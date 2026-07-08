Pád téměř na dno. Prohlédněte si auta, která Češi nechtějí, jsou mezi nimi i známá jména

Někomu se daří, jiný po letech hojnosti jen paběrkuje. Český trh s novými auty nadále ovládá Škoda Auto, na druhou pozici se vrátil Volkswagen a výrazněji se o slovo začaly hlásit i čínské značky. Existuje ale také odvrácená strana: modely, jejichž prodeje se za prvních šest měsíců propadly, často na méně než polovinu. O jaké modely nebyl takový zájem? Podívejte se do galerie.
Jak číst žebříček
Žebříček aut s největším procentuálním propadem prodejů vychází ze statistik Svazu dovozců automobilů. Aby se auto do žebříčku dostalo, a ten měl určitou vypovídající hodnotu, vybrali jsme modely, kterých se letos či loni za šest měsíců prodalo alespoň sto kusů.
Zároveň jsme vyřadili auta, která se přestala vyrábět. Loni na podzim skončila produkce Hyundai i10, Fordu Focus i Kie Ceed. U všech tří statistiky registrací uvádějí propady v řádu vysokých desítek procent, nebo jinak řečeno minimálně stovek prodaných kusů. Což je, vzhledem k tomu, že prodejci jsou u nich více než půlroku odkázaní jen na skladové zásoby, logické.
Zároveň je nutné zdůraznit, že třeba v případě Renaultu Clio nebo Toyoty RAV4 je úbytek skutečně významný, ale má své odůvodnění v generační výměně, která často znamená určitý krátkodobý výpadek dodávek, respektive čekání zákazníků na novou generaci. Blíže to případně specifikujeme u konkrétních modelů. Někdy tak mohutný propad nemusí znamenat nic zásadního a v následujícím pololetí se prodeje zase vrátí do normálu.
Jak číst žebříček
Žebříček aut s největším procentuálním propadem prodejů vychází ze statistik Svazu dovozců automobilů. Aby se auto do žebříčku dostalo, a ten měl určitou vypovídající hodnotu, vybrali jsme modely, kterých se letos či loni za šest měsíců prodalo alespoň sto kusů.
Zároveň jsme vyřadili auta, která se přestala vyrábět. Loni na podzim skončila produkce Hyundai i10, Fordu Focus i Kie Ceed. U všech tří statistiky registrací uvádějí propady v řádu vysokých desítek procent, nebo jinak řečeno minimálně stovek prodaných kusů. Což je, vzhledem k tomu, že prodejci jsou u nich více než půlroku odkázaní jen na skladové zásoby, logické.
Zároveň je nutné zdůraznit, že třeba v případě Renaultu Clio nebo Toyoty RAV4 je úbytek skutečně významný, ale má své odůvodnění v generační výměně, která často znamená určitý krátkodobý výpadek dodávek, respektive čekání zákazníků na novou generaci. Blíže to případně specifikujeme u konkrétních modelů. Někdy tak mohutný propad nemusí znamenat nic zásadního a v následujícím pololetí se prodeje zase vrátí do normálu.
Kia EV3: -67 %
U Kie se masivně nepropadl jen Ceed, ale nevedlo se ani elektrickému SUV EV3. To zapsalo ztrátu 67,26 procenta a z 226 registrovaných kusů spadlo na 74: stejně je to ale ze všech elektrických modelů korejské značky nejvíce. Paradoxně se elektromobil propadl v době, kdy trh s nimi celkově výrazně roste. Možná už také opadl punc novosti, kterým se loni v prvním pololetí EV3 pyšnila.
Opel Combo: -66 %
Osobní dodávky Stellantisu to mají poslední roky jako na houpačce a jejich úspěch či neúspěch do jisté míry závisí také na dostupnosti spalovacích motorů. Letos si prodejně významně pohoršil Opel Combo, který spadl o 66,03 procenta. Z 365 registrovaných kusů se zhoršil na 124.
Toyota RAV4: -64 %
U SUV japonské automobilky se na propadu o 64,33 procenta bezpochyby podílela generační obměna, kterou Toyota RAV4 v první polovině roku procházela. K dealerům se nová generace dostala až poměrně nedávno, omezené zásoby staršího provedení pak vedly k propadu z 1186 na 423 kusů. Dá se však očekávat, že v následujících měsících se situace vyrovná.
Renault Captur: -61 %
Francouzské SUV se svezlo na ne úplně povedeném půlroce mateřské automobilky. Ta sice uhájila místo v nejprodávanější desítce, přesto zaznamenala propad registrací. U Capturu to bylo o 60,58 procenta, z 1078 na 425 kusů. Příliš se nevedlo ani sesterskému Mitsubishi ASX, tam ale – i vzhledem k celkovým prodejním objemům – nebyl propad tak drastický.
Lexus LBX: -60 %
Nejmenší a nejlevnější SUV Lexusu mělo loni velmi dobré prodejní výsledky a patřilo k nejprodávanějším autům značky. Letos ale LBX zažívá malý ústup ze slávy, meziročně o 59,68 procenta. To znamená, že místo 315 zapsalo jen 127 registrovaných aut.
Renault Clio: -56 %
U Renaultu Clio je situace podobná jako v případě RAV4: spousta zájemců jistě čekala na zbrusu novou generaci, která se v Česku objevila na jaře. I proto tak propad o 56,38 procenta; z 988 na 431 zaregistrovaných kusů. V příštích měsících se ale dá očekávat, že se prodejní situace auta opět zlepší.
Mazda CX-80: -56 %
CX-80 je největším SUV japonské Mazdy, nabízí až sedm míst k sezení a k tomu i dnes málo vídaný naftový šestiválec. Přesto v první polovině roku spíše strádala. Registrace se propadly o 55,46 %, z 238 na 106 kusů.
Toyota Land Cruiser: -53 %
V prvním pololetí se prodejně propadl i ikonický off-road, respektive jeho poslední generace. Registrace Toyoty Land Cruiser spadly o 53,23 procenta z 201 na 94 kusů.
Subaru Forester: -52 %
Příliš úspěšný půlrok za sebou nemá japonský lesník. Ten se loni dočkal nové generace, ani ta ale nezabránila propadu o 51,85 procenta. Subaru Forester tak klesly registrace ze 162 na 78 kusů.
KGM/SsangYong Rexton: -52 %
Ani nové jméno automobilky, vyrábějící stále ještě rámové SUV, mu nepomohlo. KGM, dříve SsangYong, Rexton si meziročně pohoršil o 51,6 procenta. Ze 157 kusů spadl na 76.
Dacia Spring: -50 %
Městský rumunský elektromobil, nejlevnější klasické osobní auto na elektřinu na českém trhu, také od ledna do června příliš nezářilo. Propadlo se o 49,55 procenta a místo 111 kusů zapsalo registraci jen 56.
Citroën C4: -48 %
Citroënu se v Česku teď daří hlavně s malou C3 a SUV C3 Aircross, kompaktní hatchback C4 tak zůstává stranou zájmu. Meziročně se propadl o 48,33 procenta z 240 na 124 zaregistrovaných kusů. Ještě hůře je na tom odvozený sedan C4 X, který je za pololetí na čtyřech prodaných kusech.
MG ZS: -48 %
Největší překvapení žebříčku poražených je určitě MG ZS, dlouholetá čínská jednička na českém trhu. A s 1037 zaregistrovanými kusy jde pořád optikou konkurence o velmi slušně prodávané auto. Jenže loni jich touto dobou bylo 1996, takže propad je o masivních 48,05 procenta. Co je na vině? Loni ještě ze skladů dojížděl výrazně levnější předchůdce. Letos už je na to současná generace „sama“.
Volkswagen ID.7: -47 %
Dalším elektromobilem v poli poražených je Volkswagen ID.7. Ten si pohoršil o 46,7 procenta a ze 197 registrovaných kusů spadl na 105. Přesto mu o jediný kus utekla pozice nejpopulárnějšího elektrického VW.
KGM/SsangYong Torres: -45 %
Ještě jeden model korejského KGM, alias SsangYongu, se do žebříčku dostal. Torres včetně elektrické verze EVX zapsal ztrátu o 45,1 procenta. Jinými slovy se z 255 zaregistrovaných kusů propadl na 140.
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