Obětí radikálních škrtů nakonec nemusí být Fabia. Nahnuté to má ale úplně jiná Škoda

Volkswagen čeká v rámci úsporného balíčku masivní škrtání v modelové řadě a objevily se spekulace, že by to mohla odnést i Škoda Fabia. Podle posledních vyjádření šéfa značky Klause Zellmera to ale příliš reálně nevypadá. Dokonce se uvažuje o nástupci. Nahnuté to ale může mít překvapivě úplně jiný model.
„Fabia, Kamiq a Scala vydrží na trhu do začátku 30. let, možná až do roku 2034. Pak nejspíše přijde jejich přirozený konec, pokud Evropská unie nakonec zachová rok 2035 jako deadline pro spalovací motory,“ řekl magazínu Autocar šéf Škody Auto Klaus Zellmer.
Už v příštím roce by Fabia měla dostat modernizaci, která kromě osvěženého vzhledu a technologií přiveze i mildhybridní pohon. Ten dostanou i Scala a Kamiq na stejné platformě. Co bude s nejmenší škodovkou pak, se uvidí. Zellmer ale naznačuje, že by Fabia oproti některým dřívějším spekulacím mohla dostat nástupce. S elektrickým pohonem.
O levném elektroautě prý Škoda uvažovala už dříve, nakonec ale padlo koncernové rozhodnutí, že tuto část trhu pokryje Volkswagen s produkční verzí modelu ID. Every1. Okřídlený šíp se pro změnu soustředí na základní modely se spalovacím motorem. Jenže až současná Fabia skončí, Škoda nebude mít základní dostupný model, což by mohlo potenciálně znamenat problém.
„Jestliže vytáhnete značku příliš vysoko, je to jako se schodištěm. Pokud první schod zvednete až příliš, nikdo se do domu nedostane. Proto musíme přijít s elektrickou verzí Fabie,“ dodal Zellmer. Konkrétní podobu ale zatím podle něj značka nemá, stejně jako nepřemýšlela detailně nad použitou technikou nebo cenovkou. „Dostane se výrazně pod 20 tisíc eur (asi půl milionu korun – pozn. red.), nebo trochu nad ně?“ ptá se v rozhovoru sám sebe šéf české automobilky.
Podle Autocaru by dávaly smysl dva scénáře. Příští Fabia by mohla být podobně velká jako SUV Epiq, které se teď pomalu dostává k zákazníkům. To by ale vytvořilo stejnou situaci jako u Volkswagenu, který vedle SUV ID. Cross nabízí i hatchback ID. Polo, zároveň by Fabia zůstala podobně velká jako doposud.
Přijít by ale Škoda mohla i s menším hatchbackem na základě již zmíněného modelu ID. Every1. To by znamenalo sice méně prostoru, ale i nižší cenu.
Na konkrétní rozhodnutí je příliš brzy i proto, že celý automobilový trh zatím stále žije v nejistotě kolem elektromobilů. Jejich prodeje sice rostou, ale výrazně pomaleji, než se čekalo. Jednotlivé značky odvolávají ambiciózní plány na čistě elektrické portfolio a už loni se objevily plány Evropské unie na to, že by i po roce 2035 mohly automobilky prodávat určité procento aut se spalovacím motorem.
Rozhodnutí ale zatím nepadlo, a tak je nadále potřeba počítat s rokem 2035 jako s datem, kdy nová auta nebudou moci vypouštět žádné emise z výfuku.
Jenže jestliže Fabia možná přežije, nahnuté to v aktuální situaci koncernu Volkswagen mohou mít jiné modely mladoboleslavského výrobce: Octavia a Superb.
„Velkým otazníkem budoucnosti jsou sedany a kombi, které prodejně nejsou na rostoucí trajektorii. Nová platforma SSP umožňuje přijít s autem až o velikosti Superbu. Právě proto řešíme, jestli bude potřeba kompletní nabídka, anebo jestli chytře pokryjeme oba segmenty a obě cílové skupiny,“ řekl Klaus Zellmer.
Odkazuje se přitom na koncept Vision O představený v loňském roce, jehož produkční verze bude počátkem 30. let po Epiqu a Peaqu dalším elektromobilem Škody Auto. Původně měl elektrický kombík přijít dřív, nicméně vedení značky se rozhodlo přejít z aktuálního základu MEB na jeho nástupce SSP. I proto to zdržení.
Vision O velikostně zapadá přesně mezi Octavii a Superb, nebude to tedy „elektrická Octavia“, jak se původně spekulovalo, byť právě jejím nástupcem by měl být. To by pak znamenalo, že redukci nabídky odnese právě Superb.
Mimochodem Autocar píše o tom, že pro Vision O je v řešení nejen elektrický pohon, ale také možnost nasazení verze s benzinovým prodlužovačem dojezdu. A kvůli již zmíněnému pomalejšímu nástupu elektromobility by mohla Škodovka nakonec prodloužit život i stávající Octavii.
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