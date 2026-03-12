Nová Škoda Karoq bude. Šéf automobilky nečekaně prozradil, kdy dorazí na trh

Škoda Auto plánuje novou generaci Karoqu, nové elektromobily a expanzi mimo Evropu. Hospodářské výsledky jsou rekordní, ale šéf automobilky Klaus Zellmer řeší dopad situace na Blízkém východě na automobilový průmysl.
Šéf mladoboleslavské Škody Auto Klaus Zellmer mluví o rekordním roce automobilky bez velkých fanfár. Zatímco zveřejněné hospodářské výsledky ukazují jednu z nejziskovějších značek v rámci Volkswagen Group, rozhovor s novináři, kterého se účastnily také Hospodářské noviny, se rychle stočil k tématům, která dnes určují budoucnost odvětví.
Nejen k nestabilní geopolitice, ale i pomalejšímu nástupu elektromobility a nutnosti hledat nové trhy.
Jedním z překvapení, které na setkání prozradil, je nová generace modelu Škoda Karoq. Automobilka ještě před několika lety s dalším pokračovatelem tohoto SUV, které poprvé přišlo na trh v roce 2017 a stabilně se drží mezi nejoblíbenějšími modely značky nepočítala, nakonec ale plán před pouhými dvěma roky změnila.
„Připravujeme v tichosti novou generaci, která by měla dorazit zhruba za dva roky, oficiálně se ukáže už na konci příštího roku. Vyrábět se bude v České republice a nabídne jak spalovací motory, tak plug-in hybrid,“ říká Zellmer. Technicky má vycházet z platformy většího Kodiaqu, která se pro menší model upraví.
Podle šéfa značky je to příklad pragmatického přístupu, který dnes automobilky musí zvolit. Tempo přechodu k elektromobilitě se totiž zpomalilo a výrobci už nechtějí vsadit pouze na jedinou, v tomto případě bateriovou technologii. „Musíme být flexibilní a vyrábět to, co zákazníci skutečně chtějí,“ říká Zellmer.
Právě nový Karoq podle něj při nedávné prezentaci importérům vyvolal největší reakci publika. „Aplaudovali vestoje,“ pochlubil se šéf značky.
Elektrická strategie ale zůstává důležitou součástí plánů. Vedle současných modelů Enyaq a Elroq automobilka letos uvede dvě elektrické novinky.
Tou první je nejmenší elektromobil Epiq, který má stát zhruba 25 až 26 tisíc eur, tedy přibližně 610 až 635 tisíc korun. Podle Zellmera by právě cenově dostupnější elektromobily mohly výrazně rozšířit zákaznickou základnu. Na opačném konci nabídky se chystá velké elektrické SUV Peaq, které se má stát vlajkovou lodí elektrické řady.
„Jsme si jisti, že Epiq se stane naším nejprodávanějším elektromobilem. Očekáváme, že brzy bude tvořit asi 10 procent našich celkových prodejů,“ dodává Zellmer.
Budoucnost automobilového průmyslu podle něj dnes neurčují jen technologie, ale stále více také geopolitika. Zellmer upozorňuje například na krizi kvůli Íránu a možné dopady na energetické trhy.
„Pokud by se konflikt protáhl déle než asi čtyři týdny, může to skokově ovlivnit nejen ceny ropy, ale následně celou světovou ekonomiku. Dražší paliva by změnila ekonomiku provozu aut se spalovacími motory a paradoxně by mohla urychlit přechod k elektromobilitě,“ říká.
Dopady jsou podle něj viditelné už nyní v dodavatelském řetězci. „Jakmile začnou růst ceny energií, není to jen ropa, ale také plyn a další vstupy. A cena plynu ovlivňuje výrobu téměř všeho od chemie přes plasty až po ocel.“
Marže elektroaut
Škoda se může pochlubit jednou z nejlepších úrovní marže v rámci koncernu. Ta zůstala loni na stejné úrovni, tedy zhruba osm procent. Zellmer nicméně přiznává, že elektrická auta zatím přinášejí nižší marže než vozy se spalovacími motory.
Čím vyšší podíl elektromobilů výrobce prodává, tím větší tlak to vytváří na celkovou ziskovost. Automobilky proto hledají úspory jinde, například v digitalizaci výroby, automatizaci nebo využívání umělé inteligence. „Dnes využíváme AI prakticky všude, kde to je možné,“ dodává Zellmer. Interní program efektivity ve Škodě už podle vedení firmy přinesl úspory přes jednu miliardu eur, tedy zhruba 24,4 miliardy korun.
Dalším tématem je proměna geografické mapy prodejů. Škoda ještě před několika lety prodávala v Číně tři sta tisíc aut ročně, dnes jsou její objemy na tamním trhu jen zlomkem dřívější úrovně, zhruba 10 až 15 tisíc aut. Automobilka přišla i o ruský trh, kdysi byl pro ni třetí největší. „To všechno musíme postupně nahradit. V Evropě už příliš kam růst nemáme, tady si zákazníky spíš přebíráme mezi sebou,“ říká Zellmer.
Novou roli proto získávají trhy mimo Evropu. Škoda vede v rámci koncernu expanzi na indickém trhu, kde provozuje dvě výrobní továrny. Automobilka chce zároveň posilovat i v jihovýchodní Asii či na Blízkém východě, aby snížila závislost na Evropě, která dnes stále tvoří zhruba čtyři pětiny jejích prodejů.
Automobilka loni poprvé překročila tržby 30 miliard eur, konkrétně 30,1 miliardy eur, tedy asi 734 miliard korun. Provozní zisk dosáhl 2,5 miliardy eur, přibližně 61 miliard korun, a marže se drží na již zmíněných 8,3 procenta. Zákazníkům po celém světě dodala více než 1,04 milionu vozů a po šesti letech tak znovu překonala milionovou hranici.
ŽIVĚ Je rozhodnuto: Sněmovna schválila celý státní rozpočet
Sněmovna schválila státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Jde o první rozpočet, který předložila koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů v čele s Andrejem Babišem (ANO). Poslanci během závěrečného schvalování přidali mimo jiné 800 milionů korun na podporu sportu. Koaliční většina odmítla v dílčích hlasováních všech více než 100 opozičních návrhů na přesuny peněz.
Nejlepší výměna, jakou kdy uvidíte. Lidé se chytali za hlavu, vyřízený Djokovič nemohl vstát
Jack Draper a Novak Djokovič odehráli v Indian Wells jeden z nejúžasnějších zápasů poslední doby. Tenisoví odborníci i média referují o nevšední bitvě v kalifornské poušti jako o "instantní klasice". Brzy už devětatřicetiletý Srb nakonec padl nejtěsnějším rozdílem v tie-breaku rozhodující sady, přesto se o jeho hře mluví v superlativech. Zejména nad jednou z výměn se rozplývá celý svět sportu.
„Ani litr ropy USA a sionistům.“ Írán zasáhl dva tankery, ropa prudce zdražuje
Globální ceny ropy prudce vzrostly navzdory závazkům Spojených států a dalších zemí o uvolnění zásob. Bejrútem a Teheránem otřásly ve čtvrtek vzdušné útoky a v Perském zálivu po útoku íránských lodí hoří irácké tankery.
Čínská armáda vyklidila vzdušný prostor kolem Tchaj-wanu, o důvodu se spekuluje
Po celé roky čínská armáda nechávala přelétat své vojenské letouny prakticky denně v blízkosti Tchaj-wanu. Na konci února s tím ale na téměř dva týdny prakticky přestala a analytici netuší proč, napsal zpravodajský server The New York Times (NYT).
Česko a Maďarsko upírají lidem právo na obhájce, míní advokátka soudu EU
Generální advokátka Soudního dvora EU Tamara Ćapetaová doporučila, aby soud konstatoval porušení unijního práva ze strany Česka a Maďarska: podle ní obě země umožňují policejní výslechy podezřelých či obviněných bez přítomnosti advokáta, což odporuje směrnici zajišťující obhájce už při výslechu. Stanovisko není závazné, soud k němu ale často přihlíží.