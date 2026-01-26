Porážka Němců na jejich vlastní půdě. Škoda boduje i tam, kde to možná ani nečekala

Škoda má za sebou prodejně skvělý rok. Po delší době vyrobila přes milion aut a daří se jí především na největším evropském trhu v Německu. Stala se nejen nejprodávanější dováženou značkou, ale Octavia dokonce zvládla uzmout prvenství všem modelům Volkswagenu v jedné z ostře sledovaných kategorií.
Škoda dokázala předehnat Volkswagen na jeho vlastním hřišti. Ještě před pár lety by se to zdálo jako holý nesmysl, v roce 2025 nicméně při pohledu na firemní prodeje nových aut realita. Octavia uhranula Němce natolik, že si dokázala odvézt celoroční prvenství. Vyplývá to z dat společnosti Dataforce, která zveřejnil oborový magazín Automobilwoche.
„Vzestup Dacie, značky primárně mířící na soukromé zákazníky, a pokračující úspěch Škody nebo Cupry dokazuje, že firemní zákazníci začali více hledět na náklady,“ všímá si analytik Dataforce Benjamin Kibies.
Octavia s téměř 27 tisíci prodanými kusy porazila druhý Volkswagen Passat s 25 tisíci kusy a třetí Volkswagen Golf s podobným výsledkem. Do nejlepší desítky pak pronikly i další dvě škodovky: šestý Kodiaq a devátý Enyaq. U něj se můžeme chvíli zastavit, protože v celkových prodejích byl na tom prakticky stejně jako menší Elroq; obou se prodalo přes 25 tisíc kusů.
Jenže zatímco Elroq není ani mezi dvaceti nejprodávanějšími firemními auty, Enyaqů firmy nakoupily přes 15 tisíc kusů, tedy skoro 60 procent ze všech prodejů. To ukazuje, že menší z elektrických modelů Škoda Auto dokázal ve značné míře zaujmout i soukromé zákazníky: ti jich s určitostí nakoupili minimálně přes polovinu z celkového objemu.
A situace by mohla v letošním roce být pro Škodu ještě lepší, protože Němci od 1. ledna obnovili dotace na elektromobily. V závislosti na příjmu domácnosti a počtu dětí lze na nákup elektromobilu získat až šest tisíc eur.
„Dotace šest tisíc eur by mohla zvýšit roční prodeje Elroqu v Německu o patnáct až dvacet pět procent. Je to velká pomoc v řádu tisíců vozů navíc,“ řekl pro Hospodářské noviny před časem expert EY na automobilový sektor Petr Knap.
Letos pak Škoda přijde ještě s levnějším elektrickým SUV Epiq, to by prodejům elektrických modelů značky mohlo nejen v Německu ještě pomoci.
Navzdory prvnímu místu ale Octavia zaznamenala u firemních zákazníků meziroční propad o více než 25 procent. Další soupeři třeba jako VW Golf ale padali ještě více. Ztrátu mladoboleslavské automobilky navíc dokázaly zachránit další modely jako již zmíněný Kodiaq se skoro 44procentním nárůstem nebo Enyaq.
Mezi značkami tak skončila Škoda Auto druhá dokonce s meziročním tříprocentním růstem. 104 302 prodaných firemních aut se na jejich celkových prodejích podílelo asi 46 procenty.
Nejprodávanější značky u firemních zákazníků
Značka
Počet prodaných kusů
Meziroční změna
1.
Volkswagen
186 489
-2,3 %
2.
Škoda Auto
104 302
+3,0 %
3.
BMW
97 615
-0,4 %
4.
Mercedes-Benz
93 941
-8,5 %
5.
Audi
73 147
-0,8 %
6.
Opel
45 778
-26,9 %
7.
Ford
39 677
+11,2 %
8.
Cupra
33 111
+19,0 %
9.
Volvo
22 645
-10,2 %
10.
Toyota
21 343
-8,0 %
Je to vlastně trochu paradox, protože třeba v Česku se firemní klienti na prodejích Škody podíleli loni skoro 84 procenty. Může za to ale nastavení celého trhu, protože v Česku firmy kupují tři čtvrtiny všech nových aut.
V Německu to loni bylo 869 tisíc kusů z celkových 2,86 milionu. To znamená asi 30 procent. Nutno ale dodat, že Dataforce, na rozdíl od Svazu dovozců automobilů, ve svých statistikách zohledňuje kromě firemních a soukromých zákazníků zvlášť také autopůjčovny nebo vlastní registrace automobilek. I přesto ale soukromníci převažují s podílem 34 procent nad firemními zákazníky.
Meziročně firmy nakoupily o 4,6 procenta aut méně. Může za to slabší německá ekonomika, firmy tak více zvažují méně nutné investice jako třeba právě ty do vozového parku. Nebo také kupují zmiňované levnější modely. Ostatně Dacia rostla o nezanedbatelných 14,5 procenta a takový Citroën dokonce o 40 procent.
Navíc obnova firemního vozového parku přichází obvykle po třech až čtyřech letech, která ale teď připadají na koronavirovou pandemii, respektive roky s problémovými dodávkami polovodičů. Tehdy byly prodeje nižší, což se odráží i na současných číslech.
Z pohonů si nejvíce polepšily samozřejmě elektromobily o 38 procent a plug-in hybridy dokonce o 51 procent. Auta do zásuvky tak zaznamenala souhrnně podíl přes 40 procent. Naftové a benzinové motory naopak sčítají ztráty a dá se očekávat, že se zpřísňujícími se předpisy ohledně flotilových emisí CO2 bude propad spalovacích motorů pokračovat.
Navíc německá vláda dává na elektromobily firmám výhodné daňové odpočty. Automobilwoche si pak všímá, že už od září 2024 začaly automobilky, s orientací na dodávky pro rok 2025, zdražovat auta se spalovacími motory a naopak se objevilo mnohem více slev a výhodných leasingů na elektromobily. Do té doby byly naopak více zvýhodněné spalovací motory.
Ani to ale nepomohlo Tesle, která už druhý rok po sobě jen sčítá ztráty. Loni se propadla o 59 procent na necelých šest tisíc aut. Připomeňme, že už v roce 2024 se Tesla potýkala s 42procentním propadem. Žádná jiná značka si tolik nepohoršila, protože Opel a Kia, další poražení, loni zaznamenaly propad „jen“ o necelých 27 procent.
