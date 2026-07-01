Nejlevnější elektromobil v Česku stojí 260 tisíc. Fiat prozradil, kolik jich chce ročně prodat

Elektrický Fiat Topolino zvládne až 75 kilometrů na jedno nabití, zaparkuje téměř všude a mohou s ním jezdit už patnáctiletí. A navíc vyjde na 260 tisíc korun. Fiat vysvětluje, proč se vůz do Česka dostal až nyní a na jaké zákazníky cílí.
Fiat se může od léta pochlubit na českém trhu svým nejmenším a zároveň nejlevnějším elektromobilem. Model Topolino, který se v zahraničí prodává už téměř tři roky (a technicky spřízněný Citroën Ami se na některých evropských trzích objevil ještě dříve), je nyní nově dostupný i tuzemským zákazníkům.
Není to ale úplně konvenční „dospělé“ elektroauto. Dvoumístná elektrická čtyřkolka kategorie L6e startuje v akční nabídce na 259 900 korunách a zaměřuje se především na městský provoz. V České republice ji mohou řídit už patnáctiletí držitelé řidičského oprávnění skupiny AM.
České zastoupení značky Fiat ale muselo na jeho uvedení čekat. Podle tiskové mluvčí společnosti Sylvy Marounkové byl vůz původně určen pouze pro vybrané velké evropské trhy.
„O možnost prodeje na českém trhu jsme ale usilovali už delší dobu, vše se podařilo doladit s výrobcem až nyní,“ vysvětlila Marounková.
Dvoumístné Topolino je dlouhé pouhých 2,53 metru, pohání ho elektromotor o výkonu 6 kW a energii dodává akumulátor s využitelnou kapacitou 5,4 kWh. Právě proto, že jde i o vozítko pro patnáctileté, maximální rychlost je omezená na 45 km/h. Jeho účel je jasný: s takovými parametry má popojíždět pouze po městě.
Dojezd pak dle oficiálních údajů dosahuje až 75 kilometrů a nabití z běžné domácí zásuvky zabere přibližně čtyři hodiny. Ve standardní výbavě nechybí panoramatická skleněná střecha, digitální přístrojový štít, LED světlomety nebo držák na chytrý telefon.
Přestože cena je lákavá, automobilka si od novinky v Česku vysoké prodejní objemy neslibuje. „Očekávání máme v nižších desítkách vozů ročně. Předpokládáme ale, že s modelem Topolino oslovíme zákazníky z nových a mladších cílových skupin,“ uvedla Marounková.
Fiat zároveň nevnímá za hlavní soupeře klasické malé automobily. „Za přímou konkurenci považujeme primárně segment mopedaut. Zároveň věříme, že nabídka může oslovit i zákazníky, kteří uvažovali či uvažují o pořízení skútru. Topolino může nabídnout výhodu malého parkovacího místa jako skútr, ale komfortnější provoz za každého počasí,“ řekla Marounková.
Topolino je technicky blízkým příbuzným modelů Citroën Ami a Opel Rocks, od nichž se odlišuje především designem inspirovaným historickým Fiatem 500 a italským stylem Dolce Vita.
Na českém trhu sice Topolino nebude bez konkurence, většina alternativ je ale výrazně dražší. Mopedauta značek Aixam nebo Ligier se podle výbavy běžně prodávají dráž, často za částky přesahující 350 tisíc korun. Parametrově nejblíž je Topolinu základní Aixam easy Access s dojezdem 75 km, který vyjde na 290 tisíc.
S akční cenou 259 900 korun tak Topolino patří mezi cenově nejdostupnější nová elektrická vozítka na českém trhu. Ještě levnějšími „popojíždědly“ jsou čínská vozítka Leramotors, která stojí méně než Topolino, v jejich případě ale jde o velmi jednoduchá kapotovaná vozítka.
Topolino naproti nim nabízí o něco propracovanější konstrukci, zázemí včetně servisní sítě a záruky (ta se skládá z dvouleté standardní záruky a dodatečné tříleté smluvní záruky do nájezdu 75 000 km), takže se svým charakterem běžnému autu přibližuje podstatně více.
Podle českého zastoupení navíc nejde o časově omezenou nabídku. „Zařazujeme tento model do stálé nabídky na českém trhu,“ potvrdila Marounková.
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