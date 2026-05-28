Pohádka o zchudlých Rusech. Ve velkém kupují drahá zahraniční auta, hitem je i Škoda

Stará láska nerezaví a u Rusů a automobilů to platí dvojnásob. Životní úroveň obyvatel sice kvůli útoku na Ukrajinu klesla, zjevně ale ne tolik, jak by se dalo předpokládat. Levná domácí nebo čínská auta sice prodejním žebříčkům dominují, rychleji ale rostou paralelní dovozy známých zahraničních značek. A snad ani nemůže překvapit, že jednou z nejsilnějších je i Škoda Auto.
Loni na podzim vyšlo najevo, že Rusové sankcím a konci Škoda Auto navzdory nadále nacházejí způsoby, jak se k novým modelům s okřídleným šípem dostat. Třeba v roce 2024 se prodalo v celém Rusku přes 7200 nových aut Škoda a to rozhodně není malé číslo. Třebaže s počty před útokem na Ukrajinu se to srovnat nedá.
A že heslo „neopouštěj staré známé pro nové“ v případě zahraničních aut platí nadále, ukazují i aktuální čísla za první čtyři měsíce letošního roku. Přišel s nimi ředitel analytické firmy Avtostat Sergej Celikov na sociální síti Telegram. Jen Škoda Auto podle něj od ledna do dubna meziročně zvýšila své prodeje trojnásobně na 2677 nových osobních aut. Další stovky se do země dostaly jako ojetiny.
„Za zmínku stojí, že 95 procent nových vozů Škoda pochází z Číny,“ podotýká Celikov. Je to poněkud rozdíl oproti situaci, kterou i Aktuálně.cz popisovalo loni. Z ní vyplývalo, že velká část modelů s okřídleným šípem proudí do Ruska přes Kazachstán. Tam Škoda montuje svá auta ve spolupráci s lokálním partnerem Allur.
Automobilka se proti prodeji svých aut v Rusku samozřejmě vymezuje: „Škoda je odpovědná značka, která ctí zákony a další pravidla a plně se zavazuje k dodržování všech relevantních sankcí souvisejících s Ruskem. Společnost Škoda Auto přijala a i nadále bude přijímat veškerá nezbytná opatření k důslednému dodržování těchto pravidel. Škoda Auto nerealizuje export vozů do Ruska ani jej nijak nezprostředkovává,“ napsala redakci Aktuálně.cz mluvčí Ivana Povolná.
Značka podle ní kromě dovozu a výroby, obojí skončilo krátce po útoku na Ukrajinu na jaře roku 2022, také přerušila poskytování poprodejních služeb a servisu, včetně odpojení všech aftersales systémů i diagnostiky. „Servisní síť v Rusku už od počátku sankcí nedisponuje systémy pro aktualizaci softwaru vozů Škoda,“ uvedla Povolná.
Celikov na Telegramu dále uveřejnil i nejprodávanější modely Škody v Rusku: s 1789 kusy je to Superb, následují Karoq s 306 kusy, Kamiq s 286 kusy a Kodiaq se 183 kusy.
Oproti loňskému podzimu se nicméně významně snížil počet nových automobilů Škoda nabízených na inzertním portále Auto.ru. Jestliže tehdy jich bylo 831, v době psaní tohoto textu jich bylo jen 146. Významně ubylo především Kodiaqů druhé generace, které se montují právě v Kazachstánu. Těch je teď v nabídce 82 s cenami v přepočtu od 1,58 milionu korun.
Následuje třetí generace Superbu s 39 kusy, která se nadále vyrábí v Číně ve společném podniku s automobilkou SAIC. Tam ceny začínají na asi 673 tisících korunách. Netřeba dodávat, že i to je na ruský trh docela dost peněz, o Kodiaqu nemluvě.
Naopak jen dva kusy připadají na aktuální Superb, který se montuje v Kazachstánu, a jen čtyři auta spadají mezi Kodiaqy první generace montované nadále v Číně.
Čistě spekulativně je z poklesu nabízených modelů Škody patrné, že linka z Kazachstánu zřejmě citelně ochladla. Jestli však značka aktivně například rozvázala spolupráci s některými tamními partnery kvůli přeprodeji aut do Ruska, nicméně mluvčí Škoda Auto nijak nekomentovala.
Je také otázka, co bude s prodejem nových modelů Škoda v Rusku dál. Protože teď ještě zhruba do poloviny roku funguje prodej v Číně, nicméně už koncem března značka oznámila ukončení výroby v tamních závodech. Ještě nějakou dobu zřejmě budou existovat skladové zásoby i čínských prodejců ochotných do Ruska auta dodávat, i tyto kanály ale dříve nebo později vyschnou.
Škoda Auto ale zdaleka není jedinou kdysi populární zahraniční značkou v Rusku, která v prvních měsících roku 2026 utěšeně roste. Celikov totiž dále napsal, že bez ruských, běloruských a čínských značek se od ledna do dubna prodalo 53 400 nových aut, o 94 procent více než loni. Uvážíme-li, že vlastně až na výjimku v podobě korejského KGM, dříve SsangYongu, jsou to všechno auta dovážená paralelně, jde o významné číslo. Vždyť celkem se v Rusku za dané období prodalo 382 450 nových osobních aut.
Toyota je s 9703 prodanými auty nejoblíbenější takto dováženou značkou, a dokonce se dokázala dostat do absolutní prodejní desítky celého ruského trhu.
Za Toyotou následují Mazda, BMW, Volkswagen a Audi. V desítce je i zmíněná Škoda Auto, patnáct nejoblíbenějších zahraničních značek vykázalo meziroční nárůst prodejů. Skoro dvě třetiny aut se do Ruska dostaly přes Čínu, kde se vyrábějí. To je mimo jiné třeba důvod, proč poprvé za mnoho let Audi v prodejích překonalo Mercedes-Benz: 80 procent jich je z Číny, naopak až 85 procent Mercedesů putuje do Ruska přímo z Německa.
Ještě nedávno modelem s trojcípou hvězdou jezdil při oficiálních příležitostech i prezident Vladimir Putin.
Skoro unikátní je pak na sankcemi ověnčeném ruském trhu situace superluxusních značek. Rolls-Royce za první tři měsíce totiž zaznamenal 42 prodaných aut a především loni za celý rok rekordních 225 prodaných kusů. Bentley pak za čtyři měsíce roku 2026 zapsalo 65 prodaných aut a loni 198 prodaných kusů.
