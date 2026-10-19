Neznámé SUV boří zažité pořádky. BAIC BJ30 se divočiny nebojí, nepípá a nemá příplatky
Jednotná cena, plná výbava a vzhled něčeho, co se nebojí ani expedice do opuštěné divočiny. BAIC BJ30 se na první pohled většině čínské produkce v Česku vymyká. Výrazný vzhled u něj navíc není jen zástěrka, má pohon všech kol i vysokou světlou výšku. K tomu je nečekaně prostorný a v reálném provozu umí jezdit s docela slušnou spotřebou.
Už dlouho se nestalo, že by se lidé na ulici za nějakým čínským autem otáčeli tolik jako za BAIC BJ30. Může za to atraktivní robustní design, který se sice inspiroval v mnoha slavných off-roadech, je ale natolik svébytný, že si ho s ničím jiným zkrátka nespletete.
Výrazná podsvícená maska hlavně v noci vizuálně doplňuje LED světla, z profilu zaujmou poziční světla v blatnících i mohutné nášlapy. Ty oceníte především v terénu. Ostatně na lidi s aktivním životním stylem, kteří SUV nejezdí jen ve městě kvůli vyšší pozici za volantem, BAIC BJ30 cílí.
Proto má auto světlou výšku 215 mm, brodivost až 450 mm nebo nájezdový úhel 24,5 stupně vpředu a 30 stupňů vzadu. BJ30 rozhodně není jen další naleštěné SUV (byť má samonosnou karoserii, a nikoliv rám, jak by hranatá karoserie mohla naznačovat), které mimo silnici nic nezvládne. K tomu samozřejmě nechybí pohon všech kol, který je řešený nikoliv kardanovým hřídelem, ale elektromotorem na zadní nápravě. Celý systém je pak řízený elektronicky.
Má to samozřejmě některé výhody: absence kardanu a diferenciálů třeba snižuje mechanické ztráty a umožňuje přesné dávkování točivého momentu. Pro běžného řidiče je pak ovládání auta i v terénu výrazně lehčí. Trochu zjednodušeně jen šlape na plyn nebo brzdu, dává pozor na okolí a volí optimální jízdní režim. BAIC má celkem čtyři: sníh, bláto, písek a brodění.
K tomu nechybí kontrolní systém ATS, který právě mimo zpevněné komunikace kontroluje povrch padesátkrát za sekundu a koriguje výkon elektromotorů k zamezení prokluzu.
Hybridní pohon v útrobách vozu je klasický samodobíjecí full-hybrid, což znamená, že tankujete jen benzin. O dobíjení se nestaráte. Soustava je složená z přeplňované benzinové patnáctistovky a dvou elektromotorů, asynchronního vpředu a již zmíněného nezávislého vzadu.
Spalovací agregát má 113 kW a 235 Nm, pokud se k tomu však započítají i oba elektromotory, je maximální systémový výkon 298 kW a točivý moment 685 Nm. Na kola pak tuto sílu přenáší speciální dvoustupňová hybridní automatická převodovka, u níž se výrobce chlubí hmotností pouze 124,5 kilogramu.
Baterka má na klasický paralelní hybrid poměrně vysokou kapacitu 1,67 kWh, což umožňuje při nižší zátěži jízdu kratší dobu jen na nashromážděnou energii. Auto sice nemá možnost zapnout čistě elektrický režim, jako to zvládají třeba některé toyoty, nicméně ve městě si právě jízdou na elektřinu často pomáhá k nižší spotřebě. Stejné je to kupříkladu v dálničních klesáních, takže čistě elektricky umí jet SUV i ve vyšších rychlostech.
BJ30 zvládá poměrně slušně rekuperovat, ačkoliv pádla na ovládání její intenzity nemá. Za týden jsme s autem najezdili přes 560 kilometrů s velmi slušnou průměrnou spotřebou 7,1 l/100 km. Nijak jsme SUV nešetřili, minimálně polovinu z této trasy strávilo na dálnici, takže to i vzhledem k hranaté karoserii a téměř dvoutunové hmotnosti není vůbec špatné číslo, byť některé hybridy umějí být i úspornější. Nicméně výrobce dokonce udává kombinovanou spotřebu přesně o litr vyšší.
Velmi slušná je vzhledem ke třem motorům dynamika vozu, což ostatně potvrzuje i akcelerace z 0 na 100 km/h za 6,9 vteřiny. Hybridní pohon je příjemně plynulý a poměrně kultivovaný, hrubší projev má jen při studeném startu nebo při snaze o prudší akceleraci třeba na dálnici. Legální tempo pro něj ale není zásadní překážkou a třeba v Německu by auto bez problémů umělo pokračovat až k papírovému maximu 170 km/h.
Podvozek je naladěný hlavně na komfortní notu, ačkoliv se ale auto ani přes vyšší stavbu karoserie v zatáčkách výrazněji nenaklání. BAIC dobře filtruje většinu nerovností a chová se předvídatelně.
Hybridní pohon, respektive jeho elektrická část, pak kromě plynulé jízdy přináší ještě jednu zajímavou výhodu, kterou je funkce V2L. Z auta tak lze udělat pojízdnou powerbanku a připojit k němu třeba notebook nebo LED osvětlení. Vlastně to celé odpovídá dobrodružnějšímu charakteru auta, které poslouží i jako provizorní bydlení v přírodě. A když budete potřebovat stolek, lze využít bytelný hranatý kryt zavazadlového prostoru. Stačí k němu přimontovat nohy.
Na střechu lze také dát stan, nosnost nosičů je 300 kilo, takže se v něm dvě dospělé osoby bez problémů vyspí. Na boky pak v případě potřeby můžete připevnit další outdoorové vybavení. Za auto navíc zapojíte přívěs o hmotnosti až 1500 kilo.
BAIC BJ30 má na délku 4730 mm a mezi nápravami 2820 mm. Velikostně by se tak dal připodobnit třeba ke Škodě Kodiaq, jen s mírně delším rozvorem náprav. To znamená, že je uvnitř opravdu hodně místa především na zadních sedadlech. Před koleny nebude mít problém ani dvoumetrová postava, podobné je to i s místem nad hlavou, přestože má BJ30 panoramatickou střechu.
Zavazadlový prostor má papírový objem 380 litrů, jako už několikrát ale u čínského auta máme podezření, že měření skutečný prostor spíše podhodnocuje. Díky hranaté karoserii potěší pravidelný tvar kufru, na boku nechybí zásuvka na 220 V. Pod podlahou je nicméně prostor jen na povinnou výbavu či sadu na opravu pneumatiky. Pokud sklopíte zadní sedadla – sedák a opěradlo se vyklápí zvlášť –, vznikne nejen rovná ložná plocha, ale především objem bezmála 1500 litrů.
Leckdo také ocení, že víko kufru se vyklápí směrem nahoru, nikoliv do strany jako u některých jiných podobně stylizovaných aut.
Prostor vzadu pak doplňují i poměrně velkorysé odkládací prostory vpředu včetně masivní středové konzole nebo háčku na tašky před spolujezdcem.
Palubní deska horizontálním uspořádáním doplňuje robustní design exteriéru. Čistě vizuálně je povedená grafika na panelu před spolujezdcem a také elementy v pistáciové barvě ladící s lakem karoserie. Šikovně rozbíjejí většinou černé nebo šedé plasty, které jsou jinak velmi slušně zpracované.
Volant má větší průměr, ale jeho věnec to vyvažuje ideální tloušťkou, takže dobře padne do ruky. Také pozici za volantem najdete relativně snadno a díky hranaté karoserii je velmi slušně vidět ven. Navíc přední sedačky mají nejen vyhřívání, ale také ventilaci.
Budíky zaujmou přehlednou grafikou, veškeré informace včetně spotřeby v nich bez problémů najdete během chviličky. Doplňuje je středová 14,6palcová dotyková obrazovka, jejíž nabídka je v podstatě velmi jednoduchá a grafika více než slušná. Nepotěší ale pomalejší odezva softwaru. Jak je však u čínských aut zvykem, má i BAIC BJ30 360stupňovou kameru s vysokým rozlišením.
BAIC BJ30 Hybrid AWD
Motor: zážehový čtyřválec, 1498 cm3 + 2x elektromotor, pohon všech kol
Převodovka: dvoustupňová automatická multimódová
Výkon: 298 kW / 403 k
Točivý moment: 685 Nm
Nejvyšší rychlost: 170 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 6,9 s
Spotřeba paliva: 8,1 l/100 km
Emise CO2: neudáváno
Rozměry (d/š/v): 4730/1910/1790 mm
Rozvor náprav: 2820 mm
Objem zavazadlového prostoru: 380/1495 l
Cena: 879 900 Kč
Obecně výbava vozu je další velkou předností, a to nejen ta, kterou auto má, ale i ta, kterou nemá. Řeč je o asistentu hlídajícím překročení rychlosti nebo pozornost řidiče. Odpadá tak neustálé pípání, což pro některé řidiče bude pádným argumentem. Přitom ale takové sledování mrtvých úhlů nebo automatické nouzové brzdění vozu nechybí. Kolem karoserie je dohromady 8 ultrazvukových senzorů a 4 kamery.
BAIC BJ30 pak sází na myšlenku „all in“. Za 879 900 korun nemusíte připlácet za nic, dokonce ani za metalízu. Jen si vyberete její odstín. Autu nechybí dvouzónová automatická klimatizace, elektrická přední sedadla s výhřevem a ventilací, bezklíčové odemykání a startování, přední a zadní parkovací senzory, 360stupňová kamera, šest airbagů nebo 19palcová litá kola. K tomu je SUV kryté zárukou na pět let nebo 100 tisíc kilometrů.
Článek vznikl ve spolupráci s BAIC.
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