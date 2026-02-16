Nejdřív servis, pak prodeje. Genesis míří do Česka, Hyundai sází na luxus a opatrný start

Automobilka Hyundai rozšiřuje své působení na českém trhu o prémiovou značku Genesis. Podle šéfa tuzemského zastoupení Martina Saitze nepůjde o objemovou expanzi, ale o postupné budování pozice vedle stabilního byznysu hlavní značky, která se dál opírá hlavně o domácí výrobu.
Prémiová automobilová značka Genesis, která spadá do koncernu Hyundai Motor Group, oficiálně vstupuje na český trh a podle šéfa tuzemského zastoupení Hyundai Martina Saitze nejde o krátkodobý experiment, ale strategický krok.
„Není to projekt s tvrdými prodejními cíli. Automobilka nechce start uspěchat ani tlačit objemy, ale nejprve vybudovat kvalitní zázemí, to je teď ten hlavní cíl“ dodává Saitz.
Právě servis byl prvním krokem celé expanze. „Bez speciálního vybavení autorizovaných servisů a snadného dodání dílů by nebylo možné vozy dlouhodobě kvalitně servisovat a poskytovat zákazníkům služby na úrovni, kterou od prémiové značky očekávají.“ vysvětluje.
Současně se tím také vyřeší fakt, že v minulosti se už vozy Genesis do Česka dovážely. Tímto krokem se totiž servisování starších vozů, kterých jsou dle Saitze v Česku nižší stovky, usnadní. Aktuálně jsou v provozu čtyři autorizované pobočky - pražské centrum Louda Auto, Lenner Motors v Říčanech, Auto Pokorný v Brně a LXM Motors ve Frýdku-Místku.
Roční prodeje Genesis zatím Saitz odhaduje jen na dvě až tři stovky aut.
Vstup prémiové značky zapadá do širší strategie Hyundai o postupném rozšiřování portfolia. Na českém trhu se jí to zatím daří. Loni automobilka registrovala 20 678 osobních vozů, meziročně o 369 více, a drží podíl přes osm procent. „Pro mě je důležité, abychom si udrželi naši stabilní pozici na trhu,“ zdůrazňuje Saitz. Hyundai se tak už pátým rokem drží mezi nejprodávanějšími značkami v zemi.
Klíčovou roli hrají modely vyráběné v Nošovicích. Modely i30 a Tucson tvoří přibližně 69 procent všech registrací značky v Česku. Tucson se dlouhodobě pohybuje kolem šesti tisíc prodaných kusů ročně.
Český trh je přitom osmým největším odbytištěm nošovického závodu.
Struktura prodejů zároveň ukazuje, že tuzemští zákazníci korejské značky zůstávají spíše konzervativní. Benzinové motory tvoří zhruba 88 procent registrací, zatímco elektromobily kolem sedmi procent a hybridy asi čtyři procenta.
Hyundai proto nechce přechod na elektrifikaci uspěchat. „Chceme, aby se nové technologie prosazovaly přirozeně. Přesto značka počítá s postupným posilováním elektrifikovaných modelů, což naznačuje i vývoj plug-in hybridů, jejichž prodeje od roku 2020 vzrostly z desítek kusů na téměř tisíc ročně, hlavně díky Tucsonu,“ vysvětluje Saitz.
Domácí značka má zároveň silnější pozici u soukromých zákazníků než většina konkurence. Ti tvoří asi 29 procent prodejů Hyundai, zatímco tržní průměr je kolem čtvrtiny. Firma chce tento podíl dál posilovat, především díky modelům z domácí produkce. Ve firemních flotilách naopak zůstává pilířem i30 s několika tisíci prodaných vozů ročně.
Do dalších let automobilka plánuje modelovou ofenzivu. Letos přichází na trh modernizovaný Ioniq 6 včetně sportovní verze N a v červnu začne výroba elektrického MPV Staria pro Evropu.
Jednou z hlavních novinek bude kompaktní elektromobil Ioniq 3 zaměřený na segment menších vozů. Další dva důležité modely SUV chce značka představit na konci roku a mnohem větší vlna novinek má následovat v letech 2027 a 2028.
