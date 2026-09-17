Nostalgický návrat do socialismu. Slavná automobilka je zpět, v neočekávané podobě

Nákladní automobily značky Star po druhé světové válce znovu postavily Polsko a v roce 1979 dokonce vozily při ikonické návštěvě Polska papeže Jana Pavla II. Jenže privatizaci v 90. letech Star nezvládl a postupně uvadl, až skončil úplně. Teď se slavné jméno vrací a překvapivě ho z popela nevzkřísili Číňané.
Jestli má nějaká země téměř patent na kříšení zaniklých značek, je to Čína. Neúspěšný pokus o zmrtvýchvstání Borgwardu, někdejší motocyklová značka SWM dnes vyrábějící auta a v poslední době třeba španělská Santana. K tomu lze připočítat v minulosti zájem i třeba o italské Autobianchi. Přesto vzkříšení polského výrobce nákladních automobilů Star žádný čínský koncern na svědomí nemá. Stojí za ním MAN a moc dobře ví, co dělá.
Ačkoliv poslední nákladní auto vyrobil Star v roce 2006 a jeho továrna ve Starachowicích už spoustu let chrlí německé autobusy, mezi Poláky si stále drží svou popularitu. Ostatně na silnicích jich stále jezdí kolem deseti tisíc.
Teď se přidají další, ačkoliv civilní zákazníci se za jejich volant jen tak nepodívají. MAN totiž spolu s dalšími partnery Star křísí jako značku vyrábějící podpůrná auta a auta pro vojenskou logistiku. Nepůjde tedy o ty nejtěžší stroje určené do bojových podmínek, ale třeba stroje pro vojenské zásobování, Červený kříž nebo hasiče.
Základem jsou samozřejmě modely z portfolia MAN, první auto vychází z typu TGS 6x6. Oproti originálu se změnila víceméně jen loga na čelní masce nebo volantu. Znovuzrozený Star plánuje i další modely, které budou opět vycházet jak z typu TGS, tak i TGM. Chystá se i širší spolupráce s různými polskými dodavateli či karosáři, což by mělo znamenat více specifických modelů podle lokálních požadavků. Podvozky pro ně přitom bude vyrábět továrna MAN v Krakově.
Nové vozy Star tedy nebudou vyjíždět ze Starachowic, které byly domovem značky od jejího založení v roce 1948. Tam nadále zůstává výroba autobusů MAN, nákladní auta stejné značky vznikají ve zmíněném Krakově. Dodávky TGE pak coby dvojčata Volkswagenu Crafter mají domov ve Vřesně nedaleko Poznaně. Dohromady mimochodem MAN zaměstnává v Polsku na sedm tisíc lidí.
Práva na značku Star přitom drží MAN už od prosince 1999, kdy koupil výrobce nákladních aut po nepovedené privatizaci. Chvíli se ve Starachowicích ještě vyráběly nákladní modely pod vlastním logem, i když s rostoucím počtem německých komponentů, v již zmíněném roce 2006 ale i to skončilo. Jméno Star chvíli poté nesla některá nákladní auta vyráběná ve Štýrském Hradci u firmy Steyr a prodávaná v Polsku.
Zájem o návrat jména Star především pro vojenská auta projevila už před osmi lety polská skupina Zásada. Nakonec k tomu ovšem nedošlo a MAN si ochrannou známku ponechal.
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