Obsazování Evropy pokračuje. Ford prodal Číňanům část historické továrny ve Španělsku

Agresivita čínských značek ve skupování existujících továren v Evropě nepolevuje. Teď přišel na řadu závod Fordu ve španělské Valencii. Nejde ale jen o na první pohled běžné převzetí výrobních kapacit, modrý ovál totiž bude s Geely hlouběji spolupracovat a i Evropa se tak dočká Fordů vyrobených s čínskou pomocí.
Továrny Nissanu ve Španělsku a Velké Británii či Stellantisu ve Španělsku a Francii. Všude tam už čínské automobilky natáhly své dlouhé prsty a vzaly si buď celý závod, nebo alespoň část jeho nevyužívaných kapacit. Teď se k nim oficiálně přidává továrna ve Valencii patřící od roku 1976 Fordu, který tam léta vyrábí oblíbené SUV Kuga a dlouho dělal středně velké modely Mondeo, Galaxy či S-Max.
Jenže poptávka po nich klesla, produkce skončila a závod s kapacitou mezi 400 až 500 tisíci auty ročně jich dělá sotva 100 tisíc. To pro Ford není ekonomicky zrovna výhodné.
O zájmu Geely o nevyužívané kapacity se mluvilo už nějakou dobu, oficiálně ale čínský vlastník Volva (tím se tak vlastně trochu uzavírá kruh, protože právě Geely Ford v roce 2010 švédskou značku prodal) stvrdil až teď. S Fordem založili ve Valencii nový společný podnik: Geely v něm má 34 procent, Ford zbylých 66 procent.
V továrně bude nadále pokračovat výroba stávající Kugy. Dokdy, ale Ford neřekl. V roce 2028 se přidá nové SUV z rodiny Bronco vyvinuté specificky pro evropský trh a také nové SUV Fordu vyvinuté ve spolupráci s Geely. O něm je zatím známé to, že nabídne několik typů pohonu včetně plug-in hybridu. Jakou roli ale přesně bude ve vývoji hrát čínská strana, zatím Ford neřekl.
Dodejme, že modrý ovál v květnu odhalil novou strategii, podle níž má do roku 2029 představit pět nových modelů. Zmíněné Bronco bude jedním z nich, SUV s Geely druhé, dvě elektroauta vzniknout na základech Renaultů 4 a 5.
Produkce aut Geely odstartuje také v roce 2028, půjde však o dvě elektrická SUV. Podle Automotive News Europe bude jedním z nich model EX5, který se už na vybraných evropských trzích prodává. Další auto je zatím ve vývoji.
Cílem společného podniku s Geely je mimo jiné snížit náklady, aby mohl Ford lépe konkurovat – trochu ironicky – dalším čínským automobilkám, které se valí do Evropy. Jejich souhrnný tržní podíl se v prvním pololetí roku přiblížil k deseti procentům. Ostatně Ford není zdaleka první zavedená značka, která využije čínskou techniku.
Mazda už nějakou dobu vozí do Evropy dva elektromobily, které jsou ve skutečnosti přeznačenými modely značky Changan. Opel postaví nové SUV s pomocí Leapmotoru, zatím pro čínský trh vznikají i Volkswageny, Nissany, Volva nebo Toyoty s čínskou technikou.
Geely se zase lokální výrobou elektromobilů vyhne dodatečným clům před časem uvaleným na čínská auta do zásuvky. K standardním deseti procentům dnes majitel Volva připočítává dalších 18,8 procenta, což logicky zvyšuje ceny jeho elektroaut.
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