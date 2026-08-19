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Nové automobily

O co v Česku přicházíme. Sedan Škody za 200 tisíc dostal prvek z luxusních limuzín

Škoda Slavia
Nová diodová světla jsou také vzadu, k tomu je na tmavém podkladu vysázené jméno značky.
Interiér připomíná evropské škodovky, je ale v mnoha ohledech dost jiný.
Novinku představuje 10,1palcový displej s integrovaným AI asistentem od Google Cloud.
Auto získal pět hvězdiček v globálních nárazových testech. Má šest airbagů a nově i 360stupňovou kameru.
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17 fotografií
Škoda Slavia |
Foto: Škoda Auto
Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Spojení Škoda Auto a Indie plní poslední týdny stránky médií především kvůli blížícímu se spojení s novým strategickým partnerem. Mezitím ale česká automobilka, která v Indii odpovídá za rozvoj celého koncernu Volkswagen, nezahálí. Čerstvě ukázala modernizaci svého tamního sedanu Slavia. O co jako Evropané přicházíme?

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Zatímco malé SUV Kylaq by se výhledově mohlo dostat i do Evropy, Slavii si Škoda Auto nechává výhradně pro indický trh, respektive exportní trhy jako Vietnam, Blízký východ či Afrika. Jestli zákazníci o něco přichází, je otázkou. Tříprostorová auta na českém, potažmo evropském trhu historicky takovou popularitu jako v Asii či Africe nemají. Posledními čistými sedany Škody v Česku byly první Superb a první Fabia Sedan staré přes dvacet let.

Modernizovanou Slavii poznáte poměrně jednoduše, protože se designéři rozhodli navázat na současný jazyk známý třeba z Kodiaqu, Octavie nebo Superbu. To znamená nová přední LED světla i masku s lištou mezi nimi. Sedan už najednou nevypadá jako tříprostorová Fabia, ale spíše právě zmenšená Octavie. Nové jsou i skupinové LED svítilny s dynamickými blinkry, mezi nimi je nápis „Škoda“ na tmavém podkladu.

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Za pozornost možná více stojí prostor pod kapotou. Protože ač je základem povědomý litrový tříválec TSI s výkonem 85 kW, kromě manuální převodovky se nově nabízí s osmistupňovým hydrodynamickým měničovým automatem. Žádné dvě spojky. Ty jsou vyhrazené 1.5 TSI s výkonem 110 kW – to je mimochodem motor, o němž před nedávnem indická média spekulovala, že by ho mohl dostat i evropský Kylaq, pokud na jeho dovoz dojde. Kromě sedmistupňového DSG má nově nejsilnější motor zadní kotoučové brzdy.

Interiér pak naplno ukazuje, jak moc odlišná je nátura českých a indických zákazníků. Slavia totiž jako první auto v segmentu dostala zadní sedadla s masážní funkcí. Ta je v Evropě vyhrazená jen nejluxusnějším limuzínám.

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Před řidičem nechybí digitální budíky nově s úhlopříčkou 10,25 palce, centrální dotyková obrazovka s 10,1 palci je o chlup větší než doposud a je výstupem systému, jehož součástí je umělá inteligence s technologií od Google Cloud. Podle Škody jde o AI společníka, který navíc rozpozná různé indické varianty výslovnosti angličtiny. Kromě toho nechybí 360stupňová kamera, případně šest airbagů.

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Do prodeje zamíří v Indii inovovaná Slavia co nevidět, Škoda už spustila předobjednávky, ačkoliv ceny ještě známé nejsou. Stávající provedení začíná v přepočtu na necelých 220 tisících korunách. Kromě klasické verze bude k dispozici i sportovně laděné provedení Monte Carlo.

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