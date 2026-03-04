Přeskočit na obsah
Benative
4. 3. Stela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Nové automobily

Největší modernizace v historii modelu. Mercedes-Benz třídy S vyslyšel kritiku tlačítek

Mercedes-Benz třídy S
Mercedes-Benz třídy S
Mercedes-Benz třídy S
Mercedes-Benz třídy S
Mercedes-Benz třídy S
Zobrazit
28 fotografií
Mercedes-Benz třídy S |
Foto: Mercedes-Benz
Eva Srpová
Eva Srpová
Eva Srpová

Modernizovaný Mercedes-Benz třídy S dorazil do Česka ještě před oficiálním zahájením prodeje. Přináší výrazně přepracovanou techniku, inovovaný osmiválec, digitální interiér i návrat klasických ovladačů na volantu. Automobilka mluví o největší modernizaci v rámci jednoho životního cyklu modelu.

Reklama

V Česku se poprvé představila modernizovaná vlajková loď značky Mercedes-Benz. Automobilka přivezla do Prahy prototyp třídy S přímo ze své zakázkové dílny Manufaktur v Německu. Oficiální zahájení prodeje plánuje až na letošní léto, i když auta už lze objednat.

Vystavený exemplář sází na netradiční variantu barev. Šedivý lak se kombinuje s bleděmodrou kůží v interiéru, která tu rozhodně není nedostatkovým zbožím. Novinkou je také dřevo ve výplních dveří, kde se dříve neobjevovalo.

Související

Pozornost přitáhla i speciální kola vyrobená vysokotlakým litím hliníku. Mají padesát jemných paprsků, precizní zpracování a zároveň nižší hmotnost. „Zatím však součástí příplatkové výbavy nejsou, protože se stále dolaďují,“ ale dodává Josef Hlávka, tiskový mluvčí značky.

Podle výrobce jde o největší modernizaci, jakou model v průběhu jednoho životního cyklu prodělal. Více než polovina z přibližně 2700 dílů je nově vyvinutá nebo výrazně přepracovaná.

Reklama
Reklama

Výraznější příď a světelná technika

Na první pohled je patrná změna přední části vozu. Nově lze mít podsvícenou trojcípou hvězdu na kapotě. Evropská legislativa však tuto funkci během jízdy nedovoluje, takže si ji zákazníci na starém kontinentu neužijí. V Číně může být hvězda rozsvícená bez omezení, zatímco v USA pouze při stání auta.

Maska chladiče je přibližně o pětinu větší a tvoří ji 112 malých hvězd. Přední světlomety využívají technologii micro-LED, která rozšiřuje světelný kužel zhruba o 40 procent. Dálková světla dosáhnou až na 600 metrů a systém upravuje rozložení světla tak, aby neoslňoval ostatní řidiče.

Související

Nová softwarová architektura

Technickým základem je zcela nová softwarová platforma s vlastním operačním systémem značky. Ta propojuje asistenční systémy, infotainment i další funkce do jednoho celku. Výpočetní výkon obstarává centrální počítač, který pracuje s daty z deseti kamer, pěti radarů a dvanácti ultrazvukových senzorů.

Na tuto architekturu navazuje sada asistenčních systémů včetně adaptivního tempomatu s vedením v pruhu, asistované změny jízdního pruhu nebo automatického brzdění na křižovatkách. Parkovací asistent nově zvládá i šikmé parkování a pomáhá při výjezdu z místa.

Reklama
Reklama

Naopak z nabídky mizí autonomní systém Drive Pilot úrovně 3. Automobilka zůstává u úrovně 2++, kdy za případnou nehodu odpovídá řidič. Důvodem jsou nejen právní otázky, ale i omezená infrastruktura v Evropě a vysoké náklady na technologii s využitím lidaru, o kterou navíc zákazníci neprojevovali výrazný zájem.

Interiéru dominuje MBUX Superscreen, tedy skleněná plocha spojující 14,4palcový centrální displej a 12,3palcový displej před spolujezdcem. Nová generace systému využívá dvě umělé inteligence, které spolupracují při hlasovém ovládání a umožňují vícekrokovou komunikaci. Esko má jako první Mercedes také vyhřívané bezpečnostní pásy.

Související

Výrobce zároveň vyslyšel kritiku zákazníků a na volant vrátil klasické fyzické ovladače místo dřívějších dotykových plošek. „Tradiční kolečko hlasitosti a mechanické přepínače zlepší ergonomii i bezpečnost,“ dodává Hlávka s tím, že právě tento detail si zákazníci, kterým zastoupení ukázalo v Praze nový model, nejvíce pochvalovali.

Motory včetně osmiválce

Nabídka pohonných jednotek zahrnuje zážehové i vznětové šestiválce a také osmiválec, všechny s 48voltovým mild-hybridním systémem. K dispozici je rovněž plug-in hybrid.

Reklama
Reklama

Vrchol představuje osmiválec M177 Evo o výkonu 395 kW a točivém momentu 750 Nm. „Nově využívá plochou klikovou hřídel, která byla dříve vyhrazená hlavně sportovním modelům. Cílem je vyšší efektivita a kultivovanější chod při zachování charakteru osmiválce,“ dodává Hlávka s tím, že motor přitom splňuje připravovanou emisní normu Euro 7.

Současně ale připomíná, že nejprodávanější variantou v Česku je tradiční naftový šestiválec 450 d.

Plug-in hybridní verze nabídnou čistě elektrický dojezd kolem 100 kilometrů. Modernizované diesely počítají mimo jiné s elektricky vyhřívaným katalyzátorem pro rychlejší dosažení optimální účinnosti emisního systému.

Podvozek využívá vzduchové odpružení, případně systém aktivního řízení tlumení. Standardem je natáčení zadní nápravy o 4,5 stupně, za příplatek až o 10 stupňů, což výrazně zmenšuje průměr otáčení a usnadňuje manévrování například v úzkých garážích.

Reklama
Reklama
Související

Modernizovaná třída S startuje na částce 3,14 milionu korun za naftový šestiválec S 350 d. Cenový vrchol představuje plug-in hybrid S 580 e s cenou 3 817 000 Kč. Osmiválcová varianta S 580 je o 85 tisíc korun levnější než plug-in hybridní provedení.

Prohlédnout 28 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Slain Hams Leader Yahya Sinwar
Slain Hams Leader Yahya Sinwar
Slain Hams Leader Yahya Sinwar

Íránci si za vůdce zřejmě zvolili "mladého" Chameneího. Zabijeme ho, zní z Izraele

V úterý se sešli vysoce postavení íránští duchovní odpovědní za výběr příštího nejvyššího vůdce. Podle tří íránských úředníků obeznámených s jednáním, s nimiž mluvili reportéři deníku The New York Times, se stal favoritem syn zavražděného bývalého vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Podle webu Iran International to pak vypadá, že byl Modžtaba Chameneí už zvolen.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama