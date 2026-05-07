Nová čínská auta do Prahy dotlačili. JAC jde i po Octavii, sází na nečekaně nízké ceny

Ofenziva čínských značek v Česku nekončí. Prosadit by se chtěla i automobilka JAC, známá třeba spoluprací s Volkswagenem. A jde na to docela ostře, najednou totiž při vstupu na trh ukázala osm modelů napříč různými kategoriemi. Sázet chce kromě kvantity i na atraktivní ceny, zatím je ale stále v procesu hledání jednotlivých prodejců.
Potemnělé Křižíkovy pavilony na holešovickém výstavišti se najednou rozezní hlasitou taneční hudbou. Za jejího zvuku se zpoza velké černé opony vyřítí skupina tanečníků, část z nich ve futuristických helmách tlačí auto čínského výrobce JAC. První, druhé, třetí, sedmé… Vypadá to jako nikdy nekončící proud nových modelů, každý je v rámci choreografie na improvizované podium dotlačený. „Jezdit samozřejmě umí,“ ujišťují se smíchem lidé z automobilky. Ale do prezentace se to hodilo.
Značka JAC (čteno jako „džek“) není v Číně úplným nováčkem. Vznikla v roce 1964 a vedle osobních aut je ve své domovině známá i užitkovými modely. A také spoluprací s Volkswagenem ve společném podniku Anhui. Němci v něm drží 75 procent a vyrábí tam třeba Cupru Tavascan pro evropský trh.
Dohromady značka při vstupu na trh odhalila osm modelů: některé jsou i v Číně relativními nováčky, což platí pro plug-in hybridní MPV RF8, jiné jsou stálicemi nabídky už řadu let. Platí to třeba pro liftback J7 Plus.
Auta bude do Česka dovážet polská skupina Bemo, která stojí už za značkou BAIC. Prodejní síť se podle zástupců JAC momentálně tvoří, žádný konkrétní showroom zatím značka nemá. „Chtěli bychom mít zázemí minimálně v každém krajském městě,“ říká přitom k servisní síti ředitel poprodejních služeb čínské automobilky Rostislav Mareček. A protože servisy mají kopírovat prodejny, je nasnadě, kam JAC v Česku míří.
Na prezentaci je vidět, že se JAC poučil z chyb jiných čínských automobilek z doby nedávno minulé. Má totiž připravený i centrální sklad náhradních dílů, který je nedaleko českých hranic v polském městě Bílsko-Bělá. To proslulo mimo jiné produkcí Maluchů. Nejpoptávanější komponenty by tak měly být do servisů odeslány do 24 hodin.
Podobně jako BAIC pak vstupuje i JAC na trh s plošnou zárukou na pět let nebo 150 tisíc kilometrů. Je jedno, který z osmi nabízených modelů zájemce zvolí.
A portfolio je to skutečně široké. Začíná u čtyřmetrového elektromobilu E30X s dojezdem 374 kilometrů za 585 900 korun. To jej řadí mezi nejlevnější bateriová auta na českém trhu. Je to však také jediný elektromobil, který bude JAC do Česka vozit, další modely už mají pod kapotou spalovací motory.
Zmíněný liftback J7 Plus dostal třeba 100kW přeplňovanou benzinovou patnáctistovku v kombinaci s automatem CVT. S délkou 4780 mm je o kousek větší než Škoda Octavia, má kufr s objemem 540 litrů a základní cenu 519 900 korun. Čistě poměrem ceny a velikosti tak bude tohle auto na trhu těžko hledat konkurenci.
Dvojice SUV JS6 a JS8 Pro spoléhá na stejnou přeplňovanou benzinovou patnáctistovku o výkonu 128 kW v kombinaci s dvouspojkovým automatem. V obou případech mají modely poháněná pouze přední kola, JS8 Pro je větší a nabízí se se šesti nebo sedmi místy k sezení. Jde tak spíše o potenciálního rivala Kodiaqu, JS6 je naopak namířená spíše proti Karoqu. Ceny jsou ale nižší: JS6 je za 649 900 korun, JS8 Pro je o 50 tisíc dražší. Sedmé místo, tedy lavice v řadě uprostřed místo kapitánských křesel, přijde na dalších 10 tisíc korun.
Bestsellerem v Polsku, kam modely JAC skupina Bemo také dováží, je rámový pick-up T8 Pro. Od něj si proto značka slibuje dost i v Česku, protože ho prodává jako jednoduchého pracanta se 100kW dvoulitrovým turbodieselem a manuální převodovkou. Tady už nechybí pohon všech kol, k tomu nosnost 900 kilo a tažná kapacita 3,5 tuny. Cena je od 577 900 korun bez daně.
Dalším rámovým pick-upem v nabídce je typ T9, který má 120kW turbodiesel, ale už v kombinaci s osmistupňovým automatem a pohonem všech kol. Nejde o tak rustikální auto, čemuž odpovídá i cena od 727 900 korun bez daně a především bezpečnostní výbava: T8 Pro má jen dva čelní airbagy, T9 jich na palubě vozí šest. Oběma autům ale chybí moderní asistenční systémy, což může být pro někoho výhoda. Jinak má T9 nosnost 970 kilo a utáhne také 3,5 tuny.
Plug-in hybridní sedmimístné MPV RF8 s kombinovaným výkonem 280 kW a kufrem o objemu 700 až 2500 litrů zatím české ceny nemá. Podobně je na tom i malý užitkový model X200 s 95kW naftovým motorem a manuální převodovkou. Ten má nosnost až 1075 kilo a v nabídce bude ve více variantách včetně valníku se sklápěcí korbou.
U všech modelů JAC platí, že kromě lakování v ceníku neexistují příplatky. To znamená, že v ceně je vždy maximální možná výbava. Pozitivní určitě je, že kromě zmíněného pick-upu T8 Pro mají všechny zatím dostupné modely ve výbavě mimo jiné šestici airbagů, což třeba některým jiným čínským autům od BAIC, Dongfengu nebo SWM chybí.
Konkrétně zmíněný pick-up T8 Pro se pak v Česku už nějakou dobu nabízí, dováží jej pod svou vlastní značku skupina DR Automobiles: ta spolupracuje s mnoha čínskými automobilkami, na jejichž modely v Itálii dává vlastní loga a názvy. JAC už nicméně jedná o tom, že by pracovní model prodával jen pod svou vlastní značkou, aby si auta nekonkurovala.
