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Nové automobily

Pád téměř na dno. Prohlédněte si auta, která Češi nechtějí, jsou mezi nimi i známá jména

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Někomu se daří, jiný po letech hojnosti jen paběrkuje. Český trh s novými auty nadále ovládá Škoda Auto, na druhou pozici se vrátil Volkswagen a výrazněji se o slovo začaly hlásit i čínské značky. Existuje ale také odvrácená strana: modely, jejichž prodeje se za prvních šest měsíců propadly, často na méně než polovinu. O jaké modely nebyl takový zájem? Podívejte se do galerie.

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Jak číst žebříček

autosalon, prodej aut
Autosalon, prodej autFoto: Shutterstock

Žebříček aut s největším procentuálním propadem prodejů vychází ze statistik Svazu dovozců automobilů. Aby se auto do žebříčku dostalo, a ten měl určitou vypovídající hodnotu, vybrali jsme modely, kterých se letos či loni za šest měsíců prodalo alespoň sto kusů.

Zároveň jsme vyřadili auta, která se přestala vyrábět. Loni na podzim skončila produkce Hyundai i10, Fordu Focus i Kie Ceed. U všech tří statistiky registrací uvádějí propady v řádu vysokých desítek procent, nebo jinak řečeno minimálně stovek prodaných kusů. Což je, vzhledem k tomu, že prodejci jsou u nich více než půlroku odkázaní jen na skladové zásoby, logické.

Zároveň je nutné zdůraznit, že třeba v případě Renaultu Clio nebo Toyoty RAV4 je úbytek skutečně významný, ale má své odůvodnění v generační výměně, která často znamená určitý krátkodobý výpadek dodávek, respektive čekání zákazníků na novou generaci. Blíže to případně specifikujeme u konkrétních modelů. Někdy tak mohutný propad nemusí znamenat nic zásadního a v následujícím pololetí se prodeje zase vrátí do normálu.

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