně často kritizované věci jako horší odezvu displeje, nelogické uspořádání funkcí a především pomalé updaty. Nový software má přinést aktualizace vzduchem, umí také spolupracovat s navigací, což se propíše do fungování autonomního řízení. VW deklaruje úroveň 2 z pěti možných.
Evropské oko pak zaujme i nový volant, který se nápadně podobá řešení z omlazeného typu ID.3 Neo a který postupně dostanou všechny nové modely VW. Jinak ale rozvržení s velkou centrální obrazovkou a menším displejem před řidičem, který ale není na sloupku řízení, nepřekvapí. Stejně jako třetí obrazovka před spolujezdcem, ta je teď v Číně velkým trendem. Kdo ji nemá, jako by snad ani nebyl.
ID. Unyx 07 vyrábí Volkswagen v rámci svého podniku Anhui, který se zaměřuje na elektromobily a Němci jej vedou spolu s lokálním partnerem JAC. Dříve byly podíly rovnocenné, od roku 2020 ale drží VW 75 procent společného podniku. V městské prefektuře Che-fej pak kromě svých modelů vyrábí i zmíněnou Cupru Tavascan pro Evropu.
Jen o několik hal vedle stánku VW jsou pak k vidění i první střípky Kabaňova působení v koncernu SAIC (tady jen dodejme lehkou ironii, že SAIC je jedním z čínských partnerů VW). Už loni na podzim měla premiéru omlazená verze pětimetrového sedanu Roewe M7 DMH s plug-in hybridním pohonem, vedle na stánku MG pak stojí už i z Evropy známá omlazená verze MG4, která se bude v Česku prodávat s přídomkem Urban.
